Стало известно, куда россияне вкладывают деньги

Россияне стали вдвое активнее пополнять ИИС: вложения во втором квартале составили 73 миллиарда рублей
За второй квартал 2026 года инвесторы внесли на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) 73 миллиарда рублей. Данные опубликованы в официальном телеграм-канале Банка России.
Сумма выросла на 13% по сравнению с первым кварталом и вдвое — относительно того же периода прошлого года.
Главный тренд: инвесторы выбирали преимущественно защитные инструменты. Они активно скупали облигации федерального займа (ОФЗ) и надёжные корпоративные облигации российских компаний.
В результате доля долговых бумаг на ИИС поднялась с 45% до 48%. Это максимум за всю историю наблюдений регулятора с 2016 года. Люди выбирают фиксированный купонный доход и государственные гарантии вместо риска.
Итоги второго квартала:
- Активы на всех ИИС: 993 миллиарда рублей.
- Новых счетов за квартал: 163 тысячи.
- Всего открытых счетов: 6,6 миллиона.
Статистические данные по ИИС представлены на официальном сайте регулятора.
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