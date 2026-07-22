Что такое байбэк или зачем компании выкупают собственные акции

На рынке часто слышно о байбэке — процессе, когда компания объявляет, что хочет выкупить собственные акции. Компании пользуются падением финансового рынка для проведения байбэка, чтобы выкупить свои акции по выгодной цене. Зачем это делает бизнес и как инвестору реагировать на такую новость, «Рамблеру» рассказали эксперты СберИнвестиций.

© Сгенерировано ИИ

Что такое байбэк

Это обратная покупка бумаг: компания выкупает на рынке часть своих же бумаг у инвесторов. А затем — либо гасит их, либо оставляет на балансе.

Если акции погашают, то их количество в обращении уменьшается. Тогда прибыль компании не меняется, но теперь её делят между меньшим числом бумаг.

Из-за этого растёт прибыль на одну акцию, а доля каждого акционера становится немного больше. Поэтому рынок чаще всего воспринимает новости о байбэке положительно.

Зачем компании проводят байбэк

На самом деле обратный выкуп — один из самых распространённых способов распоряжаться капиталом. Бизнес по всему миру регулярно использует этот инструмент. С его помощью он возвращает деньги акционерам, поддерживает цену бумаг или меняет структуру капитала.

Чаще всего бизнес идёт на обратный выкуп, когда у него есть свободные деньги, но нет более выгодных вариантов их вложить. В таком случае часть капитала возвращают акционерам.

Кроме того, байбэк помогает:

Увеличить прибыль на акцию, потому что бумаг в обращении становится меньше

Поддержать цену акций за счёт дополнительного спроса

После байбэка в моменте акции обычно растут. Потом сценарии могут быть разными. Компания может передать бумаги для мотивационных программ или продать выкупленные бумаги стратегическому инвестору. Бывает, что бумаги возвращаются в рынок, когда вырастают, и компания на этом зарабатывает.

СберИнвестиции назвали восемь таких компаний с высоким потенциалом роста: «Яндекс», «Хэдхантер», Совкомбанк, «Ренессанс страхование», Т-Технологии, «Астра», «Диасофт», «Циан».

© Рамблер

Всегда ли байбэк — хороший знак

Не всегда. Сам по себе обратный выкуп ничего не говорит о качестве бизнеса. Важно понять, откуда компания возьмёт деньги и почему она решила потратить их именно на покупку собственных бумаг.

Байбэк можно считать хорошим знаком, если компания стабильно зарабатывает, получает устойчивый денежный поток и не ухудшает своё финансовое положение ради обратного выкупа.

Но бывает и иначе. Если компания сильно увеличивает долг или тратит деньги на покупку переоценённых акций, такое решение может принести больше вреда, чем пользы. Поэтому инвестору важно смотреть не только на сам факт байбэка, но и на причины такого решения.

Кроме того, обратный выкуп иногда улучшает только отдельные финансовые показатели, хотя сам бизнес сильнее не становится.

Главное

Байбэк — это инструмент управления капиталом, а не гарантия роста акций.

Важно оценивать не сам факт обратного выкупа, а причины такого решения:

Если компания показывает хорошие финансовые результаты, не отказывается от развития и проводит байбэк за счёт свободных денег, это можно считать положительным сигналом.

Если же ради выкупа она сокращает вложения в бизнес или наращивает долги, к такой программе стоит отнестись осторожно.

Как и в случае с любой корпоративной новостью, инвестору важно не поддаваться эмоциям, а внимательно анализировать ситуацию.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Эксперты объяснили резкий рост рынка акций