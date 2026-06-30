Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2025 год

Акционеры Сбербанка на годовом собрании утвердили дивиденды за 2025 год в размере 37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

Суммарный объём выплат составит 850,2 миллиардов рублей — это 50,5% чистой прибыли по РСБУ с учётом событий после отчётной даты (СПОД) и 49,8% чистой прибыли по МСФО за 2025 год. Для сравнения: выплаты за 2024 год составили около 752 миллиардов рублей, в 2023 году — 564,6 миллиарда.

Рекомендованная Наблюдательным советом СберБанка дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2025 год — 20 июля 2026 года.

Помимо дивидендов, акционеры рассмотрели и другие вопросы: утвердили годовой отчёт, избрали новый состав наблюдательного совета и выбрали аудитора банка.

Сбербанк выплачивает дивиденды с 2002 года. Исключением стал только 2022 год. Кроме того, за год количество частных инвесторов в капитале Сбербанка выросло на 0,5 миллионов человек, до 2,4 миллионов. Контрольный пакет банка принадлежит правительству Российской Федерации: доля в капитале составляет 50% плюс одна акция, что соответствует 52,32% голосов. Доля акций в свободном обращении составляет 48%.

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