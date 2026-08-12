Как вернуть деньги, если брокер удержал лишний налог

Брокер автоматически удерживает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с операций на бирже, однако в некоторых случаях сумма налога может оказаться выше необходимой. Это не означает, что деньги потеряны: в зависимости от причины излишне удержанный налог можно вернуть через брокера или налоговую инспекцию. Разбираемся, почему возникает переплата и как инвестору вернуть эти деньги.

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Откуда берётся переплата

Одна из распространённых причин — наличие счетов у нескольких брокеров. Каждый из них выступает отдельным налоговым агентом и рассчитывает НДФЛ только по операциям своего клиента. Поэтому один брокер может удержать налог с полученной прибыли, не учитывая убыток по счёту у другой компании. Свести финансовые результаты разных брокеров можно при подаче декларации 3-НДФЛ.

Переплата также может возникнуть по другим причинам:

Применение налогового вычета по индивидуальному инвестиционному счёту (ИИС). Брокер может удержать НДФЛ с полученного дохода, а позднее инвестор получает право на налоговый вычет по ИИС. В результате сумма налога к уплате может оказаться меньше той, которую уже удержали.

Брокер может удержать НДФЛ с полученного дохода, а позднее инвестор получает право на налоговый вычет по ИИС. В результате сумма налога к уплате может оказаться меньше той, которую уже удержали. Изменение налогового статуса инвестора. Размер НДФЛ зависит в том числе от налогового статуса физического лица. Если статус инвестора изменился в течение года, налог мог быть рассчитан исходя из прежних данных, из-за чего впоследствии возникает необходимость пересчитать его.

Размер НДФЛ зависит в том числе от налогового статуса физического лица. Если статус инвестора изменился в течение года, налог мог быть рассчитан исходя из прежних данных, из-за чего впоследствии возникает необходимость пересчитать его. Ошибка при расчёте налога. Брокер может неверно определить налоговую базу или сумму НДФЛ из-за технической или расчётной ошибки. В таком случае после её выявления излишне удержанную сумму можно вернуть в установленном законом порядке.

Как вернуть переплаченный налог

Если у вас счёт только у одного брокера

Шаг 1. Проверьте, действительно ли возникла переплата.

Сверить информацию об удержанном налоге можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Если брокер самостоятельно выявил излишнее удержание, он также должен уведомить об этом клиента.

Шаг 2. Обратитесь к брокеру.

Если налог был излишне удержан самим брокером, необходимо подать ему заявление на возврат. Сделать это можно через приложение, личный кабинет или другим способом, предусмотренным конкретной организацией. Порядок подачи документов у брокеров может отличаться, поэтому его лучше заранее уточнить в службе поддержки.

Именно брокер как налоговый агент отвечает за возврат излишне удержанного налога в предусмотренных законом случаях.

Шаг 3. Дождитесь возврата денег.

Согласно статье 231 НК РФ, налоговый агент должен вернуть излишне удержанный НДФЛ в течение трёх месяцев со дня получения заявления от налогоплательщика.

Кроме того, брокер должен сообщить клиенту об излишнем удержании налога в течение 10 дней с момента, когда обнаружил переплату.

Обратите внимание: если срок нарушен, можно требовать проценты. Если брокер не вернул переплату в установленный срок, на сумму излишне удержанного налога начисляются проценты за каждый день просрочки по ставке рефинансирования Банка России. Это также предусмотрено статьёй 231 НК РФ.

Если у вас счета у нескольких брокеров

Если переплата связана с результатами операций у нескольких брокеров, одного заявления брокеру недостаточно. В этом случае необходимо подать декларацию 3-НДФЛ, чтобы налоговая учла прибыль и убытки по разным налоговым агентам.

Например, один брокер мог получить для вас прибыль и удержать с неё НДФЛ, а по счёту у другого брокера за тот же налоговый период возник убыток. После учёта обоих результатов общая налоговая база может уменьшиться. В этом случае часть ранее удержанного налога можно вернуть через ФНС.

Декларацию подают по итогам налогового периода, в котором возникли соответствующие доходы и убытки. Сделать это можно онлайн в личном кабинете на сайте ФНС.

Рассмотрим, как это работает на примере:

Допустим, у брокера А вы получили прибыль 100 тысяч рублей, с которой брокер удержал НДФЛ по ставке 13% — 13 тысяч рублей.

При этом у брокера Б у вас возник убыток 50 тысяч рублей.

После учёта результатов по обоим брокерским счетам налоговая база составит:

100 000 − 50 000 = 50 000 рублей.

При ставке 13% налог составит 6,5 тысячи рублей вместо удержанных 13 тысяч рублей. Таким образом, переплата составит 6,5 тысячи рублей. Эту сумму можно заявить к возврату через ФНС.

Можно ли сразу обратиться в ФНС

Если переплата возникла из-за ошибки или излишнего удержания у одного брокера, сначала нужно обратиться к нему как к налоговому агенту. Связаться можно через личный кабинет на сайте, мобильное приложение или бумажным письмом по почте.

Если переплата связана с учётом результатов у нескольких брокеров, возврат оформляют через ФНС по декларации 3-НДФЛ.

Самостоятельно вернуть налог через ФНС можно в случаях, когда налоговый агент не может сделать это, например при его ликвидации.

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