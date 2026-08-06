Инвестиционный портфель: что это, виды, как собрать

Когда вы впервые приходите на биржу, то видите десятки акций, облигаций и фондов. Если вложить деньги в один актив, можно потерять всё при падении рынка. Чтобы избежать этого, опытные инвесторы собирают инвестиционный портфель. Объясняем, что это такое и почему несколько активов работают лучше, чем один — даже очень доходный.

© Сгенерировано ИИ

Инвестиционный портфель и его разновидности

Инвестиционный портфель — совокупность финансовых активов, сформированных инвестором для управления соотношением риска и доходности. Его главная функция — снизить зависимость результата от поведения отдельного актива за счёт диверсификации и ребалансировки.

По уровню риска выделяют три основных типа портфелей:

консервативный (облигации, депозиты, минимальная волатильность);

сбалансированный (смешанный состав, умеренный риск);

агрессивный (акции роста, высокий потенциал при высоком риске).

По типу доходности различают портфель роста, ориентированный на увеличение стоимости активов со временем, и портфель дохода, цель которого — регулярные выплаты дивидендов от акций и купонов от облигаций.

Ключевые принципы создания портфеля

Любой инвестиционный портфель строится на нескольких базовых правилах. Они помогают контролировать риски и избежать потерь. Вот главные из них:

Диверсификация — распределение средств между классами активов для снижения несистемных рисков.

— распределение средств между классами активов для снижения несистемных рисков. Распределение активов (asset allocation) — стратегическое распределение долей между акциями, облигациями и альтернативными инструментами.

— стратегическое распределение долей между акциями, облигациями и альтернативными инструментами. Ребалансировка — периодическое восстановление исходных пропорций активов после изменения рыночных цен.

— периодическое восстановление исходных пропорций активов после изменения рыночных цен. Горизонт инвестирования — срок, на который формируется инвестиционная стратегия.

Практические нюансы для частного инвестора

Выбор стратегии определяется риск-профилем инвестора — его готовностью принять просадку ради потенциальной доходности. В работе Гарри Марковица «Выбор портфеля» (1952) показано, что диверсификация может снижать риск портфеля без пропорционального снижения ожидаемой доходности.

Простой способ понять свой профиль: представьте, что портфель в 500 тысяч рублей подешевел вдвое. Если захотите продать всё — вы консерватор, если купить ещё — агрессивный инвестор.

Состав портфеля обычно пересматривают регулярно, например раз в год, с учётом целей инвестора и рыночной ситуации. Однако при этом важно избегать чрезмерной раздробленности. 60–120 бумаг в портфеле — это не диверсификация, а хаос. Качественно отслеживать можно лишь несколько позиций.

Пример с цифрами

Исходные данные:

стоимость портфеля 1 миллион рублей;

распределение активов — 60% акции, 30% облигации, 10% золото.

Результат через год: акции выросли на 15% (+90 тысяч рублей), облигации принесли 9% (+27 тысяч рублей), золото выросло на 5% (+5 тысяч рублей). Общий прирост капитала составил около 12,2%.

Как мы видим, более скромная доходность золота была компенсирована результатами других классов активов. Если бы вы инвестировали только в него, то, скорее всего, не обогнали бы инфляцию. А значит фактически понесли убытки.

Инвестиционный портфель остаётся базовым инструментом управления личным капиталом, позволяющим балансировать между доходностью и приемлемым уровнем риска в рамках выбранной стратегии.

Если хотите больше узнать об акциях, облигациях и других финансовых инструментах, задайте вопрос ИИ-помощнику.

Налог на инвестиции в 2026 году: когда и сколько нужно заплатить