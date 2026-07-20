Что такое ребалансировка портфеля и зачем она нужна инвестору

Ваш инвестиционный портфель может измениться сам по себе, даже если вы ничего не покупали и не продавали. Какие-то активы растут в цене быстрее других, и их доля в портфеле увеличивается. Это незаметно меняет уровень риска — при падении рынка потери могут оказаться выше, чем вы рассчитывали. Чтобы этого избежать, опытные инвесторы периодически делают ребалансировку — возвращают структуру портфеля к изначальным пропорциям.

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Что такое ребалансировка портфеля

Ребалансировка портфеля — это восстановление первоначального соотношения между входящими в него активами.

Например, инвестор решил распределить капитал так: 60% — облигации, 40% — акции. Через год акции выросли в цене сильнее облигаций, и их доля увеличилась до 50%. В результате портфель стал более рискованным, чем планировалось. Чтобы восстановить исходную структуру, инвестор продаёт часть акций и докупает облигации так, чтобы соотношение между ними снова стало 60 / 40.

Главная цель ребалансировки — сохранить тот уровень риска, который инвестор изначально считал для себя комфортным.

Почему пропорции активов в портфеле меняются

Даже если ничего не покупать и не продавать, стоимость разных активов изменяется с разной скоростью. Одни дорожают, другие дешевеют или почти не растут. Из-за этого их доля в портфеле постепенно меняется.

Например, если акции показывают высокий рост, их удельный вес увеличивается. Это означает, что при дальнейшем снижении рынка возможные потери тоже окажутся выше, чем вы рассчитывали. Именно поэтому портфель полезно время от времени пересматривать, а не только следить за его общей стоимостью.

Как провести ребалансировку

Существует несколько способов ребалансировки портфеля. Рассказали о них в карточках.

Как часто делать ребалансировку

Единого правила нет. Чаще всего используют один из двух подходов:

1. По времени. Например, раз в полгода или раз в год независимо от ситуации на рынке.

2. По отклонению долей. Пересмотр проводят, когда доля какого-либо актива отклонилась от целевой, например, на 5–10 процентных пунктов.

Например, инвестор решил проверять портфель раз в квартал. Если отклонение доли акций от целевых 40% превысит 5 процентных пунктов (то есть станет больше 45% или меньше 35%), он проводит ребалансировку. Если отклонение меньше — оставляет всё как есть.

Многие инвесторы совмещают оба подхода: проверяют портфель через определённые промежутки времени и проводят ребалансировку только в том случае, если отклонения стали существенными.

Слишком частые корректировки тоже не всегда оправданы. Каждая продажа может облагаться налогом, а избыточные комиссии снижают итоговую доходность.

Помогает ли ребалансировка заработать больше

Главная задача ребалансировки — управление риском, а не максимизация прибыли. Иногда ребалансировка может даже временно снизить доходность. Например, инвестору приходится продавать активы, которые продолжают расти.

Однако такой подход помогает избежать ситуации, когда почти весь капитал оказывается сосредоточен в одном инструменте или классе активов. Поэтому ребалансировку обычно рассматривают как способ поддерживать выбранную инвестиционную стратегию, а не как отдельный способ увеличить доход.

Что важно запомнить

Ребалансировка портфеля — это восстановление заранее выбранного соотношения активов после того, как их доли изменились из-за движения рынка. Она помогает удерживать риск на запланированном уровне и не позволяет одному активу занять слишком большую часть портфеля.

Проводить ребалансировку можно по графику или при заметном отклонении структуры портфеля от плана. Её главная цель — не повысить доходность, а сохранить инвестиционную стратегию и сделать портфель более сбалансированным. Слишком часто её делать не стоит — каждая продажа может облагаться налогом, а избыточные комиссии снижают итоговую доходность.

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