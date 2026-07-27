Эксперты спрогнозировали курс рубля на начало августа

Курс рубля за последний месяц ослаб примерно на 3% по отношению к основным мировым валютам. Доллар в конце июля торгуется выше 78 рублей, евро поднялся выше 89 рублей. Рассказываем, что происходит на валютном рынке и какими будут курсы на неделе с 27 по 31 июля.

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Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Неделя с 20 по 24 июля прошла для рубля без резких колебаний. Доллар торговался в диапазоне 77,6–78,9 рубля. Евро находился в пределах 88,3–90,2 рубля. Курс юаня был в коридоре 11,46–11,66 рубля.

В понедельник рубль слабеет к основным валютам. На 13:30 мск курс доллара укрепился на 0,26% и торговался на 78,09 рубля. Евро вырос на 0,87%, до 89,03 рубля, юань — на 0,32%, до 11,54 рубля.

Официальные курсы Банка России на выходные и 27 июля:

Доллар — 78,03 рубля.

Евро — 88,89 рубля.

Юань — 11,5 рубля.

Что определяет курс рубля в конце июля

Опрошенные «Рамблером» аналитики выделили четыре основных фактора:

Завершение налогового периода. Как отметил эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер, 27 июля пришёлся пик налоговых выплат экспортёров. В этот период компании активно продают иностранную валюту для исполнения обязательств перед бюджетом, что традиционно оказывает поддержку рублю.

Как отметил эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер, 27 июля пришёлся пик налоговых выплат экспортёров. В этот период компании активно продают иностранную валюту для исполнения обязательств перед бюджетом, что традиционно оказывает поддержку рублю. Неожиданное снижение ключевой ставки Банка России. В пятницу регулятор десятый раз подряд снизил «ключ» — с 14,25 до 14% годовых. При этом ЦБ повысил прогнозы по средней ключевой ставке в 2026 году (до 14,5–14,6%) и по годовой инфляции (до 6–7%).

Жёсткая позиция Банка России в вопросе денежно-кредитной политики способствует сохранению высоких процентных ставок. Это оказывает дополнительную поддержку рублю. Александр Дудников аналитик «Цифра брокер»

Завершение технической коррекции на валютном рынке. После предыдущего ослабления рубля курсы иностранных валют скорректировались, и рынок вернулся к более сбалансированным уровням.

После предыдущего ослабления рубля курсы иностранных валют скорректировались, и рынок вернулся к более сбалансированным уровням. Резкие колебания цен на нефть. В четверг стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE поднималась выше 100 долларов за баррель впервые с конца мая. Это произошло на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Однако к 27 июля котировки снова опустились в область 90 долларов за баррель.

Связь между курсом рубля и ценами на нефть прослеживается только на длинном горизонте, да и то с временным лагом в месяц-два. Очевидно, что данный фактор станет позитивно влиять на курс рубля в перспективе августа-сентября. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Потавин полагает, что в августе Минфин продолжит покупать валюту в резервы, если цены на нефть останутся на текущих высоких уровнях. Значительные объёмы покупок валюты регулятором могут несколько ослабить курс рубля, считает он.

С 7 июля по 6 августа Минфин в рамках бюджетного правила покупает валюту и золото на 5,4 миллиарда рублей в день. С учётом операций Банка России чистый объём покупок на внутреннем валютном рынке — 4,82 миллиарда рублей.

Чего ждать от рубля на неделе 27–31 июля

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» экспертов, доллар на последней неделе июля будет стоить около 78,2 рубля. Курс евро составит около 88,7 рубля, юаня — 11,55 рубля.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Александра Дудникова:

доллар будет находиться вблизи нижней границы диапазона 77–79 рублей;

евро будет торговаться в области 87–89 рублей;

юань составит 11,4–11,7 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

доллар составит 77–79 рублей;

евро может находиться в области 88–90 рублей;

юань — 11,4–11,7 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

доллар может торговаться по 77–80 рублей;

юань будет в диапазоне 11,3–11,8 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

доллар может торговаться выше 78 рублей;

евро — вблизи уровня 89 рублей;

юань — сохраниться по 11,5 рубля.

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