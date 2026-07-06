Эксперты объяснили резкие колебания курса рубля

Рубль начал неделю заметным ослаблением к трём основным мировым валютам. В понедельник утром он терял порядка 1,5% к доллару, евро и юаню. Рассказываем, что происходит на валютном рынке и каких курсов ждать на этой неделе.

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Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Курс рубля на прошлой неделе (с 29 июня по 3 июля) заметно колебался. В ходе торгов на межбанковском рынке «Форекс» 1 июля национальная валюта ослабла до минимальных уровней с начала апреля 2026 года. Курс доллара в моменте поднимался до 79,49 рубля, евро — до 90,67 рубля, юаня — до 11,7 рубля.

Однако к закрытию торгов в пятницу ситуация на валютном рынке изменилась: рубль отыграл большую часть потерь. По итогам 3 июля курс доллара составил 76,89 рубля. Евро завершил неделю на отметке 87,92 рубля. Юань вечером в пятницу стоил 11,33 рубля.

Эту неделю рубль начал новым снижением. К 13:50 мск доллар укрепился на 1,01% и торговался по 77,67 рубля, евро стоил 88,68 рубля (+0,86%), курс юаня составил 11,43 рубля (+0,88%).

Официальные курсы Банка России на выходные и 6 июля:

доллар — 77,23 рубля;

евро — 88,03 рубля;

юань — 11,38 рубля.

Главные факторы, влияющие на рубль в начале июля

Одним из ключевых факторов для рубля остаётся снижение мировых цен на нефть на фоне улучшения геополитической ситуации на Ближнем Востоке, отметил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Сентябрьский фьючерс Brent на лондонской бирже ICE в последнюю неделю торгуется в диапазоне 71–74 доллара за баррель. Для сравнения: в начале июня котировки находились в области 90 долларов за баррель.

«Цены на чёрное золото вновь заметно опустились. Это создаёт риски для экспортной выручки. Однако сама по себе деэскалация на Ближнем Востоке нивелирует внешние риски, добавляя пространство для ЦБ при принятии решения по ключевой ставке». Николай Дудченко аналитик ФГ «Финам»

Дополнительное давление на рубль, по словам эксперта, оказывает ситуация на российском топливном рынке. Дефицит бензина остаётся проинфляционным фактором, который Банк России будет учитывать при принятии решения по ключевой ставке на заседании 24 июля.

При этом умеренную поддержку российской валюте может оказать сокращение объёмов покупки иностранной валюты со стороны Минфина и Банка России, считает Дудченко. Впрочем, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что этот фактор останется второстепенным для динамики курса.

С 7 июля Банк России существенно сократит продажи иностранной валюты в рамках операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), — с 4,62 миллиарда рублей в день в первом полугодии до 0,58 миллиарда рублей во втором.

Одновременно Минфин уменьшит объём покупок валюты по бюджетному правилу с июньских 9,9 до 5,4 миллиарда рублей в день. В результате совокупный объём операций регуляторов на валютном рынке сократится с 5,3 до 4,8 миллиарда рублей в сутки.

Дополнительную поддержку рублю в июле способны оказать крупные налоговые и дивидендные выплаты, отметила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

Что будет с рублём на этой неделе

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» экспертов, доллар на неделе с 6 по 10 июля будет стоить около 78,1 рубля. Стоимость евро составит порядка 88,6 рубля, юаня — 11,54 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко:

доллар в диапазоне 76–79 рублей;

евро в пределах 86,5–90 рублей;

юань будет стоить 11,3–11,55 рубля.

Прогноз главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева:

доллар останется в устоявшемся диапазоне 76–82 рубля;

евро — в области 87–94 рублей;

юань будет торговаться в пределах 11,2–12,1 рубля.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Дмитрия Вишневского:

курс доллара составит 78–81 рубль;

евро будет стоить 87–90 рублей;

юань будет торговаться в коридоре 11,3–11,7 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

курс доллара может составить 77–80 рублей;

юань будет стоить 11,3–11,8 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера:

доллар в области 75–77 рублей;

евро в диапазоне 86–88 рублей;

юань может опуститься ниже 11,3 рубля.

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