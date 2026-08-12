Инвесторам раскрыли, можно ли распознать заранее пузырь на рынке акций

Фондовый пузырь возникает, когда цены активов значительно отрываются от фундаментальных показателей, а инвесторы продолжают покупать бумаги в расчёте на дальнейший рост. Котировки могут долго обновлять максимумы, создавая ощущение устойчивого роста. Но когда спрос ослабевает, переоценённые активы начинают быстро дешеветь. Рассказываем, по каким признакам можно заподозрить пузырь и что делать инвестору, если рынок кажется перегретым.

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Как формируется фондовый пузырь

Обычно пузырь развивается постепенно. Сначала появляется фактор, повышающий привлекательность определённого актива или целого сектора. Например, компании демонстрируют быстрый рост прибыли, на рынок выходит новая технология или инвесторы ожидают снижения процентных ставок. На этом этапе повышение котировок может иметь объективные основания.

Затем к рынку подключается всё больше участников. Спрос растёт, а решения всё чаще принимаются не на основе фундаментальных показателей, а в расчёте продать актив дороже.

Возникает эффект самоподдерживающегося роста:

цены растут → инвесторы боятся упустить возможность заработать → спрос увеличивается → цены растут ещё сильнее.

На поздней стадии пузыря фундаментальные показатели отходят на второй план. На рынок активно приходят неопытные инвесторы, а в информационном поле становится больше историй о лёгком заработке. Покупка актива начинает восприниматься как почти гарантированный способ получить доход.

Пока на рынок продолжают приходить новые покупатели, цены могут расти. Но когда их становится недостаточно, динамика меняется. Инвесторы начинают фиксировать прибыль, затем к продажам подключаются остальные участники. Если падение оказывается резким, оно само усиливает распродажу: владельцы активов стремятся выйти из позиций, пока котировки не снизились ещё сильнее.

Почему инвесторы продолжают покупать дорогие активы

Одна из главных причин формирования пузырей — эффект упущенной выгоды. Инвестор видит, что актив за короткое время значительно подорожал, и опасается остаться в стороне от дальнейшего роста.

На решения влияют и прошлые результаты. Если акция несколько месяцев или лет подряд дорожала, инвестору может казаться, что такая динамика сохранится и дальше. Рост котировок начинает восприниматься как доказательство качества актива, хотя сам по себе он этого не подтверждает.

В периоды сильного роста меняется и отношение к риску. Инвесторы начинают искать аргументы в пользу высокой оценки актива и меньше внимания обращают на факторы, способные привести к снижению.

Как распознать возможный пузырь

Резкий рост котировок. Быстрое подорожание акций или целого сектора само по себе не означает наличие пузыря. Важно понять, чем такой рост объясняется и соответствует ли он изменению финансовых результатов компаний.

Быстрое подорожание акций или целого сектора само по себе не означает наличие пузыря. Важно понять, чем такой рост объясняется и соответствует ли он изменению финансовых результатов компаний. Отрыв стоимости от фундаментальных показателей. Если капитализация компании растёт значительно быстрее выручки, прибыли или денежных потоков, это может указывать на чрезмерные ожидания инвесторов.

Если капитализация компании растёт значительно быстрее выручки, прибыли или денежных потоков, это может указывать на чрезмерные ожидания инвесторов. Ставка на дальнейший рост вместо оценки бизнеса. Если основным аргументом для покупки становится возможность продать бумагу ещё дороже, а финансовые показатели компании отходят на второй план, риск перегрева повышается.

Если основным аргументом для покупки становится возможность продать бумагу ещё дороже, а финансовые показатели компании отходят на второй план, риск перегрева повышается. Распространение ожиданий лёгкого заработка. Чем чаще актив называют почти беспроигрышной инвестицией и чем меньше внимания уделяют возможным потерям, тем выше вероятность чрезмерного оптимизма на рынке.

Чем чаще актив называют почти беспроигрышной инвестицией и чем меньше внимания уделяют возможным потерям, тем выше вероятность чрезмерного оптимизма на рынке. Высокая оценка относительно исторических значений. Сравнение мультипликаторов с их средними уровнями за предыдущие периоды помогает понять, насколько сильно текущая стоимость отклоняется от привычных значений.

Какие пузыри уже возникали на рынке

Один из самых известных примеров фондового пузыря — пузырь доткомов в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Инвесторы активно покупали акции интернет-компаний, рассчитывая на дальнейшее развитие нового сектора. Многие компании при этом ещё не имели устойчивой прибыли, а их оценки достигали крайне высоких значений.

