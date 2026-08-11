Государственные или корпоративные облигации: как выбрать под уровень риска и доходности

Выбор между облигациями федерального займа (ОФЗ) и корпоративными облигациями начинается с оценки того, кто занимает деньги и за счёт чего появляется дополнительная доходность. Государственные бумаги обычно воспринимаются как более надёжный вариант, а облигации компаний могут давать премию за риск.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Что такое ОФЗ и корпоративные облигации

ОФЗ, или облигации федерального займа, выпускает Министерство финансов России. Покупая такую бумагу, инвестор фактически даёт деньги в долг государству, получает регулярные выплаты — купоны, а в дату погашения ему возвращают номинал.

ОФЗ выпускаются на разных условиях: у каждой бумаги заранее указаны срок до погашения, порядок выплаты купонов и способ расчёта дохода. В одних выпусках купон фиксированный, поэтому инвестор заранее знает размер будущих выплат. В других купон переменный и может меняться вслед за рыночными ставками.

Для пассивного инвестора, который не готов активно управлять портфелем и постоянно следить за ключевой ставкой, удобнее могут быть облигации с переменным купоном — флоатеры, отмечает основатель и генеральный директор инвестиционной платформы «ВБетон» Иван Тягунов.

Такой подход снижает процентный риск — риск изменения ключевой ставки — и повышает ликвидность: рыночная цена бумаг с переменным купоном обычно меняется значительно меньше, чем у облигаций с постоянным доходом. Поэтому инвестору не обязательно держать их до погашения». Иван Тягунов Основатель и генеральный директор инвестиционной платформы «ВБетон»

Есть и выпуски с индексируемым номиналом. Они лучше подходят на случай роста инфляции: номинал пересчитывается по официальному индексу потребительских цен, но с задержкой. При погашении инвестору возвращают уже проиндексированную сумму.

Корпоративные облигации выпускают компании. Принцип похожий: инвестор получает купоны, а в конце срока — номинал. Главное отличие в том, что за выплаты отвечает не государство, а конкретный бизнес. Если у компании ухудшатся дела, риск для инвестора вырастет. Поэтому корпоративные облигации обычно предлагают более высокую доходность как компенсацию за этот риск.

В чём отличие ОФЗ от корпоративных бумаг

Надёжность. ОФЗ опираются на обязательства государства. Корпоративные облигации зависят от конкретной компании: её выручки, долговой нагрузки, отраслевой конъюнктуры.

ОФЗ опираются на обязательства государства. Корпоративные облигации зависят от конкретной компании: её выручки, долговой нагрузки, отраслевой конъюнктуры. Доходность. Корпоративные бумаги обычно дают доходность выше ОФЗ. Инвестор получает эту прибавку не просто так: она компенсирует кредитный риск, меньшую ликвидность или более сложные условия выпуска.

Корпоративные бумаги обычно дают доходность выше ОФЗ. Инвестор получает эту прибавку не просто так: она компенсирует кредитный риск, меньшую ликвидность или более сложные условия выпуска. Риски. Цена ОФЗ может снижаться, если растёт ключевая ставка или рыночные доходности облигаций. Особенно чувствительны к таким изменениям бумаги с большим сроком до погашения: их рыночная цена заметнее реагирует на движение ставок. У корпоративных облигаций к этому добавляется риск самого эмитента: если у компании возникнут финансовые проблемы, она может задержать выплату купона или не вернуть долг в срок.

Цена ОФЗ может снижаться, если растёт ключевая ставка или рыночные доходности облигаций. Особенно чувствительны к таким изменениям бумаги с большим сроком до погашения: их рыночная цена заметнее реагирует на движение ставок. У корпоративных облигаций к этому добавляется риск самого эмитента: если у компании возникнут финансовые проблемы, она может задержать выплату купона или не вернуть долг в срок. Сложность анализа. ОФЗ проще оценить начинающему инвестору. В корпоративных облигациях нужно изучать рейтинг эмитента, отчётность, срок до погашения, условия оферты, ликвидность выпуска и тип купона.

