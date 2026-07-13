Эксперт раскрыл, что удерживает рубль от падения

Рубль к середине июля сохраняет устойчивость по отношению к основным мировым валютам. Поддержку ему оказывают жёсткая позиция Банка России и налоговый период у экспортёров. Рассказываем, что происходит на валютном рынке и сколько будут стоить доллар, евро и юань на неделе с 13 по 17 июля.

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Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Курс рубля на неделе с 6 по 10 июля демонстрировал относительную стабильность. Доллар на межбанковском рынке «Форекс» торговался в диапазоне 75,85–78,36 рубля. На закрытии торгов в пятницу он стоил 76,99 рубля.

Евро на прошлой неделе находился в пределах 87,75–89,49 рубля. По итогам торгов 10 июля стоимость европейской валюты составила 87,37 рубля. Юань в период с 6 по 10 июля торговался в области 11,17–11,53 рубля. Он завершил пятницу на отметке 11,29 рубля.

В понедельник утром курс рубля демонстрировал разнонаправленную динамику. К 13:50 мск доллар снизился на 0,21%, до 76,84 рубля. Евро вырос на 0,68% и стоил 87,87 рубля, юань — на 0,45%, до 11,34 рубля.

Официальные курсы Банка России на выходные и 13 июля:

Доллар — 76,66 рубля.

Евро — 87,67 рубля.

Юань — 11,3 рубля.

Какие факторы влияют на рубль в середине июля

Рубль сохраняет устойчивость благодаря жёсткой позиции Банка России и высоким процентным ставкам, которые делают рублёвые инструменты привлекательными для инвесторов. Такие причины поддержки национальной валюты озвучил «Рамблеру» директор казначейства «Цифра банк» Дмитрий Рожков. Его мнение разделяет старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

На ближайшем заседании Банк России с высокой вероятностью может сделать паузу в снижении ключевой ставки. И относительно высокие рублёвые процентные ставки продолжат сдерживать спрос на иностранную валюту. Наталья Ващелюк Старший аналитик УК «Первая»

Сейчас ключевая ставка составляет 14,25% годовых. Следующее заседание Банка России пройдёт 24 июля. Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ в Санкт-Петербурге, отметила, что прогнозный коридор по ставке сдвинулся вверх.

Дополнительную поддержку рублю оказывает налоговый период с крупными выплатами экспортёров по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), отметили опрошенные «Рамблером» эксперты.

В конце июля российские экспортёры платят налоги за второй квартал. По примерным подсчётам, это даст около 400 миллиардов рублей предложения валюты, что может поддержать рубль как минимум до начала августа. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Восстановление цен на нефть Brent до уровня 80 долларов за баррель после падения в область 72 долларов практически не сказалось на поведении российской валюты, отметил Потавин. По его словам, связь между нефтью и рублём в последние годы значительно ослабла и стала нестабильной: в одни периоды рубль почти не реагирует на изменения стоимости энергоносителя, в другие корреляция снова усиливается.

В понедельник днём сентябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE торговался по 77,7 доллара за баррель.

Чего ждать от рубля на неделе 13–17 июля

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» экспертов, доллар на этой неделе будет стоить около 77,4 рубля, курс евро окажется у отметки в 88 рублей, юаня — около 11,4 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

доллар в диапазоне 76–79 рублей;

евро — 87–90 рублей;

юань в пределах 11,1–11,6 рубля.

Прогноз директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова:

доллар сместится к верхней границе диапазона 75–78 рублей;

евро будет торговаться в области 86–88 рублей;

стоимость юаня составит 11–11,5 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

доллар способен подняться выше 77 рублей;

курс евро может превысить 88 рублей;

юань способен закрепиться выше 11,3 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

курс доллара будет в диапазоне 76–80 рублей;

стоимость юаня составит 11,1–11,8 рубля.

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