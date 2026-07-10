Когда покупать акции, чтобы не остаться без дивидендов

Дата дивидендной отсечки — день, когда компания фиксирует реестр акционеров, которым положены выплаты. Если приобрести акции позже, право на дивиденды останется у прежнего владельца бумаг. Рассказываем, как понять, когда будет последний день покупки акций под дивиденды и почему после отсечки их цена обычно снижается.

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Какие даты важно знать инвестору

Дивидендный цикл обычно описывают через четыре основные даты:

Дата рекомендации дивидендов . Совет директоров предлагает размер выплаты и день закрытия реестра. Финальное решение утверждают акционеры на общем собрании.

. Совет директоров предлагает размер выплаты и день закрытия реестра. Финальное решение утверждают акционеры на общем собрании. Экс-дивидендная дата . Начиная с неё, при покупке акций инвестор утрачивает право на ближайшую выплату. Её получит прежний владелец бумаг.

. Начиная с неё, при покупке акций инвестор утрачивает право на ближайшую выплату. Её получит прежний владелец бумаг. Дата отсечки. Это день закрытия реестра акционеров, по которому компания определяет, кто имеет право на дивиденды.

Это день закрытия реестра акционеров, по которому компания определяет, кто имеет право на дивиденды. Дата выплаты. После фиксации реестра эмитент перечисляет деньги инвесторам. Как правило, они поступают на брокерский счёт в течение нескольких недель.

Когда нужно купить акции, чтобы получить дивиденды

С 31 июля 2023 года на Московской бирже действует режим расчётов T+1: акции переходят к покупателю на следующий рабочий день после сделки. Поэтому, чтобы попасть в реестр, купить бумаги нужно минимум за один рабочий день до даты отсечки.

Например, если реестр закрывается 20 августа 2026 года (четверг), последний день покупки акций с правом на дивиденды — 19 августа (среда). При покупке 20 августа выплата поступит прежнему владельцу.

Экс-дивидендная дата также наступает за один торговый день до закрытия реестра.

Важно. Если дата отсечки или экс-дивидендная дата выпадают на понедельник, сделку нужно совершить в пятницу или раньше: выходные в расчёты не включаются.

Почему акции падают в цене после даты отсечки

Когда реестр акционеров закрывается, бумаги, как правило, дешевеют примерно на размер дивидендов. Такое снижение называют дивидендным гэпом. Однако фактический размер дивидендного гэпа может быть ниже или выше объявленной выплаты.

На цену после отсечки также влияют:

общее состояние рынка;

корпоративные новости;

спрос инвесторов на акции.

В одних случаях котировки возвращаются к прежним уровням за несколько дней, в других восстановление занимает месяцы.

Пример:

Стоимость акций «Икс 5» утром 7 июля 2026 года упала на 14,2%, до 1811 рубля за штуку. На закрытии основной сессии торгов 6 июля бумаги стоили 2111,5 рубля. Причиной резкого снижения цены актива стал дивидендный гэп. Владельцы обыкновенных акций компании получат по 245 рубля на каждую бумагу. Накануне закрытия реестра дивидендная доходность составляла 11,6%.

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Нужно ли платить налог с дивидендов

Дивиденды российских компаний облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13–15%. Обычно инвестору не нужно самостоятельно рассчитывать и перечислять налог: брокер удерживает его автоматически в момент зачисления выплаты.

Личный опыт редактора Марины Стрельниковой

23 мая 2025 года я приобрела акции X5 по цене 3231,5 рубля за бумагу.

Дивиденды поступили на брокерский счёт 15 июля и составили 648 рублей на акцию. При этом брокер автоматически удержал НДФЛ в размере 84 рублей, и на счёт поступила уже сумма за вычетом налога.

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Главное

Дата отсечки — ключевой ориентир для инвестора, который рассчитывает на дивиденды. Самого факта владения акциями для получения выплаты недостаточно: бумаги должны быть куплены в нужный срок. В режиме расчётов T+1 на Московской бирже это означает, что их нужно купить не позже чем за один рабочий день до даты закрытия реестра.

После отсечки цена акций, как правило, снижается, а из выплаты удерживается налог. Поэтому при выборе бумаг важно учитывать не только дивидендную доходность, но и состояние и перспективы бизнеса компании.

Дивидендный календарь: кто выплатит дивиденды летом 2026 года и когда купить бумаги

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