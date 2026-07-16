Комиссии брокеров: считаем реальные расходы инвестора в 2026 году

В 2026 году тарифы брокеров складываются не только из комиссии за сделки, но и из абонентской платы, сервисных сборов и платных опций. Для розничного инвестора это означает, что смена тарифа способна заметно улучшить итоговый результат без изменения стратегии и состава портфеля. В статье — разбор тарифов ведущих брокеров и простой алгоритм, как проверить, не переплачиваете ли вы за обслуживание счёта.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Из чего складывается финансовая нагрузка инвестора

Сегодня многие брокеры зарабатывают не только на сделках, но и на обслуживании счёта, например Т‑Инвестиции, СберИнвестиции, Альфа‑Инвестиции и БКС.

В 2026 году кроме комиссий за сделки на итоговую нагрузку влияют:

комиссии за сделки с ценными бумагами;

абонентская плата или минимальный доход брокера в месяц;

депозитарные и сервисные сборы;

операционные платежи (за вывод средств, использование терминала, отдельные опции тарифа);

проценты по маржинальным операциям;

ежегодные комиссии фондов.

Рассмотрим эти статьи расходов по отдельности.

Комиссия за сделки: на виду, но не главная

В первую очередь инвесторы смотрят именно на эту статью расходов: комиссии за сделки проще всего сравнивать между собой. Базовый тариф у большинства крупных брокеров сейчас составляет 0,3% за сделку. Более низкие ставки чаще всего вынесены в отдельные «трейдерские» линейки.

Однако некоторые брокеры готовы предоставить более лояльные условия широкому кругу инвесторов. На рынке встречаются базовые тарифы с более низкой ставкой и даже с частичным освобождением от комиссии (например, 0% при покупке активов и 0,28% при продаже).

Разница в десятых долях процента становится заметной уже при умеренном обороте. Если за месяц объём ваших покупок и продаж составляет 500 тысяч рублей, то:

при ставке 0,3% вы заплатите 1,5 тысячи рублей;

при ставке 0,25% — 1,25 тысячи рублей;

при ставке 0,15% — 750 рублей.

Для инвестора, который покупает бумаги на несколько тысяч рублей в месяц и редко их продаёт, эта разница не критична. Но при обороте в сотни тысяч рублей комиссия за сделки уже напрямую влияет на доходность портфеля.

Плата за ведение брокерского счёта: регулярные расходы на обслуживание

Это ежемесячный платёж за инфраструктуру: приложение или терминал, отчётность, техподдержку и доступ к бирже. На базовых «инвесторских» тарифах у крупных брокеров обслуживание чаще всего остаётся бесплатным, чтобы снизить порог входа для неквалифицированных инвесторов.

В «трейдерских» линейках брокеры часто используют фиксированные платежи в несколько сотен рублей в месяц. Они могут сильно влиять на доходность небольших портфелей.

Если на счёте, например, 150 тысяч рублей, а плата за обслуживание составляет 300 рублей в месяц, то за год «набегает» 3,6 тысячи рублей, или около 2,4% от объёма портфеля.

В таком случае базовый тариф без абонентской платы часто оказывается более выгодным, даже если комиссия за сделку по нему немного выше. Иногда абонентская плата может уменьшаться на сумму других комиссий или отменяться при определённом объёме активов.

Также отдельные брокеры взимают с клиентов комиссии с минимальным порогом: если проценты от совершения сделок не достигают определённого уровня, недостающая сумма добирается отдельным списанием.

Депозитарные и сервисные сборы

Это плата за то, что брокер и депозитарий учитывают ваши бумаги и ведут по ним операции: зачисление и списание, выплату дивидендов и купонов, обеспечение возможности участвовать в голосованиях акционеров.

Многие брокеры не взимают отдельную плату за хранение активов — она уже включена в общую стоимость обслуживания. Однако в некоторых тарифах такие сборы могут появляться, поэтому перед подключением плана стоит уточнить этот момент.

Пример. Допустим, у вас на счёте 100 тысяч рублей и брокер ежемесячно списывает 250 рублей за сервис. За год набирается 3 тысячи рублей фиксированных платежей — примерно 3% от суммы ваших инвестиций. Эти деньги вы платите не за сами сделки, а только за обслуживание счёта.

Комиссии фондов: расходы, которые не сразу видны

Если вы инвестируете через биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы), важно учитывать не только условия брокера, но и ежегодную комиссию самого фонда за управление и обслуживание. Такие комиссии не отображаются отдельной строкой в брокерском отчёте, но при этом ежедневно списываются небольшими частями и уменьшают итоговую доходность.

В БПИФ для частных инвесторов годовые комиссии за управление обычно составляют от 0,3 до 1,5% в год, по отдельным продуктам — выше.

