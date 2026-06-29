Резкое падение курса рубля в конце июня объяснили

За последние пять торговых сессий рубль ослаб по отношению к доллару примерно на 4,5%. Курс американской валюты в последних числах июня приблизился к 79 рублям. Рассказываем, что происходит на валютном рынке и сколько будут стоить доллар, евро и юань на неделе с 29 июня по 3 июля.

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Как вёл себя рубль на прошлой неделе

К концу прошлой недели (22–26 июня) рубль начал резко терять позиции к трём основным мировым валютам. В пятницу в моменте стоимость доллара на межбанковском рынке «Форекс» поднималась до 78,91 рубля. На закрытии торгов он составил 78,87 рубля. Для сравнения: 22 июня валюта торговалась вблизи 74 рублей.

Схожую динамику демонстрировали и евро с юанем. Европейская валюта в ходе торгов 26 июня превысила уровень 90 рублей. При этом ещё в понедельник курс закрытия евро составил 84,84 рубля. Юань завершил неделю на отметке 11,56 рубля против 10,94 рубля на закрытии 22 июня.

В понедельник на валютном рынке наблюдается коррекция. К 13:50 мск доллар потерял 1,18% и стоил 77,94 рубля, евро торговался по 88,87 рубля (-0,8%), юань — по 11,47 рубля (-0,82%).

Официальные курсы Банка России на выходные и 29 июня:

Доллар — 77,1 рубля.

Евро — 87,4 рубля

Юань — 11,34 рубля.

Почему курс рубля резко упал

Основной причиной ослабления рубля в конце прошлой недели стало падение мировых цен на нефть, заявил «Рамблеру» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Стоимость августовского фьючерса Brent на лондонской бирже ICE 26 июня опустилась до 71,99 доллара за баррель — это минимальный уровень с конца февраля 2026 года.

Текущая стоимость нефти на порядка 30% ниже уровней уровней конца мая, отметил Потавин. По его словам, это означает, что примерно через месяц сопоставимое снижение затронет валютную выручку российских нефтяных компаний, что станет дополнительным фактором давления на рубль.

В ожидании ослабления российского рубля спекулянты начали активно покупать иностранную валюту. На это указывает слишком стремительное падение курса рубля в конце июня, отметил Потавин.

Ещё один умеренно негативный фактор для рубля — сокращение предложения иностранной валюты на внутреннем рынке из-за уменьшения объёма продаж со стороны Банка России с 4,62 миллиарда рублей в день до 0,58 миллиарда в день, подчеркнул аналитик.

Дополнительное давление на рубль оказывает повышенный спрос на иностранную валюту со стороны импортёров, а также сезон отпусков, отметил эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Андрей Смирнов.

В то же время у рубля сохраняются факторы поддержки, подчеркнул аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Среди основных он назвал:

высокую ключевую ставку Банка России (14,25% годовых);

слабый импорт на фоне охлаждения экономики;

ограниченное движение капитала;

сохраняющиеся продажи валютной выручки экспортёрами.

Что будет с рублём на этой неделе

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» экспертов, курс доллара на неделе с 29 июня по 3 июля составит порядка 77 рублей. Евро будет торговаться вблизи 88 рублей, юань — около 11,4 рубля.

Если неопределённость внешних и внутренних условий останется высокой, то на текущей неделе ослабление рубля может продолжиться. Такое мнение озвучила «Рамблеру» старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

По прогнозу эксперта:

Доллар способен продолжить движение к уровню 80 рублей.

Юань приблизится к 11,8 рубля.

Если цена на нефть стабилизируется и не будет новых плохих новостей по геополитике, рубль может немного отыграть падение, считает Чернов.

Его базовый прогноз на неделю предполагает:

Доллар в диапазоне 76–80 рублей.

Евро в пределах 87–91 рубля.

Юань по 11,2–11,7 рубля.

Если нефть продолжит дешеветь, а спрос на валюту останется высоким, доллар может закрепиться ближе к 78–80 рублям, а юань — в области 11,6–11,7 рубля, предупредил Чернов.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет торговаться в рамках 74,5–78,5 рубля.

Евро составит 86–89 рублей.

Юань будет стоить 11,1–11,5 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрея Смирнова:

Доллар в диапазоне 76–78 рублей.

Евро — 87–89 рублей.

Юань будет находиться в пределах 11,2–11,5 рубля.

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