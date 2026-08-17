Названы главные изменения на российском рынке в 2026 году

В 2026 году изменилась структура спроса на долговые инструменты, акции сохраняют второе место по доле в портфеле, несмотря на высокую волатильность. Расширяется торговое время и появляются новые инструменты с доступом к глобальным и крипторынкам. Ключевые тренды и изменения обсудили участники ежегодного семинара Московской биржи «Медиадни 2026».

© Alexandr Emauz/MOEX.МЕДИАДНИ

Из чего состоит портфель частного инвестора в 2026 году

В 2026 году наибольшую долю в инвестиционном портфеле российского частного инвестора занимают облигации. По итогам января–июля на них приходилось 45% портфеля.

По словам старшего управляющего директора по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Бориса Блохина, облигации в 2026 году дают достаточно большую премию рынку и остаются «магнитом для денежных средств частных инвесторов».

На втором месте находятся акции с долей 28%. Несмотря на сильные рыночные колебания цен в июле, они продолжили привлекать средства частных инвесторов.

Мы видим, что даже в последние достаточно серьёзные волатильные дни июля по итогам месяца они привлекли средства частных инвесторов. Инвесторы активно вкладываются и, по сути, выкупают все эти просадки, — Борис Блохин.

Паи фондов занимают 19% среднего клиентского портфеля. Основную часть вложений в этом сегменте составляют фонды денежного рынка (14 процентных пунктов из 19), однако растёт интерес и к другим паям, в частности к фондам облигаций.

Срочный рынок занимает 7% среднего клиентского портфеля, ещё 1% приходится на драгоценные металлы.

© Московская биржа, «Медиадни 2026»

По притоку средств за семь месяцев 2026 года также лидируют облигации — плюс 1,26 триллиона рублей. На втором месте находятся паи денежного рынка с притоком 206,4 миллиарда рублей, на третьем — акции с 157,5 миллиарда рублей.

Ключевые изменения на рынке облигаций

Одним из главных изменений 2026 года стал темп снижения ключевой ставки, отметил директор рынка облигаций Московской биржи Глеб Шевеленков. Переход Банка России к шагу снижения ставки в 0,25 процентного пункта, по его словам, показывает, что период высоких ставок может продлиться дольше, чем предполагалось в конце 2025 года.

Мы видим замедление реакции рынка на снижение ключевой ставки — доходность длинных ОФЗ и корпоративных облигаций остаётся на уровнях, заметно превышающих ключевую ставку, — сказал Глеб Шевеленков.

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На рынке облигаций произошёл структурный сдвиг: доля корпоративных облигаций выросла до 52,1%. За 12 месяцев вложения розничных инвесторов в корпоративные облигации составили 1,51 триллиона рублей. Для сравнения: за тот же период в облигации федерального займа (ОФЗ) инвестировали 0,66 триллиона рублей.

Приток средств физлиц в облигации за 12 месяцев составил 2,18 триллиона рублей. Это почти втрое меньше притока в депозиты за аналогичный период — 6,7 триллиона рублей.

Частные инвесторы стали важными участниками долгового рынка. Вклад розничных инвесторов в привлечение Минфином РФ ресурсов через рынок ОФЗ составил 15,5%. В корпоративных облигациях доля частных инвесторов ещё выше: на них приходится около четверти долгового финансирования компаний.

Снижение ставок по депозитам постепенно меняет баланс между инструментами.

Мы по-прежнему используем депозиты для того, чтобы имеющиеся средства, по крайней мере, не потерять. Однако в результате снижения ключевой ставки доходность по облигациям становится более конкурентоспособной. Поэтому часть сбережений физлиц переходит с депозитов на фондовый рынок – люди стремятся зафиксировать доходность, которую уже невозможно получить по вкладу, — пояснил Глеб Шевеленков.

При этом Московская биржа в 2026 году фиксирует некоторый рост объема дефолтов по облигациям — выпуски на сумму примерно 45 миллиардов рублей находятся в зоне просроченной задолженности.

Мы видим некоторый рост объема дефолтов по облигациям — выпуски на сумму примерно 45 миллиардов рублей находятся в зоне просроченной задолженности. Однако это не столь критично, как могло бы казаться, поскольку их доля в общем объеме невелика, — добавил представитель Мосбиржи.

