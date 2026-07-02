Доллар не скачет: почему цены всё равно ползут вверх

Курс рубля уже полтора года держится в широком, но устойчивом диапазоне 75–85 рублей за доллар, заявили в ЦБ. Однако устойчивый рубль не всегда равен стабильным ценам: даже при привычном курсе доллара товары могут подорожать из-за импорта, топлива, логистики и ожиданий бизнеса. Рассказываем, что такой курс значит для цен, сбережений, крупных покупок и семейного бюджета.

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Рубль вошел в коридор

Курс рубля уже полтора года держится в широком, но устойчивом диапазоне — 75-85 рублей за доллар, заявил на Финансовом конгрессе Банка России директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

С 2025 года курс рубля укрепился и с тех пор, вопреки многим ожиданиям, находится, пусть и в достаточно широком диапазоне, но в таком как бы уже устоявшемся диапазоне. Если говорить про номинальный курс доллара, то это, наверное, диапазон 75-85 рублей за доллар. Примерно в этом диапазоне мы видим курс последние полтора года, — уточнил он.

Ганган отметил, что после 2022 года валютный рынок проходил через периоды сильной турбулентности и резких колебаний. По его словам, эти скачки были связаны с целым рядом изменений, затронувшими российскую экономику, внешнюю торговлю и движение капитала.

Стабильность не отменяет рисков

Диапазон 75-85 рублей за доллар действительно можно назвать относительно крепким для нынешних условий, однако это не значит, что россиянам больше не нужно опасаться скачков курса. Такое мнение в разговоре с «Рамблером» высказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.

По ее словам, такая ситуация сложилась под влиянием сразу нескольких факторов — жёсткой денежно-кредитной политики и внешних обстоятельств. Риски на валютном рынке сохраняются, считает эксперт.

Я бы не стала говорить, что опасаться резких колебаний больше не нужно <…> Даже изменение курса примерно на 10 рублей за короткий период — это уже достаточно ощутимый скачок, — отметила Волкова.

Для обычных покупателей устойчивый курс тоже не означает автоматического снижения цен. Когда рубль укрепляется, товары, как правило, не дешевеют быстро и массово. Зато при ослаблении национальной валюты цены растут заметно быстрее, особенно на импорт.

Эксперт объясняет это тем, что компании, работающие с зарубежными поставками, ориентируются на валютный курс и заранее закладывают возможные риски в стоимость. В первую очередь это касается импортных продуктов, одежды, техники, лекарств, автозапчастей и других товаров, которые зависят от поставок из-за рубежа.

Что делать со сбережениями

Волкова советует не делать ставку только на один инструмент. По её словам, при нынешних условиях лучше придерживаться комплексной стратегии: часть денег можно держать на банковских вкладах, пока ставки остаются достаточно высокими, а в качестве альтернативы рассматривать облигации.

Эксперт считает, что валютная диверсификация тоже нужна. Но формировать её лучше спокойно и постепенно — не на эмоциях и не в попытке поймать «лучший» курс.

По её мнению, планировать крупные покупки тоже можно. Это касается покупки автомобиля, ремонта, бытовой техники и других крупных расходов. Главное — не пытаться угадать идеальный момент, а заранее понимать бюджет, сроки и последовательность шагов.

Для поездок за границу курс имеет ещё большее значение.

Даже изменение на один-два рубля влияет на стоимость путешествия, поскольку пересчитываются расходы на путёвки, проживание и покупки за границей. Поэтому я бы не советовала ждать какого-то “идеального курса”, а готовиться к поездке заранее. Татьяна Волкова финансовый эксперт, аналитик

Семейный бюджет зависит не только от доллара

Стабильный доллар сам по себе не гарантирует стабильных цен. По словам Волковой, на расходы семей продолжают влиять геополитическая ситуация, стоимость топлива, курс валют и другие факторы.

Именно поэтому говорить о полностью спокойной ситуации для семейного бюджета пока рано. Даже если рубль остаётся в привычном коридоре, цены могут меняться из-за внутренних расходов бизнеса, логистики, топлива и ожиданий поставщиков.

Сейчас семьям особенно важно внимательно контролировать расходы, сохранять гибкость и работать над увеличением доходов, — подчеркнула эксперт.

Волкова допускает, что в базовом сценарии, если внешние условия заметно не ухудшатся, то рубль в ближайшие два месяца может оставаться в диапазоне 82-85 за доллар. Но при усилении внешних рисков курс способен выйти за эти границы. Поэтому, по мнению эксперта, в личных финансах лучше не пытаться угадать движение валюты, а действовать системно: планировать расходы, распределять сбережения между разными инструментами и не принимать резких решений из-за краткосрочных колебаний курса.

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