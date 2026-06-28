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Как не потерять деньги при покупке квартиры для инвестиций: полный разбор рисков

Принято считать, что квартира — это надёжный актив, который всегда дорожает. Но реальность рынка недвижимости часто расходится с этим убеждением. Некоторые инвесторы вкладывают миллионы, а через несколько лет обнаруживают, что получили доходность ниже инфляции или даже оказались в минусе. Разбираемся с экспертами, почему так происходит, как считать реальную выгоду и кому вообще не стоит связываться с жильём как с инвестицией. 

Квартира как инвестиция: 4 скрытых причины, почему вы потеряете деньги
© Сгенерировано при помощи ИИ

Когда квартира перестаёт быть активом

Если расходы на квартиру превышают доходы от неё, из инвестиционного актива она превращается в обузу. Самые частые факторы убыточности:

  • отрицательный денежный поток: ипотека, налоги, коммунальные платежи и ремонт съедают арендный доход;
  • низкая ликвидность: квартиру нельзя быстро продать без потери в цене;
  • рост расходов быстрее роста стоимости самого объекта.

По данным Циан, в начале 2026 года средняя доходность от сдачи в аренду однокомнатной квартиры, приобретённой на вторичном рынке, составляла 6,1% без учёта затрат на налоги, ремонт и убытков при уходе арендаторов. Реальная прибыль от аренды колеблется в диапазоне 4–5% годовых, сообщила «Рамблеру» риелтор Юлия Зобнина. 

Минимальный порог, при котором инвестиции в арендное жильё имеют смысл, по оценке эксперта на июнь 2026 года составляет 5%. Только в этом случае вы сможете заработать, обогнав инфляцию и компенсировав издержки. 

Считать доходность Юлия Зобнина советует так: 

© Рамблер

Ещё одна особенность инвестиций в недвижимость, о которой часто забывают: деньги, вложенные в квартиру, перестают работать на вас в других инструментах.

Для сравнения инвестору стоит сопоставить арендную доходность с актуальными ставками по вкладам или облигациям на дату расчёта. Сегодня средняя ставка по банковским вкладам в топ-10 банков составляет около 12,9% годовых. При арендной доходности в 5% разница — более 7 процентных пунктов. 

Если у вас есть 10 миллионов рублей, вклад под 12,9% принесёт около 1,29 миллиона рублей в год без риска и хлопот. Квартира даст около 500 тысяч арендного дохода, минус налоги, ремонт и простои. Чистыми останется ещё меньше. За пять лет разница между этими сценариями может достичь нескольких миллионов рублей. 

Далее разберём несколько других ошибок, лишающих инвестиции в недвижимость экономического смысла. 

Ситуация 1: покупка в ипотеку без детальных расчётов

Типичный сценарий начинающего инвестора: купить квартиру в ипотеку и сдавать её, закрывая платежи деньгами арендатора. Раньше это работало, но сейчас — почти нет, отмечает Юлия Зобнина. В подтверждение она приводит конкретный расчёт: 

В 2023 году за квартиру стоимостью 10 миллионов рублей, купленную в ипотеку под 10% с первоначальным взносом 6 миллионов, нужно было платить около 40 тысяч рублей в месяц. Такую же сумму можно было получить за аренду, поэтому сделка была как минимум безубыточной. 

С учётом роста цен сегодня та же квартира стоит уже 14 миллионов рублей. Первоначальный взнос вырос до 10 миллионов, ставка по ипотеке до 18–20%. Ежемесячный платёж теперь составляет уже около 65 тысяч рублей. Однако сдать такую квартиру можно в среднем за 50–55 тысяч. Для владельца это минус 10–15 тысяч рублей каждый месяц.

Вновь выгодной сделка станет только при ипотечной ставке ниже 12%, предупреждает эксперт по инвестициям в недвижимость Евгений Ткачёв.

Но есть другой вариант: чем больше первоначальный взнос, тем меньше переплата и ежемесячный платёж, напоминает Ткачёв. То есть если у вас есть возможность внести 50–70% стоимости, вы можете позволить себе и более высокую ставку — ежемесячный платёж будет ниже арендного дохода. Но стоит помнить, что на вкладе те же деньги пока приносят большую доходность с меньшим риском.  

Ситуация 2: ошибка в локации

Инвестиционная привлекательность недвижимости сильно зависит от её расположения, и здесь инвесторы ошибаются чаще всего. Юлия Зобнина перечисляет объекты с низкой ликвидностью: 

  • девятиэтажки старых серий: узкие подъезды, маленькие кухни площадью 5–6 кв. м, устаревшие коммуникации; 
  • дома с большим количеством однотипных студий: высокая нагрузка на места общего пользования и коммуникации, текучка квартирантов; 
  • загородные дома 2000-х годов: морально устарели, коммуникации часто требуют полной замены.

Плохой выбор — и объекты в спальных районах массовой застройки, дополняет Евгений Ткачёв. Квартиры в таких локациях сложно сдать, а при продаже придётся конкурировать с сотнями аналогичных предложений. 

Самые ликвидные объекты сегодня — квартиры в домах 2016–2021 годов постройки. Там уже сделан ремонт, который легко обновить небольшими вложениями, есть инфраструктура, хорошая транспортная доступность, близость к метро. Такие дома растут в цене быстрее всего. 

