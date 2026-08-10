Эксперты раскрыли, что тянет рубль вниз

Курс доллара в конце прошлой недели поднялся выше 83 рублей впервые с марта. Другие валюты также укрепились к рублю. Рассказываем, какие факторы сейчас оказывают давление на национальную валюту и какими будут курсы доллара, евро и юаня на неделе с 10 по 14 августа.

© pabloavanzini/123rf.com

Как рубль завершил прошлую неделю

За последние пять торговых сессий рубль ослаб примерно на 1,7% к трём основным валютам. Доллар на межбанковском рынке «Форекс» 6 августа впервые с 23 марта превысил отметку 83 рубля. Пятничные торги он завершил на уровне 82,27 рубля.

Евро в конце недели дважды достигал 95,65 рубля — максимума с конца марта. На закрытии в пятницу валюта стоила 94,67 рубля. Юань завершил торги 7 марта на отметке 12,13 рубля. Он не находился на таких уровнях с 20 марта.

В ходе основной торговой сессии 10 августа рубль продолжает слабеть к мировым валютам. На 13:45 мск доллар стоил 82,69 рубля (+0,51%), евро — 95,58 рубля (+0,96%), юань — 12,36 рубля (+1,07%).

Официальные курсы Банка России на выходные и 10 августа:

доллар — 82,17 рубля;

евро — 94,84 рубля;

юань — 12,17 рубля.

Что определяет курс рубля в середине августа

Курс рубля в августе слабеет на фоне ограниченного притока валюты от экспортёров из-за заметного снижения цен на нефть в конце июня — начале июля, сказал «Рамблеру» эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Андрей Смирнов.

В конце июня — начале июля октябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE торговался в диапазоне 72–76 долларов за баррель. В начале августа котировки вернулись выше 80 долларов, 10 августа фьючерс торгуется вблизи 84,5 доллара за баррель. Дорогая нефть увеличивает доходы экспортёров в валюте, но этот эффект проявляется с задержкой.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин назвал ещё одну причину ослабления рубля: импортёрам потребовалось больше валюты. По его словам, они начали активнее покупать доллары, евро и юани, чтобы восполнить запасы товаров после пожара на складах Wildberries.

На прошлой неделе на рубль давили новости от Минфина: ведомство с 7 августа по 4 сентября увеличит закупки валюты. С учётом операций Банка России ежедневный объём вырастет до 5,92 миллиарда рублей против 4,82 миллиарда рублей месяцем ранее. По оценке опрошенных «Рамблером» экспертов, этот дополнительный спрос со стороны государства толкает курс вниз.

Решение Минфина оказалось довольно неожиданным для участников рынка. Ожидалось, что при снижении цен на нефть Минфин уменьшит объём покупок валюты по бюджетному правилу. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Вместе с тем у рубля в августе остаются потенциальные факторы поддержки, отметил Смирнов. Среди них эксперт выделил:

позитивные геополитические сигналы;

восстановление спроса на облигации федерального займа (ОФЗ);

налоговый период в конце августа;

отражение в курсе более высоких цен на нефть, наблюдавшихся в июле.

Чего ждать от рубля на неделе 10–14 августа

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» экспертов, курс доллара 10–14 августа составит около 82,6 рубля. Евро будет стоить около 95,3 рубля, юань — 12,2 рубля.

Прогноз главы аналитического департамента «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

доллар в диапазоне 80–83 рублей;

евро составит 93,5–95,5 рубля;

юань будет в пределах 12–12,3 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

доллар будет торговаться в области 79,5–83 рублей;

евро останется в районе 92–95,5 рубля;

юань может находиться в диапазоне 11,6–12,2 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

доллар в пределах 82–84 рублей;

юань — 12,1–12,5 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Андрея Смирнова:

доллар может подняться до 84–85 рублей;

евро способен вырасти до 97–98 рублей;

юань может достичь 12,4–12,5 рубля.

При этом Смирнов считает, что до осени ещё есть шанс увидеть доллар по 80–81 рублю, евро — по 92–93 рубля, а юань — по 11,9–12 рублей.

Эксперты объяснили, как новый закон изменит рынок криптовалют в России

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.