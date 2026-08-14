Стало известно, куда россияне вкладывают деньги

За второй квартал 2026 года инвесторы внесли на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) 73 миллиарда рублей. Данные опубликованы в официальном телеграм-канале Банка России .

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Сумма выросла на 13% по сравнению с первым кварталом и вдвое — относительно того же периода прошлого года.

Главный тренд: инвесторы выбирали преимущественно защитные инструменты. Они активно скупали облигации федерального займа (ОФЗ) и надёжные корпоративные облигации российских компаний.

В результате доля долговых бумаг на ИИС поднялась с 45% до 48%. Это максимум за всю историю наблюдений регулятора с 2016 года. Люди выбирают фиксированный купонный доход и государственные гарантии вместо риска.

Итоги второго квартала:

Активы на всех ИИС: 993 миллиарда рублей.

Новых счетов за квартал: 163 тысячи.

Всего открытых счетов: 6,6 миллиона.

Статистические данные по ИИС представлены на официальном сайте регулятора.

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