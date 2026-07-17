Российский рынок акций упал до минимумов 2022 года

Главный индикатор российского рынка акций — индекс Мосбиржи — в ходе основной торговой сессии 16 июля упал ниже уровня 2000 пунктов. Бенчмарк не опускался ниже этой отметки с октября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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По итогам основной сессии индекс Мосбиржи потерял 4,24%, закрывшись на отметке 2022,27 пункта. Сильнее всего в составе индекса подешевели акции:

ТМК (–14,9%);

IVA Technologies (–13,5%);

«ЭсЭфАй» (–13,0%);

«Сегежа» (–11,8%);

ОВК (–10,5%).

По данным аналитиков «Цифра брокер», исторические минимумы обновили котировки более 30 российских акций. В их числе: АЛРОСА, ГК «Астра», ВТБ, ВК, «ВУШ Холдинг», «Газпром», «Диасофт», Совкомбанк, «Софтлайн» и другие.

Основную торговую сессию в пятницу индекс Мосбиржи начал ростом. По состоянию на 10:55 мск индикатор прибавлял 0,06% и находился на отметке 2023,48 пункта. Однако уже спустя час после начала торгов индекс вернулся в «красную зону». К 11:30 мск он торговался на уровне 2002,97 пункта (–0,95%).

На дневном графике индекс Мосбиржи удерживается выше психологически важного уровня в 2000 пунктов, следует из обзора аналитика ФГ «Финам» Егора Вершинина. По словам эксперта, бенчмарк находится вблизи уровня локальной поддержки 2006 пунктов и в зоне перепроданности по RSI. По мнению Вершинина, с точки зрения технического анализа для рынка акций возможны два сценария:

Закрепление ниже 2000 пунктов откроет потенциал для снижения к 1941 пункту. Возврат и закрепление выше 2063 пунктов станет сигналом к возможному завершению нисходящего тренда.

Аналитики «Цифра брокер» ожидают, что 17 июля индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2000–2100 пунктов. По их оценкам, ближайшая сильная поддержка находится как раз на уровне 2000 пунктов. По их мнению, ниже этой отметки рынок может опуститься уже в понедельник, после дивидендных отсечек Сбербанка, «Ростелекома», ВТБ и ДОМ.РФ.

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