После разворота рынка началось массовое падение технологических акций. По данным американской биржи NASDAQ, индекс Nasdaq Composite достиг пика 10 марта 2000 года на отметке 5132,52 пункта. К началу 2002 года он потерял более 60% от максимального значения. Индикатор открыл торги 2 января 2022 года на отметке 1965,18 пункта.

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Другой известный пример — ипотечный пузырь в США, сформировавшийся на рынке недвижимости в 2000-х годах. Рост цен на жильё сопровождался активным кредитованием и увеличением объёма связанных с ипотекой финансовых инструментов. После разворота рынка проблемы распространились на финансовый сектор и стали одним из факторов мирового финансового кризиса 2008 года.

В последние годы одним из главных предметов дискуссии о возможных пузырях стал сектор искусственного интеллекта (ИИ). Котировки компаний, связанных с ИИ, в том числе производителей чипов и разработчиков технологий, значительно выросли на фоне высокого спроса на решения в этой сфере. Например, бумаги Microsoft за последние пять лет выросли примерно на 75%, Alphabet Inc. — на 157%, NVIDIA — на 970,5%.

Называть происходящее полноценным пузырём пока преждевременно. У ИИ есть реальные технологии, растущий спрос и значительные инвестиции бизнеса. Однако высокие оценки отдельных компаний и разрыв между ожиданиями инвесторов и текущими финансовыми результатами могут указывать на риск перегрева.

В интервью The Diary of a CEO от 30 июля 2026 года американский инвестор Рэй Далио заявил, что бум ИИ уже демонстрирует ряд признаков, характерных для рыночного пузыря. По его мнению, рыночная мания вокруг ИИ напоминает ситуацию, предшествовавшую краху доткомов в 2000 году. Среди факторов риска инвестор выделил завышенные оценки, чрезмерное кредитное плечо и спекулятивные выпуски акций.

Можно ли распознать пузырь до обвала

Нет. Даже профессиональные инвесторы не могут надёжно определить момент, когда рост цены превращается в пузырь, а переоценённый рынок — в обвал.

Рынок способен оставаться переоценённым дольше, чем инвестор готов ждать. Поэтому ставка исключительно на скорый обвал может привести к потере потенциальной доходности: инвестор выйдет из позиции слишком рано и пропустит дальнейший рост.

Гораздо практичнее оценивать соотношение потенциальной доходности и риска. Если стоимость актива сильно выросла, стоит заново проверить финансовые показатели компании, перспективы бизнеса и её оценку относительно аналогов.

Что делать инвестору, если рынок кажется перегретым

В такой ситуации можно пересмотреть структуру портфеля и снизить риски.

Проверьте фундаментальные показатели. Оцените прибыль, выручку, денежный поток и долговую нагрузку компании. Если стоимость акций растёт значительно быстрее финансовых результатов, стоит внимательнее изучить причины такой динамики.

Оцените прибыль, выручку, денежный поток и долговую нагрузку компании. Если стоимость акций растёт значительно быстрее финансовых результатов, стоит внимательнее изучить причины такой динамики. Сравните оценку компании с аналогами. Высокие мультипликаторы сами по себе не доказывают наличие пузыря, но сильный отрыв от сопоставимых компаний может указывать на завышенные ожидания инвесторов.

Высокие мультипликаторы сами по себе не доказывают наличие пузыря, но сильный отрыв от сопоставимых компаний может указывать на завышенные ожидания инвесторов. Не покупайте актив только из-за роста котировок. Прошлая доходность не гарантирует дальнейшего повышения цены. Если главным аргументом для покупки становится тот факт, что акция уже сильно подорожала, решение стоит пересмотреть.

Прошлая доходность не гарантирует дальнейшего повышения цены. Если главным аргументом для покупки становится тот факт, что акция уже сильно подорожала, решение стоит пересмотреть. Не концентрируйте портфель в одном секторе. Если значительная часть вложений приходится на компании одной отрасли, падение этого сегмента может привести к существенным потерям. Диверсификация снижает зависимость портфеля от отдельных активов и отраслей.

Если значительная часть вложений приходится на компании одной отрасли, падение этого сегмента может привести к существенным потерям. Диверсификация снижает зависимость портфеля от отдельных активов и отраслей. Учитывайте собственную готовность к риску. Даже если рынок действительно перегрет, заранее определить дату разворота невозможно. Поэтому важно учитывать не только потенциальную доходность, но и возможное снижение стоимости активов.

Главный сигнал возможного пузыря — разрыв между ожиданиями инвесторов и реальными показателями бизнеса. Чем сильнее стоимость актива зависит от веры в дальнейший рост и чем меньше её поддерживают прибыль, денежный поток и перспективы компании, тем выше риск резкой коррекции.

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