Пример. Если в фондах у вас размещено 300 тысяч рублей, то при годовой комиссии 1% расходы инвестора составят около 3 тысяч рублей, даже если брокер не взимает отдельную комиссию за покупку. На горизонте 5–10 лет такие списания легко превращаются в десятки тысяч рублей.

Когда это становится проблемой:

если фонды составляют большую часть портфеля;

если комиссия в выбранных вами фондах ближе к верхней границе рынка;

если вы можете купить входящие в фонд инструменты по отдельности с меньшими расходами.

Операционные платежи: мелкие списания, которые накапливаются

Это расходы, которые не входят в комиссию за сделку:

платный вывод средств, переводы бумаг и отдельные опции тарифа;

использование продвинутого терминала и получение доступа к дополнительным площадкам;

плата за информационные сервисы и подписки.

Проблема операционных платежей в том, что они малозаметны, но регулярны.

Например, если вы выводите деньги несколько раз в месяц, а брокер берёт за каждую операцию 10 рублей, то за 20 выводов в месяц вы заплатите 200 рублей, а за год — 2,4 тысячи рублей. Это деньги, которые могли бы остаться в портфеле или быть направлены на покупку бумаг.

Особенно чувствительны такие расходы для тех, кто часто перемещает средства между счетами, пробует разные инструменты или подключает расширенный функционал. В некоторых случаях операционные платежи могут сравниться с основной комиссией за сделки или даже превысить её.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля — это сделки с плечом, при которых бумаги покупаются не только на собственные деньги, но и частично на средства, взятые взаймы у брокера. Это позволяет открыть позицию на большую сумму, чем есть на счёте. Пока долг не погашен, на заёмные деньги начисляются проценты.

Пример. Допустим, у вас на счёте 100 тысяч рублей и вы берёте ещё 100 тысяч рублей у брокера. При ставке по маржинальному кредиту 20% годовых и длительном удержании позиции сумма процентов может составить десятки тысяч рублей и «съесть» возможную прибыль по бумагам.

Для розничного инвестора маржинальная торговля — это не способ «немного повысить доходность», а источник дополнительных затрат и повышенных рисков.

Тарифы для разных типов инвесторов

Вместо единых базовых планов брокеры собирают тарифы под разные сценарии использования счёта. В рознице на этом фоне выделяются два основных подхода.

«Инвесторские» тарифы

Подходят тем, кто совершает несколько операций в месяц, покупает фонды и акции небольшими лотами и не использует сложный функционал.

Комиссия за сделки на таких тарифах — около 0,3%. Абонентская плата либо отсутствует, либо взимается только при низком обороте или подключении дополнительных сервисов.

«Трейдерские» тарифы

Это тарифные планы для более опытных и активных инвесторов с высокими оборотами по счетам, которые часто совершают операции. Комиссия за сделки здесь обычно ниже, чем на массовых тарифах, но с условиями:

при высоком обороте, премиальном статусе или фиксированной плате за обслуживание клиентам доступны комиссии 0,03–0,05% и ниже;

почти всегда есть фиксированный платёж за обслуживание или требование по минимальной сумме комиссий за месяц.

Логика выбора

Если вы начинающий инвестор и совершаете немного операций, важнее всего для вас отсутствие абонентской платы и жёстких минимальных порогов. Если вы активный трейдер с крупным оборотом, обратите внимание на тарифы с низкой ставкой и фиксированной абонентской платой.

На практике эти подходы по‑разному реализованы у крупных брокеров. Ниже — упрощённый срез базовых и «активных» тарифов.

© Рамблер

Все цифры в таблице приведены по тарифам на сайтах брокеров на момент подготовки материала и могут меняться. Перед принятием решений ориентируйтесь на актуальную информацию на сайте вашего брокера.

ИИС‑3: особенности тарифов и долгосрочного планирования

С точки зрения комиссий индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа (ИИС‑3) работает так же, как обычный брокерский счёт. На него распространяются те же комиссии за сделки, возможная ежемесячная плата за обслуживание, депозитарные сборы и стоимость подключённых сервисов.

При этом у ИИС‑3 есть два ключевых отличия: длительный срок инвестиций и налоговые льготы. Для счетов, открытых в 2024–2026 годах, минимальный срок владения для получения льгот — пять лет.

С 1 января 2026 года для ИИС‑3 действует компенсационный механизм: если брокер или управляющая компания (УК) участвуют в системе гарантирования, то при их банкротстве инвестор может рассчитывать на компенсацию до 1,4 миллиона рублей. Участие в системе для брокеров и УК добровольное, поэтому перед открытием счёта важно уточнить, присоединилась ли выбранная организация к Фонду гарантирования ИИС.

