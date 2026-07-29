Сбер получил рекордную чистую прибыль за первое полугодие

Чистая прибыль банка за первые шесть месяцев превысила достигла 1019,1 миллиарда рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года она выросла на 18,6%. Об этом говорится в отчёте банка по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).

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Только за второй квартал Сбер заработал 511,2 миллиарда рублей — на 20,9% больше, чем годом ранее.

По итогам первого полугодия 2026 года рентабельность капитала (ROE) поднялась до 24,2%. Достаточность капитала банковской группы (Н20.0) увеличилась на 0,7 п.п. за квартал до 15,1%.

Главные источники роста — кредитование и расчетные операции. Чистые процентные доходы банка за шесть месяцев увеличились на 22,5%, до 2 триллионов рублей, а комиссионные — на 5,4%, до 419,8 миллиарда рублей. При этом качество кредитного портфеля остается высоким: стоимость риска за полугодие снизилась до 1,2%.

Для фондового рынка отчетность Сбера — ключевой ориентир. Высокая прибыль за полугодие и контроль над рисками подтверждают устойчивость бизнеса. Эти данные инвесторы используют, чтобы прогнозировать итоговую годовую прибыль банка и рассчитывать будущие дивиденды.

Сбер выплатит рекордные дивиденды за свою историю объёмом 850,2 миллиардов рублей за 2025 год. Дата определения лиц — уже состоялась — 20 июля, фактическое зачисление выплат состоится в августе 2026 года. Акционеры получат 37,64 рубля на акцию.

Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2025 год