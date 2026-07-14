Начинающим инвесторам объяснили, чем отличаются лонг и шорт на бирже

Если вы интересуетесь инвестициями, то наверняка уже встречали выражения «открыть лонг» или «встать в шорт». Эти термины часто используют трейдеры и аналитики, однако новичкам они могут показаться сложными. Оба понятия обозначают разные стратегии торговли на фондовом рынке. Рассказываем, что такое лонг и шорт, как работают эти стратегии и почему одна из них подходит далеко не всем.

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Что такое лонг

Лонг (от англ. long), или длинная позиция, — это покупка актива с расчётом на то, что его стоимость вырастет. Это классический способ инвестирования. Вы покупаете акции, облигации, паи фонда или другой инструмент, ждёте повышения цены, а затем продаёте его дороже.

Пример:

Инвестор купил акцию за 1 тысячу рублей. Через несколько месяцев её цена выросла до 1,2 тысячи рублей. Если продать бумагу, прибыль составит 200 рублей без учёта комиссий и налогов.

Чаще всего длинные позиции открывают, когда:

компания показывает хорошие финансовые результаты;

ожидается рост рынка или отдельной отрасли;

инвестор рассчитывает получать дивиденды;

инвестор планирует удерживать актив длительное время.

Что такое шорт

Шорт (от англ. short), или короткая позиция, — это продажа взятых взаймы у брокера ценных бумаг с расчётом на снижение их стоимости. Если цена действительно падает, инвестор выкупает бумаги дешевле, возвращает их брокеру и оставляет себе разницу за вычетом комиссии и платы за использование займа.

Пример:

Инвестор открыл короткую позицию по цене 1 тысяча рублей. Через несколько дней акция подешевела до 900 рублей. Инвестор купил её обратно, вернул брокеру и заработал 100 рублей до вычета комиссий и других расходов.

Чем отличаются лонг и шорт

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Какая стратегия рискованнее

На первый взгляд кажется, что заработать можно как на росте, так и на падении рынка. Однако уровень риска у этих стратегий существенно отличается.

Главный риск при покупке активов в лонг — снижение их стоимости. Если инвестор купил бумаги без использования заёмных средств, максимальный убыток ограничен суммой вложений: стоимость актива не может опуститься ниже нуля.

При торговле в шорт ситуация сложнее. Для открытия короткой позиции необходимо подключить маржинальную торговлю. Так называют сделки с использованием заёмных денег или ценных бумаг брокера. Без такого займа продать актив, которого нет на счёте, невозможно. За пользование заёмными средствами или бумагами брокер, как правило, взимает плату, поэтому долго удерживать короткие позиции обычно невыгодно.

Кроме того, цена акций теоретически может расти бесконечно. Соответственно, потенциальные убытки по короткой позиции также практически не ограничены.

Когда деньги или активы на счёте инвестора перестают покрывать убытки, брокер может направить инвестору маржин-колл — уведомление о том, что стоимость обеспечения достигла критического уровня. Если инвестор не пополнит счёт или не сократит позицию, брокер переходит к принудительному закрытию сделок (стоп-аут), чтобы ограничить дальнейшие потери.

Именно поэтому большинству начинающих инвесторов эксперты рекомендуют сначала освоить классическое инвестирование через длинные позиции. Короткие продажи требуют понимания принципов маржинальной торговли, постоянного контроля рынка и готовности к значительно более высоким рискам.

Главное, что нужно знать о лонге и шорте

Лонг (длинная позиция) — это покупка актива с расчётом на рост его стоимости. Шорт (короткая позиция) — это продажа заёмных бумаг с расчётом на снижение их цены. Для открытия короткой позиции требуется подключить маржинальную торговлю.

При торговле в шорт инвестор оплачивает использование заёмных бумаг и рискует столкнуться с маржин-коллом и принудительным закрытием позиции. Для большинства начинающих инвесторов длинные позиции считаются более понятной и менее рискованной стратегией.

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