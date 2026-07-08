Покупать или ждать: что будет с ценами на золото

Золото традиционно считается защитным активом — тихой гаванью, куда инвесторы уходят в периоды неопределённости. Однако 2026 год преподнёс сюрприз: после стремительного ралли до исторических максимумов цены рухнули, и теперь рынок застыл в нерешительности. Стоит ли покупать драгоценный металл сейчас или разумнее дождаться более выгодной точки входа? Собрали мнения экспертов, чтобы помочь вам разобраться в ситуации.

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Как вели себя цены на золото в 2026 году

В январе 2026 года золото поставило ценовой рекорд: на бирже Comex стоимость февральского фьючерса на драгметалл пробила отметку в 5600 долларов за тройскую унцию.

Однако с приходом весны тенденция сменилась. Котировки начали снижаться, и к 11 июня опустились ниже отметки 4100 долларов — впервые с ноября предыдущего года. Падение от максимального уровня составило 27%. В начале июля цены на золото находятся в области 4150 долларов.

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Прогнозы экспертов: мнения разделились

Эксперты, опрошенные «Рамблером», дают разные прогнозы. Наиболее сдержан в ожиданиях инвестиционный советник, квалифицированный инвестор Игорь Файнман. С его точки зрения ближе к концу года золото будет торговаться в диапазоне 3800 – 4000 долларов за тройскую унцию.

Более оптимистичный прогноз даёт старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова, хотя и она не ждёт мгновенного возврата к пиковым значениям:

В перспективе 2–3 месяцев значимых драйверов для резкого роста котировок не просматривается: эскалация текущих конфликтов, появление новых геополитических кризисов или внезапный инфляционный всплеск пока маловероятны. При этом по итогам года стоимость золота может закрепиться в диапазоне 4000–4500 долларов за унцию. Валерия Попова старший отраслевой аналитик инвесткомпании «Риком-Траст»

Базовый сценарий до конца 2026 года, по мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, — примерно 4300–4800 долларов за унцию.

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко видит потенциал для восстановления уже в ближайшие месяцы. По его оценке, в базовом сценарии цена уже в III квартале 2026 года может вернуться в диапазон 4500–4700 долларов за унцию, а к концу года возможен пробой отметки 4850 и выход на уровень выше 5000 долларов. Однако он предупреждает: в альтернативном сценарии нельзя исключать дальнейшего падения цен — ниже 3850 долларов за унцию и даже возврат к 3600 долларам.

Руководитель направления по работе с драгоценными металлами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Дмитрий Смолин даёт один из самых оптимистичных прогнозов. Базовым сценарием он считает восстановление цены до 5000 долларов к концу 2026 года и рост до 5500 долларов в 2027 году.

От чего будут зависеть цены

Эксперты назвали основные факторы, которые будут определять дальнейшую траекторию стоимости драгметалла.

Ставка Федеральной резервной системы США (ФРС)

Когда ФРС поднимает ставку, давление на золото усиливается. Во-первых, растёт доходность американских гособлигаций, и инвесторам становится выгоднее вкладываться в них, а не в золото, которое не даёт процентов. Во-вторых, высокая ставка укрепляет доллар, делая золото дороже для покупателей из других стран. В итоге спрос падает, и цена металла снижается.

На первом заседании под председательством Кевина Уорша, состоявшемся 17 июня, ФРС приняла решение сохранить ключевую ставку в диапазоне 3,5–3,75%. При этом выросла вероятность ужесточения денежно-кредитной политики. Этот фактор подталкивает курс американской валюты вверх и оказывает давление на цену золота. Николай Дудченко аналитик ФГ «Финам»

Геополитическая обстановка

Ситуация в мире остаётся неспокойной. Обострение на Ближнем Востоке показало, что даже США не всегда могут быстро достичь своих целей военным путём. Это ослабляет позиции доллара как главной резервной валюты и укрепляет статус золота как надёжного защитного актива. Любая нестабильность подталкивает инвесторов и центробанки покупать драгоценный металл.

Рост спроса на золото

Покупки центробанков остаются важным фактором поддержки стоимости драгметалла. По данным Всемирного совета по золоту, в мае 2026 года мировые центробанки купили 41 тонну золота и сохраняют благоприятные ожидания в его отношении.

Это также подтверждается последними опросами независимого аналитического центра OMFIF, подчёркивает Дудченко. Согласно их результатам, 30% центральных банков планируют увеличить запасы золота в течение ближайших 1-2 лет. Более 60% ожидают стабилизации цены на золото в диапазоне 5000-6000 долларов за унцию к июню 2027 года.

Стоит ли покупать золото сейчас

Консенсус экспертов, опрошенных «Рамблером», таков: золото должно быть в портфеле в качестве страховки капитала, но в разумной доле.

Игорь Файнман рекомендует держать драгметалл как защитную часть портфеля в объёме не более 20% от всех инвестиций.

от всех инвестиций. Дмитрий Смолин считает оптимальной долю золота в портфеле в размере 10–15%.

При этом к покупке драгоценного металла нужно подходить аккуратно. Покупать его лучше постепенно, распределяя вход на несколько месяцев, отмечает Смолин. С этим согласен и Чернов.

Покупать золото сейчас можно, но лучше не на всю сумму сразу. Цена уже высокая. Рынок после такого роста может двигаться в широком боковом диапазоне. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Какой способ вложения выбрать

Эксперты советуют исходить из опыта и целей:

Для большинства инвесторов оптимальный вариант — биржевое золото (GLDRUB_TOM), считает Дмитрий Смолин. Оно характеризуется низкими издержками, высокой ликвидностью и отсутствием затрат на хранение. Альтернативой являются фонды на золото , добавляет эксперт.

(GLDRUB_TOM), считает Дмитрий Смолин. Оно характеризуется низкими издержками, высокой ликвидностью и отсутствием затрат на хранение. Альтернативой являются , добавляет эксперт. Большинству частных инвесторов удобнее покупать не физические слитки, а биржевые инструменты или фонды на золото , соглашается Владимир Чернов.

, соглашается Владимир Чернов. Игорь Файнман придерживается иного мнения. Он выделяет золотые инвестиционные монеты как простой способ держать часть капитала в физическом золоте на горизонте от 5 лет. Это не инструмент для спекуляций, а страховка от девальвации, инфляции и страновых рисков, которую удобно хранить, перевозить и при необходимости легко продать, поясняет эксперт.

Что в итоге

Золото переживает непростой период. После взлёта до 5600 долларов последовало падение на 27%. Сейчас рынок консолидируется в районе 4100–4200 долларов. Прогнозы экспертов расходятся: от 3800 до 5000 долларов к концу года.

Если вы инвестируете на долгий срок и хотите защитить сбережения, большинство экспертов сходятся на том, что золото можно покупать. Но частями и в объёме не более 10–20% портфеля.

Если же вы рассчитываете на быструю прибыль и пытаетесь поймать момент, имейте в виду высокую волатильность: цена может как вырасти до 5000 долларов, так и откатиться к 3600–3800. В таком случае лучше дождаться более определённого сигнала от рынка.

Как купить золото в 2026 году: слитки, монеты, ОМС и биржевые инструменты