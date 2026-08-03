Эксперты раскрыли, опустится ли доллар ниже 80 рублей

Курс рубля в начале августа снижается по отношению к основным мировым валютам. Утром в понедельник доллар поднялся выше 80 рублей, одновременно рубль ослаб к евро и юаню. В последний раз цена закрытия доллара на бирже была выше 80 рублей 2 апреля. «Рамблер» спросил у экспертов, какие факторы сейчас влияют на курс рубля и какими будут курсы валют на неделе с 3 по 7 августа.

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Как рубль завершил июль

По итогам торгов 31 июля доллар стоил 79,26 рубля против 78,69 рубля на конец июня. За месяц рубль ослаб к американской валюте на 0,72%. Евро завершил торги на отметке 91,35 рубля против 89,89 рубля в последний торговый день июня, подорожав на 1,62%. Курс юаня составил 11,72 рубля против 11,58 рубля месяцем ранее (+1,21%).

В начале первой торговой недели августа рубль продолжает слабеть к трём основным мировым валютам. На 13:35 мск доллар вырос на 1,17% и торговался по 80,19 рубля, евро подорожал на 1,17%, до 92,42 рубля. Юань стоил 11,87 рубля, прибавив 1,28%.

Официальные курсы Банка России на выходные и 3 августа:

Доллар — 79,46 рубля.

Евро — 91,19 рубля.

Юань — 11,77 рубля.

Что сейчас определяет курс рубля

Опрошенные «Рамблером» эксперты перечислили основные факторы влияния на рубль в конце июля и начале августа:

Профицит внешней торговли. Поддержку российской валюте продолжает оказывать положительное сальдо торгового баланса. По итогам января — мая 2026 года оно увеличилось до 52,3 миллиарда долларов против 46 миллиардов долларов за тот же период прошлого года. Чем выше экспортные поступления относительно расходов на импорт, тем больше предложение иностранной валюты на внутреннем рынке, что создаёт условия для укрепления рубля.

Поддержку российской валюте продолжает оказывать положительное сальдо торгового баланса. По итогам января — мая 2026 года оно увеличилось до 52,3 миллиарда долларов против 46 миллиардов долларов за тот же период прошлого года. Чем выше экспортные поступления относительно расходов на импорт, тем больше предложение иностранной валюты на внутреннем рынке, что создаёт условия для укрепления рубля. Операции Минфина и Банка России. До 6 августа Минфин ежедневно направляет на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила по 5,4 миллиарда рублей. С учётом операций Банка России совокупный объём покупок иностранной валюты на внутреннем рынке составляет около 4,82 миллиарда рублей в день. Параметры операций на вторую половину августа, включая объём покупки или продажи валюты, Минфин объявит 5 августа. Изменение объёмов операций может повлиять на баланс спроса и предложения на валютном рынке.

До 6 августа Минфин ежедневно направляет на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила по 5,4 миллиарда рублей. С учётом операций Банка России совокупный объём покупок иностранной валюты на внутреннем рынке составляет около 4,82 миллиарда рублей в день. Параметры операций на вторую половину августа, включая объём покупки или продажи валюты, Минфин объявит 5 августа. Изменение объёмов операций может повлиять на баланс спроса и предложения на валютном рынке. Высокая ключевая ставка. 24 июля Банк России в десятый раз подряд снизил ключевую ставку — с 14,25 до 14% годовых. Несмотря на смягчение денежно-кредитной политики, стоимость денег в экономике остаётся высокой, что в целом поддерживает привлекательность рублёвых инструментов.

24 июля Банк России в десятый раз подряд снизил ключевую ставку — с 14,25 до 14% годовых. Несмотря на смягчение денежно-кредитной политики, стоимость денег в экономике остаётся высокой, что в целом поддерживает привлекательность рублёвых инструментов. Нестабильные цены на нефть. Стоимость октябрьского фьючерса Brent на лондонской бирже ICE в ходе торгов 3 августа опустилась в область 84 долларов за баррель. 31 июля котировки закрылись на отметке 87,93 доллара.

Стоимость октябрьского фьючерса Brent на лондонской бирже ICE в ходе торгов 3 августа опустилась в область 84 долларов за баррель. 31 июля котировки закрылись на отметке 87,93 доллара. Вероятность ужесточения санкций. В конце июля Сенат США поддержал в первом голосовании законопроект о новых жёстких санкциях против России и стран, которые продолжают покупать российские энергоресурсы или помогают обходить действующие санкции. Документ предусматривает возможность введения пошлин в размере до 100% на импорт из таких стран и тарифа до 500% на товары из России.

В конце июля Сенат США поддержал в первом голосовании законопроект о новых жёстких санкциях против России и стран, которые продолжают покупать российские энергоресурсы или помогают обходить действующие санкции. Документ предусматривает возможность введения пошлин в размере до 100% на импорт из таких стран и тарифа до 500% на товары из России. Повышенный спрос на иностранную валюту. 28 июля значение индикатора стоимости обеспеченных денег в китайских юанях (RUSFARCNY) на Мосбирже поднималось до 9,03 против 0,7% в начале месяца. На 3 августа ставка составила 2,4%. По словам Александра Потавина, пока сложно однозначно определить причины такого изменения и оценить, сохранится ли повышенный спрос на валюту в августе.

Повышенный спрос на валюту может быть связан с ростом покупки валюты для закупок бензина за рубежом для закрытия внутренних нужд, пока крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) простаивают из-за ремонтов. Также возможно, что на валютный рынок пришла часть тех рублей, которые граждане вывели со своих банковских счетов на фоне роста общего уровня тревожности. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Чего ждать от рубля на неделе 3–7 августа

Рубль может продолжить ослабевать на текущей неделе, считают опрошенные «Рамблером» эксперты. По их среднему прогнозу, курс доллара 3–7 августа будет около 80 рублей. Евро составит порядка 91,5 рубля, юань — 11,8 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

доллар в диапазоне 78,5–80,5 рубля.

евро составит 90,5–92,5 рубля.

юань будет стоить 11,6–11,9 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС мир инвестиций Виталия Манжоса:

доллар будет торговаться в пределах 77,5–82 рубля.

евро может находиться в области 88,6–94 рублей.

юань составит 11,5–12,2 рубля.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Александра Дудникова:

доллар может сместиться в направлении верхних границ диапазона 79–81 рубль.

евро — 90–93 рублей.

юань составит 11,6–12 рублей.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

доллар в пределах диапазона 78–82 рублей.

юань составит 11,55–12,15 рубля.

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