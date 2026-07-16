Рынок падает: что делать инвестору

Российский фондовый рынок переживает непростые времена. Индекс Мосбиржи снижается уже пятый месяц подряд. С начала года он потерял более 20% и к середине лета опустился до уровня 2125 пунктов. Многие инвесторы видят отрицательную динамику в своих портфелях и начинают нервничать. В такой ситуации главное — сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений.

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Почему рынок падает

Текущее снижение — не случайность и не реакция на одну новость. Это результат действия нескольких объективных факторов:

Ключевая ставка. Рынок ожидал более быстрого снижения ставки Банком России. Однако инфляционные риски сохраняются на повышенным уровне. Это заставляет руководство регулятора действовать осторожно.

Рынок ожидал более быстрого снижения ставки Банком России. Однако инфляционные риски сохраняются на повышенным уровне. Это заставляет руководство регулятора действовать осторожно. Геополитическая неопределённость. Сохраняются внешние риски, связанные с продолжающимся конфликтом с Украиной и возможными новыми санкционными ограничениями.

Сохраняются внешние риски, связанные с продолжающимся конфликтом с Украиной и возможными новыми санкционными ограничениями. Укрепление рубля. Рост курса национальной валюты снижает выручку российских экспортёров в рублёвом выражении, что давит на их финансовые показатели.

Рост курса национальной валюты снижает выручку российских экспортёров в рублёвом выражении, что давит на их финансовые показатели. Дивидендный сезон. Июль — пик выплат дивидендов по российским акциям. После отсечек стоимость бумаг традиционно снижается, что создаёт техническое давление на индекс.

Почему не стоит поддаваться панике

Поспешные продажи чаще всего приводят к убыткам, а не к спасению капитала. И вот почему:

Рынок цикличен. За каждым спадом исторически следует восстановление. Даже после серьёзных кризисов индексы со временем отыгрывают потери.

За каждым спадом исторически следует восстановление. Даже после серьёзных кризисов индексы со временем отыгрывают потери. Падение нередко вызвано внешними факторами и эмоциями участников рынка. Геополитика, слухи, резкие изменения макроэкономической повестки заставляют инвесторов массово фиксировать позиции, и котировки снижаются из‑за всплеска продаж, а не из‑за падения прибыли эмитентов.

Геополитика, слухи, резкие изменения макроэкономической повестки заставляют инвесторов массово фиксировать позиции, и котировки снижаются из‑за всплеска продаж, а не из‑за падения прибыли эмитентов. Продажа на падении фиксирует убыток, лишая портфель шанса на восстановление.

Коррекция может стать возможностью, а не угрозой. Для дальновидного инвестора снижение цен — шанс докупить качественные активы по более привлекательной стоимости.

Как действовать в период снижения рынка

Держите часть средств в надёжных инструментах . Храните часть сбережений на банковских вкладах. На фоне высокой ключевой ставки доходность депозитов остаётся привлекательной. Также целесообразно держать часть активов в золоте — это помогает снизить риски.

. Храните часть сбережений на банковских вкладах. На фоне высокой ключевой ставки доходность депозитов остаётся привлекательной. Также целесообразно держать часть активов в золоте — это помогает снизить риски. Не продавайте всё подряд . Если вы выбрали надёжные компании с устойчивым бизнесом, текущее снижение их акций — временное явление. Продажа на минимумах превращает временные потери в реальные.

. Если вы выбрали надёжные компании с устойчивым бизнесом, текущее снижение их акций — временное явление. Продажа на минимумах превращает временные потери в реальные. Диверсифицируйте портфель . Распределяйте средства между разными инструментами: акциями, облигациями, депозитами, драгоценными металлами. Это снижает зависимость от одного актива.

. Распределяйте средства между разными инструментами: акциями, облигациями, депозитами, драгоценными металлами. Это снижает зависимость от одного актива. Оценивайте свои финансовые возможности . Инвестировать стоит только те деньги, которые не потребуются вам в ближайшее время. Если свободных средств нет, лучше воздержаться от покупок акций.

. Инвестировать стоит только те деньги, которые не потребуются вам в ближайшее время. Если свободных средств нет, лучше воздержаться от покупок акций. Помните о долгосрочной перспективе. Нынешнее снижение — не первое и не последнее. История показывает, что после любого падения рано или поздно наступает восстановление.

Главные выводы

Даже в непростые периоды важно не терять из виду свои цели и не поддаваться общей панике. Рынок неизбежно проходит через спады и подъёмы, и именно долгосрочный горизонт позволяет сгладить влияние краткосрочных колебаний.

Разумное распределение активов и наличие финансовой подушки делают портфель устойчивее. Главное — действовать по плану, а не под влиянием страха.

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