Доход выше рынка или потеря капитала: вся правда о структурных облигациях

По данным ЦБ, рынок структурных облигаций в 2025 году достиг почти 2 триллионов рублей. Сегодня эти бумаги — такой же популярный инструмент, как акции, обычные облигации или паевые фонды. Разбираемся, что такое структурные облигации, как они устроены и сколько можно заработать на таких инструментах.

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Как устроены структурные облигации

Структурные облигации — это облигации, выплаты по которым зависят от наступления конкретного события, например, изменения цен на товары или курсов валют. Актив, который лежит в основе такой облигации, называют базовым активом.

Существует несколько видов структурных облигаций:

Без защиты капитала. Инвестор может потерять все вложения, если базовый актив двинется в неблагоприятную сторону. К этой категории относится большая часть таких бумаг. С частичной защитой — например, 90% суммы защищены, а остальные 10% могут быть потеряны при неблагоприятном сценарии. С полной защитой капитала — номинал возвращается в любом случае, независимо от поведения базового актива.

В отличие от обычных облигаций, по структурным могут не выплачиваться проценты (купоны). Вместо этого эмитенты (банки или другие организации) платят структурный доход — в виде регулярно выплачиваемых процентов или финальной выплаты после погашения.

Кроме того, у таких бумаг часто можно встретить параметр под названием «коэффициент участия». Он показывает, сколько процентов от роста базового актива получит инвестор.

Рассмотрим эти бумаги на примере структурной облигации от Сбера на валютную пару доллар/рубль. Коэффициент участия — 200%. Ограничение роста базового актива — 16%. Срок обращения — 1 год. Номинал — 1 тысяча рублей.

Работает она так: на дату размещения фиксируется курс доллара, например 80 рублей. Через год, в дату погашения, курс снова фиксируется, и рассчитывается доход по формуле:

Номинал облигации × 200% × MIN [16,00%; (Финальное значение базового актива – Начальное значение базового актива) / (Начальное значение базового актива) × 100%]

Коэффициент участия 200% означает, что доход будет вдвое выше, чем рост доллара. MIN — это выбор минимального из двух значений. Иными словами, если доллар вырастет более чем на 16%, доход всё равно будет ограничен 16%. Если рост будет меньше 16%, в расчёт возьмут его фактический рост (падение) с коэффициентом 2.

Теперь посчитаем максимальный доход:

В день покупки доллар стоит 80 рублей. Если за год он вырастет на 16%, до 93 рублей, вы получите: 1 000 рублей × 200% × 16% = 320 рублей дохода. В процентах к вложенной сумме это 32% годовых. Это максимум, на который можно рассчитывать.

Если доллар вырастет на 10%, доход будет 200% × 10% = 20%. Если на 5% — 10%. Если рост превысит 16% (например, доллар подорожает на 25%), вы всё равно получите только 16% годовых.

Если же стоимость доллара упадёт, например, на 12%, до 70 рублей, ваши убытки также окажутся вдвое больше, то есть 24%, или 240 рублей на одну облигацию.

Важно: учитывая сложность продукта, такие облигации доступны только квалифицированным инвесторам.

Структурные облигации и облигации со структурным доходом: в чём разница

Структурные облигации часто путают с другим финансовым инструментом под названием «облигации со структурным доходом». Несмотря на похожие названия, они устроены по-разному:

Классические структурные облигации не предполагают защиты капитала , из-за чего инвестор может получить меньше денег, чем вложил. Размер возврата номинальной цены облигации и выплаты дополнительного дохода в таких инструментах зависит от наступления определённого события.

, из-за чего инвестор может получить меньше денег, чем вложил. Размер возврата номинальной цены облигации и выплаты дополнительного дохода в таких инструментах зависит от наступления определённого события. Облигации со структурным доходом предполагают, что инвестор не может получить назад меньше денег, чем вложил. Если облигация стоит 1 тысячу рублей, то при погашении инвестор получает эту тысячу обратно, если эмитент не допустит дефолт. От наступления определённых событий зависит только дополнительный доход по таким бумагам.

Облигации со структурным доходом также называют инвестиционными облигациями — они могут быть доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

Чтобы отличить один вид бумаг от другого, достаточно посмотреть на эмиссионную документацию. Она обычно размещается на сайте эмитента.

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В документации будет указано, к какому типу относится та или иная бумага. У структурных облигаций будет чётко прописан статус — «структурные облигации». Это закреплено на уровне законодательства.

У облигаций со структурным доходом такого законодательного статуса нет. Их также могут называть биржевыми или внебиржевыми облигациями.

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Но если в документации написано, что номинал гарантированно возвращается, а дополнительный доход зависит от наступления события — перед вами облигация со структурным доходом.

© sberbank.ru

Рассмотрим на примере, как работают облигации со структурным доходом.

У Сбера есть инвестиционная облигация на ОФЗ 26238, то есть на определённый выпуск гособлигаций. Дополнительный доход зависит от цены этого выпуска. Он составляет 500% от роста цены. Например, если ОФЗ за три года вырастет на 15%, то инвестор получит 75% дохода. В годовых – это примерно 20%. Максимальный доход, который можно получить по такой бумаге, — 25% годовых.

Если же ОФЗ за три года не вырастет, инвестор получит только купонный доход, который у инвестиционной облигации составляет всего 0,01% в год. То есть за три года вы рискуете получить всего 30 копеек на одну бумагу.

Сколько можно заработать

Для каждой структурной облигации эмитент должен опубликовать ключевой информационный документ, в котором указывается потенциальная доходность при различных сценариях. Так, структурная бумага от Сбера на пару доллар / евро, которую мы рассматривали в первом примере, предполагает доходность примерно 32% годовых при позитивном сценарии и убыток почти минус 40% при негативном.

