Российский рынок акций в начале июля оказался под сильным давлением. В ходе основной торговой сессии в четверг индекс Мосбиржи терял более 3,5%, при этом в минусе находились все акции, входящие в его состав. Эксперты рассказали «Рамблеру», что стало причиной распродажи и чего инвесторам ждать от рынка в июле.

«Красный марафон»

Российский рынок акций в четверг резко снизился после попытки восстановления днём ранее. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 3,77% к закрытию среды и составил 2256,06 пункта.

Наибольшее снижение за день показали:

«Татнефть», привилегированные акции (−6,28%);

«Татнефть», обыкновенные акции (−5,95%);

НЛМК (−5,92%);

«ВК» (−5,83%);

«Северсталь» (−5,72%).

В пятницу индекс Мосбиржи открылся на отметке 2259,22 пункта (+0,14).

Если по итогам торгов 3 июля рынок не сможет отыграть падение, индекс завершит в минусе уже 17-ю неделю подряд. Последний раз бенчмарк закрывал неделю ростом в начале марта. При этом с середины июня темпы снижения заметно ускорились.

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Почему рынок уходит дальше в минус

Опрошенные «Рамблером» эксперты связывают распродажу на российском рынке сразу с несколькими факторами.

Падение мировых цен на нефть. Сентябрьский фьючерс Brent на лондонской бирже ICE в ходе торгов 2 июля опускался до 70,16 доллара за баррель. Такие цены наблюдались перед началом ближневосточного конфликта. Месяц назад нефтяные котировки находились выше 90 долларов за баррель. Заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. В ходе Финансового конгресса ЦБ Набиуллина сказала, что ожидания по траектории ключевой ставки сместились вверх. Данные по инфляции. Недельный рост цен в период с 23 по 29 июня замедлился до 0,22% после 0,25% неделей ранее. Темпы роста потребительских цен остаются высокими на фоне сохраняющегося давления со стороны стоимости топлива, пояснил аналитик ФГ «Финам» Андрей Шаров. Сохраняющаяся геополитическая неопределённость. Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова указала на сохранение низкого спроса на акции и сдержанное поведение участников рынка. Как отметила эксперт, часть игроков уже закрыла позиции, зафиксировав убытки, а другие заняли выжидательную позицию и не торопятся возвращаться на рынок. Относительно крепкий рубль. Вечером 2 июля доллар торговался около 77,7 рубля, евро приблизился к 89 рублям, курс юаня был чуть выше 11,4 рубля.

Всё это негативно сказывается на ожиданиях участников рынка и повышает вероятность сохранения ключевой ставки без изменений на заседании ЦБ 24 июля. Об этом высказались руководитель центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Алексей Павлов и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

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Каким будет июль для инвесторов

Дополнительное давление на индекс Мосбиржи в июле окажет дивидендный сезон, считает Смирнов. В ближайшие недели многие крупные российские компании закроют реестры для получения дивидендов, что приведёт к образованию дивидендных гэпов.

«Двузначные дивидендные гэпы ожидаются у акций "Икс 5", Мосбиржи, МТС, "Мосэнерго", "Аэрофлота", "Дом.РФ", ВТБ и Сбера. Средства от дивидендов вернутся на рынок в процессе реинвестирования. Но это произойдёт ближе к концу июля — началу августа». Андрей Смирнов эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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Для устойчивого разворота вверх рынку необходимы весомые позитивные сигналы — сильная корпоративная отчётность эмитентов или улучшение внешнеполитического фона, считает Мильчакова.

«До очередного заседания ЦБ по ключевой ставке 24 июля ситуация, скорее всего, останется крайне нестабильной. Возможно как плавное снижение котировок, так и волнообразные движения с чередованием существенных падений и кратковременных подъёмов». Наталья Мильчакова ведущий аналитик Freedom Finance Global

Прогнозы экспертов по индексу Мосбиржи к концу месяца:

Смирнов из БКС: 2400 пунктов;

Freedom Global: диапазон 2200–2450 пунктов;

Наталья Малых из ФГ «Финам»: 2400–2500 пунктов.

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