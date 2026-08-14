Московская биржа с 14 сентября расширит время основной торговой сессии на один час — её продолжительность составит 10 часов вместо девяти. Торги на фондовом, срочном, валютном и рынке драгметаллов будут начинаться с 9:00 мск. С этого времени будет происходить и расчёт основных индексов Мосбиржи. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Григорий Сысоев/РИА Новости © Рамблер

Сейчас с 7:00 на фондовом и срочном рынках проходит утренняя торговая сессия. В сентябре биржа планирует сократить её продолжительность и перенести дополнительный час в основную торговую сессию.

Мы последовательно расширяем время торгов в ответ на запросы инвесторов — сейчас торговать на Московской бирже можно 17 часов в сутки и 103 часа в неделю. Увеличение продолжительности основной торговой сессии — следующий шаг в этом направлении, — приводятся слова Виктора Жидкова, председателя правления Московской биржи в пресс-релизе.

Изменение позволит синхронизировать режим работы разных рынков и расширить круг участников торгов в утренние часы, пояснил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Борис Блохин.

Мы видим, что с 9 утра уровень ликвидности уже сформирован и операции совершает большое количество инвесторов, с преобладанием физических лиц. Ряд институциональных инвесторов и торговых подразделений может реализовывать свои стратегии только в основную торговую сессию. После изменения они смогут участвовать в торгах с 9:00 одновременно с частными инвесторами, — сказал Блохин на ежегодном семинаре «Медиадни 2026».

Он подчеркнул преимущество для жителей Сибири и Дальнего Востока: они получат дополнительный час для торговли в комфортное для них время.

Увеличение торгового времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, по оценке Блохина, должно повысить и качество ценообразования, а также улучшить исполнение сделок для частных инвесторов.

Мы уверены, что качество цен и присутствие разных групп участников будет обеспечено. Это будет, соответственно, приносить больше бизнеса профучастникам рынка, а частным инвесторам – лучшие цены исполнения и больше возможностей совершения сделок, — добавил Борис Блохин.

Он подтвердил планы Московской биржи по постепенному переходу к режиму работы, максимально приближенному к 24/7. По словам Блохина, этот процесс может занять около 2–2,5 лет. Поскольку изменения затрагивают всю индустрию, площадка будет внедрять их поэтапно:

Отказ от регулярных технических остановок торгов в выходные дни. Сейчас примерно раз в пять недель биржа приостанавливает работу на выходных для проведения плановых технических релизов. Синхронизация времени торгов в выходные дни с временем торгов в будни. Планомерное расширение времени торгов по согласованию с участниками с текущих 7 часов утра.

Этот план среднесрочный. В этом году площадка не планирует существенных движений в этом направлении, подчеркнул Блохин.

Россиянам объяснили, почему растут цены на золото

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.