© sberbank.com

Центральный Банк проанализировал доходность структурных облигаций с 2020 по 2024 годы и выяснил, что в среднем такие бумаги приносят около 3,2% годовых — это меньше, чем у банковских вкладов за то же время.

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При этом убытки чаще всего несут именно граждане. Структурные облигации, которые дали убыток более 50%, держали в основном физические лица. А прибыльные активы принадлежали преимущественно страховым и другим финансовым организациям.

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В этом исследовании Банк России сделал вывод, что потенциальную доходность и риск таких облигаций рассчитать крайне сложно. Поэтому часто такие инструменты не имеют реальной ценности для инвестора.

Преимущества структурных облигаций

Потенциально высокая доходность . В удачном сценарии такие бумаги могут дать заметно больше, чем обычные облигации или депозиты.

. В удачном сценарии такие бумаги могут дать заметно больше, чем обычные облигации или депозиты. Доступ к сложным стратегиям без прямого владения активами . Инвестор получает возможность поучаствовать в росте акций, различных товаров, валют или корзин активов, не покупая их напрямую. Это может быть удобно, если базовые активы недоступны для покупки обычным гражданам на российских биржах (например, иностранные акции).

. Инвестор получает возможность поучаствовать в росте акций, различных товаров, валют или корзин активов, не покупая их напрямую. Это может быть удобно, если базовые активы недоступны для покупки обычным гражданам на российских биржах (например, иностранные акции). Гибкость . Можно выбрать продукт под конкретный прогноз: на рост определённой акции, на боковой тренд рынка, на волатильность и так далее. Это позволяет делать ставку на сценарий, не рискуя всем капиталом.

. Можно выбрать продукт под конкретный прогноз: на рост определённой акции, на боковой тренд рынка, на волатильность и так далее. Это позволяет делать ставку на сценарий, не рискуя всем капиталом. Налоговые и регуляторные льготы. Поскольку такие инструменты торгуются как облигации, они облагаются налогом, как обычные облигации. Это значит, что их можно покупать на ИИС, по ним есть возможность воспользоваться льготой на долгосрочное владение, а также можно сальдировать убытки.

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Риски структурных облигаций

Риск потери части или всего капитала . В отличие от классических облигаций и облигаций со структурным доходом, номинал структурных облигаций не защищён. Если сработает негативный сценарий, инвестор получит меньше денег, чем вложил изначально.

. В отличие от классических облигаций и облигаций со структурным доходом, номинал структурных облигаций не защищён. Если сработает негативный сценарий, инвестор получит меньше денег, чем вложил изначально. Сложность и непрозрачность . Условия часто написаны сложным языком с различными формулами, коэффициентами и сценариями. Неподготовленному инвестору достаточно сложно определить, в каком случае он получит доход, а в каком — убыток.

. Условия часто написаны сложным языком с различными формулами, коэффициентами и сценариями. Неподготовленному инвестору достаточно сложно определить, в каком случае он получит доход, а в каком — убыток. Низкая ликвидность . На вторичном рынке структурные облигации либо не торгуются вообще, либо торгуются с минимальными объёмами. Это значит, что если вы захотите продать такую бумагу до срока её погашения, вам будет тяжело найти покупателя.

. На вторичном рынке структурные облигации либо не торгуются вообще, либо торгуются с минимальными объёмами. Это значит, что если вы захотите продать такую бумагу до срока её погашения, вам будет тяжело найти покупателя. Кредитный риск эмитента . Даже при позитивном сценарии выплата дохода зависит от того, выполнит ли эмитент свои обязательства. Если он допустит дефолт, то может не рассчитаться по своим структурным облигациям, даже при выполнении всех условий.

. Даже при позитивном сценарии выплата дохода зависит от того, выполнит ли эмитент свои обязательства. Если он допустит дефолт, то может не рассчитаться по своим структурным облигациям, даже при выполнении всех условий. Рыночный риск . Даже если все условия понятны, угадать движение базового актива (акции, облигации или валюты) практически невозможно из-за высокой неопределённости. Из-за этого рассчитать потенциальную доходность становится ещё сложнее.

. Даже если все условия понятны, угадать движение базового актива (акции, облигации или валюты) практически невозможно из-за высокой неопределённости. Из-за этого рассчитать потенциальную доходность становится ещё сложнее. Высокие комиссии. Комиссии за сделки со структурными облигациями могут быть выше, чем за сделки с обыкновенными. Например, у СберИнвестиций на тарифе «Самостоятельный» комиссия за покупку и продажу обычных облигаций составляет от 0,06% до 0,018%, а за операции со структурными бумагами — от 0,01% до 3%.

Что важно запомнить

Структурные облигации — это сложный инструмент, доход по которому зависит от поведения базового актива: курса валюты, цены акций, индекса или другого показателя. В отличие от обычных облигаций, здесь нет фиксированного купона — вы либо зарабатываете, если актив двинулся в нужную сторону, либо теряете, если нет.

Главная особенность — коэффициент участия, который усиливает как потенциальную прибыль, так и возможные убытки. Например, при коэффициенте 200% рост доллара на 10% принесёт вам 20% дохода. Но если доллар упадёт на те же 10%, ваш убыток также составит 20%. Поэтому такие бумаги подходят только тем, кто готов принимать повышенный риск ради высокой доходности.

При этом, по данным Банка России, средняя доходность структурных облигаций за последние годы составила около 3,2% годовых — ниже, чем по банковским вкладам. А самые большие убытки несут именно частные инвесторы. Прежде чем покупать такую бумагу, внимательно изучите ключевой информационный документ и убедитесь, что вы понимаете все сценарии.

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