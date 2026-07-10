Стало известно, сколько государство доплатило участникам ПДС за 2025 год

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) приступили к начислению государственного софинансирования участникам программы долгосрочных сбережений (ПДС) за 2025 год. За первые десять дней июля о зачислении средств уже сообщили семь крупных фондов. Совокупный объём уже раскрытых выплат превысил 157,5 миллиарда рублей. Рассказываем, сколько выплатил каждый фонд.

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СберНПФ

Доплаты получили почти 5,9 миллиона участников программы долгосрочных сбережений СберНПФ. Общая сумма перечислений составила 119,7 миллиарда рублей. Это в четыре раза больше, чем годом ранее.

По словам старшего вице-президента Сбербанка, руководителя блока «Управление благосостоянием» Руслана Вестеровского, в этом году заметно выросла доля клиентов, получивших максимальную государственную доплату в размере 36 тысяч рублей. Если по итогам 2024 года её начислили 37% участников программы, то теперь — уже 45%.

Лидерами по доле участников, получивших максимальное софинансирование, стали:

Республика Мордовия — 59%;

Ульяновская область, Тамбовская область и Чувашская Республика — по 57%;

Ивановская и Волгоградская области — по 56%.

По состоянию на конец июня 2026 года программой долгосрочных сбережений через СберНПФ пользовались 8,5 миллиона человек.

НПФ ВТБ

По итогам 2025 года НПФ перечислил клиентам 27 миллиардов рублей. Это в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Средства получили около 1 миллиона клиентов фонда.

Количество участников, которым перечислили максимальные 36 тысяч рублей, за год увеличилось на 64% и достигло 607 тысяч человек.

Суммарно за два года работы программы долгосрочных сбережений — 2024 и 2025 годы — клиенты фонда получили от государства уже более 42 миллиардов рублей, отметил генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов. За этот период они внесли на свои счета порядка 95 миллиардов рублей. Общий объём средств в системе ПДС, по словам Осипова, уже превысил 1 триллион рублей.

Альфа НПФ

Фонд сообщил о начислении клиентам 3,9 миллиарда рублей государственного софинансирования по результатам 2025 года. Доплаты получили 155 тысяч участников. Из них 86 тысячам клиентов зачислили максимальную выплату — 36 тысяч рублей.

НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления»

Фонд завершил распределение государственного софинансирования за 2025 год в начале июля. На счета участников программы поступило 6,6 миллиарда рублей, что вдвое превысило результат прошлого года.

Государственную поддержку получили более 263 тысяч клиентов фонда. Более чем 54% из них начислили максимальную сумму софинансирования.

Национальный НПФ

Государственное софинансирование за 2025 год получили более 16 тысяч клиентов Национального фонда. Общая сумма перечислений составила 326,6 миллиона рублей.

НПФ «БУДУЩЕЕ» и НПФ «Эволюция»

О завершении выплаты государственного софинансирования за 2025 год также сообщили НПФ «БУДУЩЕЕ» и НПФ «Эволюция». Однако оба фонда не раскрыли общий объём перечисленных средств.

«Рамблер» направил запросы в эти организации с просьбой уточнить размер выплат. На момент публикации материала ответы в редакцию не поступили.

Как начисляется государственное софинансирование по ПДС

Участники программы долгосрочных сбережений могут ежегодно получать доплату от государства к своим взносам. Поддержка распространяется только на деньги, которые человек самостоятельно перечисляет по договору ПДС.

Чтобы получить право на доплату, в течение календарного года необходимо внести на счёт не менее 2 тысяч рублей. Максимальная сумма, которую можно получить за один год, составляет 36 тысяч рублей. При этом размер необходимого для этого личного взноса зависит от официального среднемесячного дохода участника.

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Софинансирование предоставляется ежегодно в течение 10 лет с момента первого взноса по программе.

Как рассчитать размер господдержки по договору ПДС

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