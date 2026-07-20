Аналитики раскрыли неочевидные причины ослабления рубля

Рубль в понедельник продолжил слабеть по отношению к доллару, евро и юаню. За последние пять торговых сессий он потерял 1–2% к мировым валютам. Эксперты рассказали «Рамблеру», какие факторы определят курс рубля во второй половине июля, и спрогнозировали динамику доллара, евро и юаня на неделю с 20-го по 24-е число.

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Как вёл себя рубль на прошлой неделе

В течение прошлой недели (13–17 июля) рубль постепенно терял позиции к мировым валютам. В понедельник курс доллара на межбанковском рынке «Форекс» завершил торги на уровне 76,63 рубля. К закрытию торгов в пятницу он вырос до 78,19 рубля (+2,04%).

Евро на закрытии торгов 17 июля стоил 89,36 рубля (+2,45%) против 87,22 рубля в понедельник, 13 июля. Курс юаня вечером в пятницу составил 11,57 рубля (+2,48% к 13 июля).

В понедельник динамика сохраняется. К 14:00 мск доллар укрепился на 0,31% и стоил 78,44 рубля, евро вырос на 0,37%, до 89,69 рубля, юань торговался по 11,58 рубля (+0,1%).

Официальные курсы Банка России на выходные и 20 июля:

Доллар — 78,39 рубля.

Евро — 89,89 рубля.

Юань — 11,56 рубля.

Что происходит на валютном рынке

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк назвала три причины ослабления рубля:

Геополитическая напряжённость. Уменьшение притока валютной выручки экспортёров из-за снижения цен на нефть в июне. Меры по балансированию топливного рынка.

На московских заправках заметно сократились очереди: названы причины

Курс рубля начал постепенно ослабевать с середины июня, несмотря на рост нефтяных котировок. Сегодня сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на лондонской бирже ICE торгуется выше 88 долларов за баррель. Котировки выросли на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, причина кроется в тревожности инвесторов из-за геополитики.

Причины такой ситуации могут крыться в общей тревожности инвесторов в части ухудшения перспектив развития российской экономики с учётом угнетающего геополитического фона. Покупка валюты, один из немногих доступных активов на рынке, который неплохо работает в кризис. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

В конце месяца рубль может получить временную поддержку со стороны налогового периода и итогов заседания ЦБ РФ, считают опрошенные «Рамблером» эксперты.

Налоги . По оценке Александра Потавина из ФГ «Финам», экспортёры выплатят повышенные налоги, включая налог на дополнительный доход (НДД). Для этого им придётся продавать валютную выручку, что увеличит спрос на рубли.

. По оценке Александра Потавина из ФГ «Финам», экспортёры выплатят повышенные налоги, включая налог на дополнительный доход (НДД). Для этого им придётся продавать валютную выручку, что увеличит спрос на рубли. Ставка. Эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер допускает, что Банк России 24 июля возьмёт паузу в цикле смягчения политики. Сохранение жёстких денежно-кредитных условий — базовый фактор стабильности курса.

Чего ждать от рубля на неделе 20–24 июля

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» экспертов, курс доллара на неделе с 20 по 24 июля составит около 78,5 рубля, евро будет торговаться у отметки в 89,8 рубля, юань — около 11,5 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

доллар в диапазоне 77,5–79,5 рубля;

евро будет находиться в области 88,5–91 рубля;

юань составит 11,3–11,7 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

доллар может составить 77–80 рублей;

юань будет торговаться в пределах 11,3–11,8 рубля.

Михаил Зельцер из БКС Мир инвестиций ожидает, что после роста на прошлой неделе валютные курсы стабилизируются вблизи текущих уровней.

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