Корректируйте инвестиции в зависимости от инфляции

Деньги на вкладе растут, но это не значит, что вы становитесь богаче. Если цены растут быстрее, чем проценты по вкладу или доход от инвестиций, на ту же сумму со временем можно купить меньше. «Рамблер» разобрался, как считать реальную доходность и какие инструменты действительно защищают сбережения.

Смотрите на реальную доходность, а не только на проценты

Номинальная ставка — это то, что банк обещает начислить. Реальная доходность показывает, насколько выросла покупательная способность денег. Если ставка по вкладу выше инфляции, деньги прибавляются, если ниже — доход снижается, даже когда цифра на счёте растёт. Цель Банка России (ЦБ) по инфляции — 4% в год. Ключевую ставку можно использовать как один из ориентиров доходности по инструментам с низким риском.

В 2025 году максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков составляла 21,7%. При инфляции около 6% реальная доходность вкладов была высокой (около 16%). В июне 2026 года ориентиры стали ниже: при ставках по вкладам около 13% и годовой инфляции около 6% реальная доходность составляла примерно 7%. Это всё ещё положительный результат, но при смягчении денежно-кредитной политики разрыв между ставками и инфляцией может сужаться.

Как посчитать, сохраняют ли деньги покупательную способность

Упрощённая формула:

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Этого расчёта достаточно для бытовой оценки, хотя он не учитывает налог.

Приведём два примера.

Вклад открыт под 15% годовых, инфляция — 5%. Реальная доходность: 15% − 5% ≈ +10%. Деньги не просто сохранились, они приумножились. Ставка по вкладу снизилась до 6%, а инфляция немного ускорилась до 5,8%. Реальная доходность: +0,2%, то есть дохода фактически нет.

Важно учитывать: необлагаемый лимит по процентам по вкладам рассчитывается как максимальная ключевая ставка Банка России, действовавшая в течение года, умноженная на 1 миллион рублей. С суммы превышения удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Ставку нужно сверить с актуальной шкалой на год получения дохода, это снижает итоговую реальную доходность.

Когда пересматривать ожидания по доходности

Инфляция ускорилась. В начале 2026 года аналитики ожидали временного ускорения роста цен из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и индексации тарифов жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) — это снижает реальную доходность действующих инструментов. Закончился срок вклада. При переоформлении условия могут быть другими: по прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14–14,5%, в 2027 году — 8–10%. Доходность новых вкладов будет ниже. Изменились финансовые цели. Если горизонт сместился, нужен другой инструмент с иным соотношением риска и доходности. Выросли расходы семьи. Личная инфляция может быть выше официальной: если семья тратит больше на продукты, ЖКУ или медицину, реальная потеря покупательной способности может превышать среднее значение Росстата.

Какие инструменты помогают защитить деньги от инфляции

Вклады — наиболее доступный инструмент. Если ставка по конкретному вкладу выше инфляции, его доходность перекрывает рост цен. Аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев считает, что имеет смысл фиксировать ставку на более длинный срок, пока условия ещё выгодные.

Облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) — это государственные облигации, сумма долга по которым растёт вслед за инфляцией. Пересчёт делают по данным Росстата каждый месяц, но с задержкой в три месяца, инвестор дополнительно получает фиксированный купон. Купить такие бумаги можно через брокера на Московской бирже.

Минусы тоже есть: их не всегда легко быстро продать, а когда инфляция снижается, доходность становится менее привлекательной.

Золото — традиционный защитный актив. Согласно данным Банка России, максимальная цена золота в 2023 году составляла 6223 рубля за один грамм, в 2024 году уже примерно 9300 рублей за один грамм, в 2025 году — 11 230 рублей за грамм, в январе 2026 — 13 160 рублей за грамм, а в конце июня этого же года цена упала до 9914 рублей.

Золото не генерирует купонов или дивидендов, а его цена может быть волатильна. Долю золота в диверсифицированном портфеле стоит определять с учетом целей, горизонта инвестирования и готовности к риску. Оно не должно быть единственным инструментом.

Стратег СберИнвестиций Дмитрий Макаров советует при высокой инфляции не менять портфель резко: в нестабильные периоды такие движения могут стоить дороже, чем сама инфляция.

Для защиты можно использовать флоатеры — облигации, где купон меняется вслед за ключевой ставкой, а также ОФЗ-ИН. Акции сырьевых компаний могут расти вместе с ценами на сырьё. Валютные активы в пределах 20–30% портфеля помогают снизить риск, если инфляция сопровождается ослаблением рубля. Дмитрий Макаров Cтратег СберИнвестиций на фондовом рынке

Аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев предложил рассмотреть, в том числе, корпоративные облигации высокого рейтинга, которые дают более высокую доходность в сравнении с ОФЗ.

Примерная структура сбалансированного инвестиционного портфеля на текущий момент: 30-40% ОФЗ, 20-25% корпоративные облигации, 15-20% фонды денежного рынка или вклады, 10-15% золото, 10-15% акции, 5-10% валютные облигации. Егор Зиновьев аналитик «Цифра брокер»

Важно: все перечисленные инструменты несут рыночный риск. Прошлая доходность не гарантирует результата в будущем. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проконсультироваться с финансовым советником.

Главное

Реальная доходность важнее номинальной ставки: считайте её по формуле «ставка минус инфляция» и сверяйтесь с прогнозами ЦБ и Росстата.

Пересматривайте стратегию при четырёх сигналах: ускорение инфляции, окончание вклада, смена финансовых целей, рост семейных расходов.

Комбинация вкладов, облигаций и защитных активов может снизить риск потери покупательной способности при разных сценариях.

Вы можете рассчитать доходность вклада, сравнить её с инфляцией или задать свой вопрос ИИ-помощнику ниже.

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