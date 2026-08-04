Эксперты объяснили, как новый закон изменит рынок криптовалют в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который впервые комплексно регулирует обращение криптовалют в стране. Документ признаёт цифровую валюту имуществом, устанавливает правила её обращения и закрепляет возможность судебной защиты прав владельцев.

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Новые правила вступят в силу поэтапно. Криптовалюта получит официальный статус имущества, а покупать её можно будет через легальных участников рынка.

Основные положения закона вступят в силу 1 сентября 2026 года, а с 1 июля 2027 года операции с криптовалютой для российских резидентов в большинстве случаев должны будут проходить через уполномоченных участников рынка.

По словам юриста White Stone Елизаветы Лобутевой, закон создаёт в России полноценную инфраструктуру крипторынка. Появятся специализированные участники — организаторы торгов, брокеры, управляющие компании, цифровые депозитарии и зарегистрированные обменные организации. При этом привычные прямые P2P-сделки между российскими резидентами уйдут в прошлое.

Документ устраняет важный правовой пробел, обращает внимание финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин. Майнинг в России уже был легализован, однако купить криптовалюту в рамках российского законодательства до сих пор было невозможно. Теперь рынок получает понятные правила, хотя установленные ограничения для неквалифицированных инвесторов эксперт считает слишком жёсткими и не исключает, что со временем они могут быть пересмотрены.

Новый закон позволит связать рынок цифровых валют с традиционной финансовой системой.Такое мнение высказал эксперт отрасли промышленного майнинга Андрей Лобода. По его словам, в новой инфраструктуре помимо банков и бирж могут появиться необанки, ИТ-компании и сервисы кибербезопасности, а регулирование поможет обеспечить большую защиту уже существующих вложений россиян в криптовалюты, объём которых он оценивает примерно в три триллиона рублей.

Закон также создаёт правовую основу для дальнейшего развития рынка цифровых активов и определяет порядок работы его участников. По мнению экспертов, практика применения новых норм покажет, насколько эффективно будет работать новая система регулирования.

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