Инструменты с наибольшим потенциалом

За последние два года золото и фонды денежного рынка опередили по темпам роста весь остальной рынок. Однако их доля в портфеле розничного инвестора наименьшая: на золото приходится 1%, на фонды денежного рынка — 14%. На это указал управляющий директор департамента валютно-денежного рынка Московской биржи Антон Никитин. Если бы инвесторы использовали эти инструменты активнее, средняя доходность портфеля была бы выше, считает он.

Фонды денежного рынка — самый безрисковый актив

За последние два года увеличение чистых активов фондов денежного рынка превысило 2 триллиона рублей.

С начала этого года в фонды также было направлено более чем 300 миллиардов рублей.

Число владельцев фондов денежного рынка составляет 2,9 миллиона россиян.

Мы видим, что на рынке сформировался пласт безрискового актива — это фонды денежного рынка. Они максимально приближены к депозитам с точки зрения доходности и устойчивости, при этом лучше с точки зрения мгновенной ликвидности. При этом потенциал для роста популярности этого инструмента остаётся большим, — сказал Никитин.

Золото — второй актив после фондов

Второй актив, показавший наибольшую доходность за последние два года, — золото. Этот инвестиционный актив в меньшей степени имеет страновой риск, поскольку его стоимость определяется в первую очередь трендами на мировых рынках, в том числе задаваемыми центральными банками, подчеркнул Никитин.

В среднем российский инвестор держит в портфеле 70 грамм золота.

Общий объём инвестиций россиян в биржевое золото составляет порядка 15 тонн.

Физлица ежегодно покупают около 20 тонн золота в слитках.

Драгоценные металлы, на наш взгляд, должны активнее развиваться именно на биржевой платформе: они значимо диверсифицируют портфель розничного инвестора и повышают потенциал его доходности и сокращают издержки по приобретению металлов. Например, доля золота в диверсифицированных портфелях за рубежом составляет до 10%, у нас — на золото приходится всего 1%, — отметил Антон Никитин.

Оба этих актива — и золото, и фонды денежного рынка — важные составляющие портфеля частного инвестора, и потенциал для их расширения в структуре активов большой, считает эксперт. При этом оба инструмента выполняют важную функцию: обеспечивают достаточную устойчивость и поддержку портфелю.

По оценке Никитина, в перспективе их совокупная доля может увеличиться с текущих 15% до 20–25%.

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Больше времени на торги: как Мосбиржа увеличивает торговое время

С 14 сентября Московская биржа планирует добавить частным инвесторам дополнительный час для совершения сделок. Основная торговая сессия на фондовом, срочном, валютном рынках и рынке драгоценных металлов будет начинаться с 9:00 мск. Общая длительность основной сессии составит 10 часов. Расчет и публикация индексов Московской биржи также будут начинаться в 9:00.

Как менялись торги на срочном рынке за последний год, рассказала управляющий директор по рынку деривативов Московской биржи Мария Патрикеева:

С 16 августа 2025 года на срочном рынке открылись торги в выходные дни — по субботам и воскресеньям с 10:00 до 19:00.

— по субботам и воскресеньям с 10:00 до 19:00. 23 марта 2026 года биржа запустила единую торговую сессию (ЕТС). Промежуточную и вечернюю клиринговые сессии убрали, добавив 20 минут торгов в самое активное время. По словам Патрикеевой, с марта объём торгов в добавленное время составил более 1,3 триллиона рублей, это 3% ежедневного оборота основной сессии.

Промежуточную и вечернюю клиринговые сессии убрали, добавив 20 минут торгов в самое активное время. По словам Патрикеевой, с марта объём торгов в добавленное время составил более 1,3 триллиона рублей, это 3% ежедневного оборота основной сессии. С 14 июля 2026 года время утренней сессии на срочном рынке расширилось : торги начинаются в 7:00 вместо 9:00. За счёт этого появилось ещё два часа торгового времени. За месяц объём торгов с 7:00 до 9:00 составил 562 миллиарда рублей — 6% объёма основной сессии.

