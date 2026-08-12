Россиянам объяснили, почему растут цены на золото

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже CME сегодня на открытии выросла до 4468,4 доллара за унцию, прибавив с начала месяца 7,32% (к уровню закрытия 3 августа). Почему золото дорожает и чего ждать в ближайшие месяцы — «Рамблер» разобрался с экспертами.

© Сгенерировано с помощью ИИ

Почему золото бьёт рекорды

По мнению аналитика «БКС Мир инвестиций» Кирилла Кононова, цена золота начала расти вместе с ценами на нефть, медь, индексом S&P и рядом других биржевых товаров. По его мнению, синхронная динамика стала следствием повышения ликвидности после валютных интервенций в японскую иену в конце июля. Последовавший за этим приток средств розничных инвесторов в золотые ETF обеспечил ценам дополнительный импульс.

По мнению финансового аналитика Сергея Шейна, движение биржевых котировок определяют ключевые факторы:

Геополитическое напряжение и эскалация конфликта вокруг Ормузского пролива выступают мощными драйверами роста. Угроза судоходству и стабильности поставок энергоресурсов вынуждает крупных инвесторов и мировые центробанки увеличивать долю защитных активов в портфелях.

Рынок поддерживает высокий спрос на золото со стороны центральных банков.

Сдерживающим фактором остаётся позиция Федеральной резервной системы США (ФРС). Если ФРС вновь пойдёт на повышение ставок или будет долго удерживать их на высоком уровне, доллар может укрепиться, а рост цен на золото — замедлиться.

Прогноз на август и сентябрь 2026 года

Аналитики считают, что в ближайшие два месяца волатильность на рынке драгметаллов останется высокой. Если ситуация в Ормузском проливе сохранит напряжение, до конца августа золото продолжит консолидироваться в диапазоне 4400–4550 долларов за унцию.

По оценкам аналитиков «СберИнвестиций», в рублёвом эквиваленте это составит примерно 10,5–12 тысяч рублей за грамм. Такая цена может повысить интерес к металлу для локальных инвесторов, стремящихся защитить рублёвые сбережения от инфляции.

В сентябре определяющим фактором для рынка станет очередное заседание Федеральной резервной системы США. По мнению Кононова, цена золота может дойти до 4500 долларов за унцию или несколько выше. Однако эксперт прогнозирует снижение цены в долгосрочной перспективе из-за макроэкономической ситуации.

Финансовый эксперт Сергей Шейн считает, что в августе и сентябре рост цен на золото может продолжиться, однако не исключает коррекций из-за перегретости рынка.

Эксперт подчеркивает: для российских инвесторов ключевым фактором остается курс рубля. При его ослаблении стоимость золота в рублях способна расти даже при стабильных долларовых котировках металла. В связи с этим Шейин рекомендует воздержаться от погони за ростом и использовать драгметалл как инструмент диверсификации портфеля.

Получится ли вернуть деньги, застрявшие в фондах FinEx: что нужно знать россиянам

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.