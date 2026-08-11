Эксперты оценили, смогут ли россияне получить свои деньги из зарубежных фондов

У российских инвесторов появился шанс вернуть часть денег, замороженных в фондах FinEx. Это стало возможным после решения Высокого суда Ирландии о ликвидации фондов. Их активы должны продать, а вырученные средства распределить между инвесторами с учётом санкционных ограничений. Разбираемся, как будет проходить процедура и что нужно сделать владельцам паёв.

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Что такое фонды FinEx

FinEx — группа биржевых инвестиционных фондов (ETF), управляемых одноимённой компанией. Фонды зарегистрированы в Ирландии. Они инвестируют в разные классы активов. В том числе отслеживают ведущие мировые фондовые индексы и цены на физические активы, включая драгоценные металлы.

Появление фондов FinEx в 2013 году стало заметным событием для российского фондового рынка. Паи этих фондов были допущены к торгам на Московской бирже, а сделки с ними проходили в рублях.

Продукты FinEx позволяли российским инвесторам вкладываться в зарубежные активы без открытия иностранного брокерского счёта. Например, FXIT давал возможность инвестировать в акции крупнейших американских технологических компаний, а FXCN — в китайские акции.

От блокировки до ликвидации: события 2022–2026 годов

Проблемы с активами FinEx начались в 2022 году после введения санкций против Национального расчётного депозитария (НРД). Международные расчётно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream приостановили операции с НРД. На этом фоне движение ценных бумаг по стандартной цепочке учёта стало невозможным.

В августе 2023 года Московская биржа объявила о делистинге ETF FinEx. При этом управляющая компания продолжила искать способы разблокировать активы и вернуть инвесторам их стоимость.

В течение следующих лет FinEx рассматривала различные варианты выхода из ситуации. Компания, например, просила Министерство финансов Бельгии выдать специальные лицензии, искала другие варианты реструктуризации активов и обращалась к российским регуляторам с просьбой смягчить контрсанкционные ограничения.

Однако ни один из этих сценариев не позволил решить проблему. Дополнительные сложности создали санкции США и Великобритании против НРД, введённые в 2024–2025 годах.

15 мая 2026 года управляющая компания обратилась в Высокий суд Ирландии с ходатайствами о ликвидации. 29 июня суд удовлетворил заявления и назначил совместными ликвидаторами Damien Murran и Jennifer McMahon из Teneo Restructuring (Ireland) Limited.

Что будет дальше с фондами FinEx

В рамках ликвидации активы фондов должны быть реализованы, а полученные средства — перечислены напрямую на специальный счёт Teneo Asset Solutions. Такой механизм предполагает, что деньги не будут проходить через Euroclear и НРД, что должно снизить риск их повторной блокировки.

После получения средств ликвидаторы проведут необходимые проверки и распределят деньги между инвесторами, имеющими право на выплату.

Предложенный механизм ещё должен получить необходимые разрешения санкционных регуляторов, в том числе:

Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC);

Центрального банка Ирландии;

Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI).

Конкретный порядок выплат, перечень необходимых документов и дальнейшие действия FinEx должны быть определены в официальных документах и уведомлениях о ликвидации.

Быстрого возврата средств ожидать не стоит, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Cроки зависят от продажи активов, санкционных ограничений и проверки инвесторов. Скорее всего, речь идет о возврате значительной части средств, но с возможной задержкой и расходами на процедуру. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

Основатель и руководитель финансовой школы Vesperfin Арина Веспер также оценила процедуру как длительную: по её мнению, она может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Что требуется от инвесторов

Для получения выплаты инвесторам потребуется подтвердить личность и пройти проверку по правилам финансового контроля (KYC/AML).

KYC (Know Your Customer — «знай своего клиента») — процедура установления и подтверждения личности инвестора. В рамках проверки могут потребоваться:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

подтверждение адреса проживания — например, банковская выписка или счёт за коммунальные услуги;

документы, подтверждающие владение паями, — например, выписка из реестра или депозитария.

AML (Anti-Money Laundering — противодействие отмыванию денег) предполагает проверку происхождения и характера операций, а также выявление лиц, в отношении которых действуют санкционные ограничения.

В частности, ликвидаторам необходимо будет:

установить конечного владельца активов, если паи учитывались через номинального держателя или находились в доверительном управлении;

проверить инвестора по санкционным спискам США, ЕС, Великобритании и других юрисдикций;

оценить риски, связанные с переводом средств.

Ключевым условием для получения выплаты является отсутствие инвестора в санкционных списках, отметил в разговоре с «Рамблером» заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Кроме того, инвестору потребуется предоставить банковские реквизиты для перечисления средств. Здесь также могут возникнуть сложности из-за санкций. По словам Леснова, российским инвесторам может быть непросто получить выплату напрямую на российский банковский счёт.

Брокер «КИТ Финанс» в памятке для своих клиентов также предупреждает, что зачисление средств возможно только на счёт брокера, который не находится под санкциями.

«Рамблер» направил запросы крупнейшим российским брокерам, чтобы выяснить, как будет организована работа с клиентами — владельцами паёв FinEx.

В Сбере сообщили, что у их клиентов нет заблокированных активов FinEx. Т-Инвестиции, ВТБ, «Цифра брокер» и «Фридом Финанс» от комментариев отказались. «Альфа-Капитал» не ответил на запрос редакции.

При этом руководитель департамента интернет-брокера БКС Мир инвестиций Никита Силкин подтвердил «Рамблеру», что клиенты брокера получат возможность разблокировать активы после получения соответствующих инструкций от ликвидаторов фондов.

Процедура, список необходимых документов, а также сроки и порядок расчёта должны быть определены позднее. Как и во всех предыдущих корпоративных действиях, мы предоставим нашим клиентам удобный сервис в рамках данной процедуры, — сказал Силкин.

КИТ Финанс рекомендует клиентам проверить, открыт ли брокерский счёт для каждого счёта депо, на котором хранятся паи FinEx. Если такого счёта нет, брокер предлагает его открыть.

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