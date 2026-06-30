Греф выступил на собрании акционеров Сбербанка: главное

Глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров выступил за дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России. По его мнению, российская экономика уже «переохлаждена», а для дальнейшего роста стране нужны инвестиции и массовое внедрение искусственного интеллекта. «Рамблер» собрал главные заявления.

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Ключевая ставка

Герман Греф считает, что Банк России должен продолжить снижать ключевую ставку. По его словам, экономика не может долго развиваться в условиях высоких реальных процентных ставок.

Реальные ставки у нас в районе 10%, то есть это учётная ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. 10% — ставка, которая может применяться на коротком горизонте, чтобы охладить экономику. То, что применяется сегодня, — совершенно очевидно, мы переохладили уже экономику. И ставку нужно снижать, — заявил глава Сбербанка.

19 июня 2026 года Банк России снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. Это стало девятым снижением подряд. В ЦБ объяснили решение замедлением инфляции и умеренными темпами роста экономики, отметив, что дальнейшие шаги будут зависеть от динамики цен и инфляционных ожиданий.

Экономический рост

Ещё одной важной темой выступления Грефа стали перспективы экономического роста. По его словам, прежняя модель развития себя исчерпала, а производственные мощности сейчас работают почти на пределе.

Экстенсивный рост исчерпан, у нас загрузка мощностей находится на пределе. Соответственно, нужно внедрение новых технологий. И здесь в основе этих технологий, конечно же, искусственный интеллект, — сказал он.

Внедрение ИИ-технологий

Глава Сбербанка отметил, что внедрение новых технологий невозможно без инвестиций в модернизацию производства и создание новых производственных циклов. Объясняя свою позицию, Греф сравнил российскую экономику с «коровкой» из известного анекдота.

Коровку раньше доили утром и вечером, а сейчас будем доить её пять раз в день. Вряд ли она будет давать больше молока. Это про нашу экономику, — сказал он, говоря о повышении производительности труда.

По его словам, общий эффект от внедрения ИИ во всех направлениях достигнет 550 миллиардов рублей в 2026 году.

Это коснется и роста доходов от индивидуализации предложений, и ценообразования, и снижения кредитных рисков, а также оптимизации наших расходов, — уточнил он.

Глава Сбера также подчеркнул, что 96% корпоративных клиентов банка, использующих услуги кредитования, получили индивидуальные кредитные предложения благодаря ИИ-агенту. По его словам, ИИ-помощники ежедневно обрабатывают более 500 миллиардов событий в области кибербезопасности, что в десять раз больше, чем четыре года назад.

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