: торги начинаются в 7:00 вместо 9:00. За счёт этого появилось ещё два часа торгового времени. За месяц объём торгов с 7:00 до 9:00 составил 562 миллиарда рублей — 6% объёма основной сессии. 18 июля 2026 года стартовали торги валютными фьючерсами в выходные дни. По данным Мосбиржи, с момента запуска по 10 августа объём торгов в выходные дни составил 34 миллиарда рублей.

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Расширение доступа российских инвесторов к глобальным рынкам: США, Европа, Азия

На август 2026 года на Московской бирже представлены 34 фьючерса на различные глобальные рынки и страновые индексы — Кореи, Японии, Китая, Европы и США.

В их числе:

18 фьючерсов на иностранные биржевые инвестиционные фонды (ETF);

4 фьючерса на гонконгские и корейские акции;

10 фьючерсов на американские депозитарные расписки (АДР);

2 вечных фьючерса на иностранные ETF.

У российского инвестора есть возможности участвовать в движениях цен на глобальных рынках через понятные и простые инструменты — фьючерсы. Нет необходимости открывать счета у зарубежных брокеров или покупать валюту, чтобы совершать такие сделки, — отметила Мария Патрикеева.

По её словам, эти инструменты пользуются достаточно высоким спросом среди инвесторов:

ежедневный объём торгов в августе составляет порядка 14 миллиардов рублей;

с начала года сделки с ними совершили около 72 тысяч клиентов.

В ближайшее время Московская биржа планирует добавить фьючерсы примерно на 20 иностранных акций. Среди наиболее популярных базовых активов — Amazon, Tesla, Netflix и другие. Это будут вечные фьючерсы на соответствующие базовые активы. Цены будут указаны в валюте, а расчёты будут проходить в рублях.

Изменение интереса инвесторов

Патрикеева также отметила, что структура интереса инвесторов к инструментам срочного рынка заметно изменилась. В 2018–2019 годах основной объем торгов приходился на валютные контракты, а значительная часть ликвидности была сосредоточена во фьючерсах на доллар-рубль и индекс РТС. Теперь спрос смещается вслед за рыночными событиями — к инструментам с наибольшей волатильностью: фьючерсам на российские акции, индексы, товары и иностранные активы.

Спрос клиентов на новые инструменты подтверждается объемами торгов. Новые инструменты, запущенные в последние годы, входят в топ-30 контрактов по объёму торгов. Сейчас наиболее востребованный из последних запусков — вечный фьючерс на индекс Мосбиржи, а также фьючерс на какао, запущенный около двух лет назад, — Патрикеева.

© Московская биржа, «Медиадни 2026»

Мосбиржа активно расширяет линейку инструментов на срочном рынке. В 2025 году запущен 31 новый инструмент, в 2026 году — уже 34 инструмента и ещё не менее 30 планируется запустить до конца года.

Организация криптоторгов

Комментируя организацию криптоторгов Борис Блохин заявил, что Мосбиржа рассчитывает создать ликвидный рынок, на котором разные типы участников смогут совершать сделки на лучших условиях и формировать репрезентативные цены.

На торгах криптовалютами будут реализованы все механизмы мониторинга за недобросовестными практиками и нестандартными сделками, свойственные оргторгам, — сказал Блохин.

Мосбиржа будет выстраивать партнёрские отношения с разными цифровыми депозитариями, но основной бизнес площадки с криптовалютами — организация торгов и клиринг, подчеркнул он.

Упрощённый доступ к криптоактивам

Фьючерсы на криптоинструменты были запущены на Мосбирже чуть больше года назад. Сделки с ними доступны только квалифицированным инвесторам.

На август 2026 года россиянам доступны семь инструментов:

IBIT — фьючерс на акции инвестиционного фонда IBIT Trust ETF;

ETHA — фьючерс на акции инвестиционного фонда ETHA Trust ETF;

BTC — фьючерс на индекс Мосбиржи Биткоина;

ETH — фьючерс на индекс Мосбиржи Эфира;

SOL — фьючерс на индекс Мосбиржи Соланы;

XRP — фьючерс на индекс Мосбиржи Рипла;

TRX — фьючерс на индекс Мосбиржи Трона.

В дальнейшем Мосбиржа намерена расширять линейку, отметила Патрикеева. По её словам, число базовых криптоактивов планируется увеличить до более чем 10, а также запустить вечные фьючерсы на них. Первые два таких инструмента планируется выпустить уже в сентябре.

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