Юлия Зобнина
Юлия Зобнинариелтор

При выборе объекта эксперт советует оценивать: 

  • чистоту правоустанавливающих документов;
  • метраж и планировку;
  • транспортную доступность; 
  • перспективы развития района; 
  • состояние подъезда; 
  • вид из окна; 
  • состояние самой квартиры.

Традиционно ликвидные варианты при инвестировании — студия или однокомнатная квартира. Иногда можно рассмотреть покупку двух- или трёхкомнатной квартиры на первом этаже с возможностью деления на студии. Здесь доходность будет выше, но это потребует больших вложений и более глубоких компетенций.

Евгений Ткачев
Евгений Ткачевэксперт по инвестициям, руководитель федеральной программы «Семейный капитал»

Ситуация 3: неверный учёт расходов 

Даже если квартира успешно сдаётся, инвесторы часто не закладывают в расчёты реальные расходы, а они могут быть весьма существенными. Налог на имущество, страховка, коммунальные платежи в период простоя, риелторские комиссии, ремонт при смене жильцов — всё это съедает доход. 

По оценке Юлии Зобниной, на подготовке квартиры к сдаче следующему жильцу инвестор теряет 5–10% от годового дохода. Убытки несёт и временный простой объекта: по оценке Евгения Ткачёва, это может стоить инвестору 10% годовых.  

Квартира может пустовать до 30 дней в году, пока вы ищете новых жильцов, делаете уборку, проводите показы. Особенно если вы сдаёте её самостоятельно, без управляющей компании илириелтора. Это деньги, которые многие не закладывают в доходность, но которые обязательно придётся заплатить.

Юлия Зобнина
Юлия Зобнинариелтор

Ситуация 4: выход из инвестиций с дисконтом 

Недвижимость — не тот актив, который можно быстро превратить в живые деньги. Если вам срочно понадобятся средства, продавать квартиру придётся дешевле рынка. Но дисконт — не всегда лучшее решение. 

Юлия Зобнина предупреждает: покупатели настороженно относятся к сниженной цене. Они воспринимают дисконт как «красный флаг», начинают искать скрытые проблемы — с документами, соседями, коммуникациями. В итоге продажа затягивается, а цена падает ещё больше. 

Альтернатива — не снижать цену, а правильно подготовить объект: сделать предпродажную подготовку, организовать быстрые показы, установить цену чуть выше рыночной, чтобы осталось пространство для торга. По оценке эксперта, ликвидный объект можно продать за месяц. 

Кому не стоит инвестировать в жильё

Инвестиции в недвижимость подходят не всем. Евгений Ткачёв перечисляет категории инвесторов, которым лучше рассмотреть другие варианты: 

Те, у кого нет собственных денег. Большая ошибка считать, что деньги на недвижимости можно сделать «из воздуха». Ипотека без первоначального взноса — не инвестиция, а кредитная кабала. 

Семейная ипотека без первоначального взноса — не инвестиционный инструмент. Даже если у вас есть материнский капитал, и вы хотите использовать его в качестве первоначального взноса, это не делает вас инвестором. Не советую тратить маткапитал на инвестиции — он предназначен для решения жилищного вопроса семьи, а не для заработка.

Евгений Ткачев
Евгений Ткачевэксперт по инвестициям, руководитель федеральной программы «Семейный капитал»

Те, кому нужны быстрые деньги. Из недвижимости нельзя быстро выйти без потерь. Продажа даже ликвидного объекта занимает время, а срочная продажа почти всегда означает дисконт. 

Те, кто не готов заниматься аналитикой и расчётами. Инвестиции в жильё не вписываются в формулу пассивных вложений «купил и забыл». Выбор хорошего объекта — это большая работа с цифрами, мониторинг рынка, расчёт доходности с учётом всех факторов. 

Те, кто слепо верит застройщику или риелтору. Сотрудники отдела продаж девелопера или агентства недвижимости — не инвестиционные брокеры. Они зарабатывают на сделке, а не на вашей долгосрочной прибыли, поэтому иногда могут преподносить информацию не вполне объективно.  

Как не потерять на инвестициях в недвижимость

Инвестиции в жильё — это не про удачу, а про математику. Перед покупкой посчитайте чистую доходность: возьмите потенциальный арендный доход за год, вычтите все расходы и сравните результат с низкорисковыми инструментами — банковским вкладом или облигациями. Если доходность ниже 5% годовых, в данный момент сделка будет невыгодной. То же самое касается ситуаций, когда ипотека стоит более 12%. 

Залог успеха на этом рынке — правильный выбор объекта. Не покупайте в инвестиционных целях квартиры в старых девятиэтажках, домах с сотнями одинаковых студий, а также устаревшие загородные дома 2000-х годов. Ищите ликвидные локации — рядом с метро, транспортными хабами, университетами — и дома 2016–2021 годов постройки, где есть инфраструктура, а ремонт легко обновить. 

Помните: недвижимость — не для быстрых денег. Если у вас нет собственных накоплений, а ипотека — единственный вариант, лучше подождите, пока ставки снизятся. Не верьте тем, кто обещает гарантированный высокий доход. Инвестируйте только в то, что можете проанализировать, и всегда держите в уме поправку на риск: даже идеальная стратегия может не сработать в реальной жизни. 

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