Плюсы ОФЗ

высокая надёжность по сравнению с корпоративными бумагами;

понятный механизм выплат;

широкий выбор сроков и типов купонов;

подходят как основа консервативной части портфеля.

Минусы ОФЗ

доходность обычно ниже, чем у корпоративных облигаций;

длинные ОФЗ сильнее реагируют на изменение ожиданий по ключевой ставке и инфляции — их рыночная цена может заметно снижаться.

Плюсы корпоративных облигаций

потенциально более высокая доходность;

большой выбор эмитентов и сроков;

качественные выпуски крупных компаний могут давать ощутимую премию к ОФЗ без перехода в высокорискованный сегмент.

Минусы корпоративных облигаций

риск дефолта эмитента;

сложность анализа;

низкая ликвидность у части выпусков;

высокая доходность чаще означает повышенный риск, а не «выгодную возможность».

Расчёт на простом примере

Инвестор выбирает, куда вложить 100 тысяч рублей на год. ОФЗ дают условные 14,5% годовых к погашению — потенциальный доход до налога около 14,5 тысячи рублей. Корпоративная облигация даёт условные 17% — около 17 тысяч рублей. Разница — 2,5 тысячи рублей до налога*.

Однако важнее понять, оправданна ли эта прибавка. Если эмитент крупный, с высоким рейтингом и понятным бизнесом, такая премия может быть разумной. Если компания малоизвестная или сильно закредитованная, дополнительные проценты могут не компенсировать риск потери всей суммы.

*Расчёт условный и не учитывает комиссии, налоги, изменение рыночной цены и реинвестирование купонов. Проверить параметры конкретного выпуска можно через калькулятор доходности облигаций на Московской бирже.

Как выбрать между ОФЗ и корпоративными облигациями: 4 шага

Чтобы не гнаться за лишней доходностью, сначала стоит соотнести цель, срок и готовность к риску, обращает внимание Иван Тягунов. Он советует выбирать между ОФЗ и корпоративными облигациями по четырём шагам.

Определите цель. Если задача — сохранить капитал и получить предсказуемый купонный доход, ОФЗ подходят как основа облигационной части портфеля. Если инвестор готов разбираться в эмитентах и принимать умеренный кредитный риск, можно добавить корпоративные бумаги. Оцените срок. Короткие ОФЗ и корпоративные облигации обычно слабее реагируют на изменение ставок. Длинные облигации подходят тем, кто уверен в горизонте и готов удерживать бумагу до погашения. Проверьте причину высокой доходности. Если корпоративная облигация даёт доходность заметно выше ОФЗ, нужно искать причину: слабый рейтинг эмитента, длинный срок, низкая ликвидность, условие досрочного выкупа или выпуск, по которому выплаты идут после расчётов с другими кредиторами. Высокая доходность — не повод для покупки, а сигнал для анализа. Диверсифицируйте. Для начинающего инвестора логичная схема: основную часть облигационного портфеля держать в ОФЗ, меньшую — в качественных корпоративных бумагах крупных и финансово устойчивых компаний. Также не стоит вкладывать значительную сумму в один выпуск.

Что важно запомнить

Облигации — не аналог банковского вклада. Их рыночная цена меняется на бирже, доходность не гарантирована при продаже до погашения, а средства в облигациях не застрахованы государством так, как банковские вклады. Корпоративный эмитент может столкнуться с проблемами выплат. Высокая доходность почти всегда означает повышенный риск.

ОФЗ подходят для базовой, более консервативной части портфеля. Корпоративные облигации — для инвесторов, которые готовы анализировать эмитента ради потенциальной премии к доходности и понимают, какой риск берут на себя.

Путин подписал закон о криптовалюте: что это значит для россиян

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.