Инвестиционный горизонт в пять лет и больше означает, что любая ошибка с тарифом на ИИС‑3 особенно чувствительна. Если на счёте небольшая сумма, а по тарифу взимается заметная фиксированная плата за обслуживание, за несколько лет такие списания могут «съесть» значимую часть эффекта от налоговых льгот.

Если в линейке вашего брокера есть более выгодный тариф для ИИС, вы можете перейти на него в любой момент. Однако может оказаться, что таких предложений нет. В этом случае снизить расходы можно, только переведя счёт к другому брокеру. Это не самая простая процедура, требующая сбора внушительного пакета документов.

Также имеет смысл заранее сравнить ИИС‑3 с обычным брокерским счётом: последний проще закрыть или перевести к другому брокеру без риска потерять льготы, тогда как с ИИС‑3 важно заранее выбрать тариф с минимальными постоянными расходами.

На чём инвестор теряет больше всего

Формальная ставка в тарифе редко отражает реальные расходы инвестора. Существенная часть потерь возникает из‑за того, как именно устроено обслуживание счёта и какие опции на нём включены. Основные сценарии, в которых итоговые издержки заметно растут:

Тариф не соответствует обороту . При ежемесячных операциях на сотни тысяч рублей ставка 0,3% оказывается ощутимо выше, чем более доступный план с комиссией, например 0,15% и фиксированным платежом. На таком тарифе итоговый чек за услуги брокера мог бы быть заметно ниже.

. При ежемесячных операциях на сотни тысяч рублей ставка 0,3% оказывается ощутимо выше, чем более доступный план с комиссией, например 0,15% и фиксированным платежом. На таком тарифе итоговый чек за услуги брокера мог бы быть заметно ниже. Забытые платные сервисы . Терминал, подписки на аналитику, автоследование и другие опции ежемесячно «съедают» определённую сумму, даже если вы уже не пользуетесь услугами.

. Терминал, подписки на аналитику, автоследование и другие опции ежемесячно «съедают» определённую сумму, даже если вы уже не пользуетесь услугами. Вывод средств и платные опции . Частый вывод небольших сумм на тарифе, где за каждую такую операцию взимается плата, может привести к тому, что за обслуживание вы заплатите больше, чем за сами сделки.

. Частый вывод небольших сумм на тарифе, где за каждую такую операцию взимается плата, может привести к тому, что за обслуживание вы заплатите больше, чем за сами сделки. Плечо «на всякий случай» . Маржинальная позиция, которую вы не закрываете неделями или месяцами, способна заметно снизить итоговую доходность портфеля, особенно при высоком плече и волатильном рынке.

. Маржинальная позиция, которую вы не закрываете неделями или месяцами, способна заметно снизить итоговую доходность портфеля, особенно при высоком плече и волатильном рынке. Фонды с высокой комиссией. При большой доле фондов в портфеле даже 1–1,5% в год на горизонте 5–10 лет превращаются в десятки тысяч рублей, которые могли бы остаться в портфеле.

Как проверить, переплачиваете ли вы

Откройте брокерскую выписку (отчёт) за последний год и заполните следующую таблицу:

© Рамблер

В колонку «Оборот» перенесите из выписки сумму всех покупок и продаж за выбранный период. В колонку «Все комиссии и платежи» внесите сумму всех списаний в пользу брокера.

Разделите число из второй колонки на число из первой и умножьте результат на 100% — так вы получите значение для колонки «Расходы, % от оборота».

Например, если за год оборот по счёту составил 1 миллион рублей, а все комиссии и платежи — 6 тысяч рублей, то расходы равны 0,6% от оборота (6 000 / 1 000 000 × 100%).

Если ваши расходы приближаются к 1–2% от оборота или превышают этот уровень, имеет смысл рассмотреть другие тарифы или брокеров, особенно при долгосрочном инвестировании. Возьмите один‑два других доступных вам плана у этого же или другого брокера и выполните для них такие же расчёты.

Что важно запомнить

Раз в год пересчитывайте все комиссии и платежи по счёту — не только за сделки, но и за обслуживание. Используйте выписку брокера и приведённую выше таблицу.

Сравнивайте не отдельные ставки, а итоговую сумму расходов в рублях за год. Ставка 0,3% может оказаться выгоднее, если при этом тариф не предусматривает ежемесячной платы, а ставка 0,05% — дороже из-за фиксированных списаний.

Проверяйте, не подключены ли платные сервисы, которыми вы не пользуетесь. Подписки, терминалы, автоследование — это деньги, которые уходят независимо от того, торгуете вы или нет.

Для ИИС‑3 особенно важно выбрать тариф с минимальными постоянными расходами. Ошибка будет обходиться дороже на длинном горизонте. При этом, если у вашего брокера нет более выгодных предложений, вам придётся или закрыть счёт досрочно, или перевести его к другому брокеру, или смириться с высокими затратами.

Как вывести деньги с брокерского счёта

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