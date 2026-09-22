Мосбиржа запустила ряд инструментов, привязанных к криптовалютам

Московская биржа с 22 сентября запустила торги новыми вечными фьючерсами на индексы криптовалют — биткоина, эфира, соланы, рипла и трона. Это расширение уже действующей линейки крипто-деривативов, которая появилась на срочном рынке биржи летом 2025 года. Рассказываем, как работают новые инструменты и кому они доступны.

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Параметры новых контрактов

Площадка начала торги пятью контрактами. Они получили коды:

BTCUSDF — на индекс МосБиржи Биткоина (MOEXBTC);

на индекс МосБиржи Биткоина (MOEXBTC); ETHUSDF — индекс МосБиржи Эфира (MOEXETH);

индекс МосБиржи Эфира (MOEXETH); SOLUSDF — индекс МосБиржи Соланы (MOEXSOL);

индекс МосБиржи Соланы (MOEXSOL); XRPUSDF — индекс МосБиржи Рипла (MOEXXRP);

индекс МосБиржи Рипла (MOEXXRP); TRXUSDF — индекс МосБиржи Трона (MOEXTRX).

Котировка каждого фьючерса устанавливается в долларах США и привязана к значению соответствующего индекса Мосбиржи. При этом расчёты по сделкам ведутся в российских рублях. Для инвестора это означает, что валютный счёт и криптокошелёк не требуются: операции с контрактом проходят через брокера в рублях.

Торговать этими контрактами могут только квалифицированные инвесторы — такое же правило действует для других крипто-фьючерсов Мосбиржи. Это мера защиты инвесторов от ошибок в торговле высоковолатильными активами.

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Как работает вечный фьючерс

Обычный фьючерс действует до заранее установленной даты. Вечный фьючерс на индексы криптовалют устроен иначе: это расчётный контракт на один день, который биржа автоматически продлевает на следующий торговый день. Саму криптовалюту по такому контракту не передают.

Инвестору не нужно самому продлевать контракт и следить за датой окончания. Биржа делает это автоматически, поэтому трейдер может держать позицию столько, сколько ему нужно.

Чтобы цена такого фьючерса оставалась близкой к базовому индексу, биржа использует фандинг. Это регулярные платежи между участниками, которые держат позиции на рост и на снижение.

Параметры расчёта фандинга по новым контрактам заданы как K1 = 0% и K2 = 0,35%. Если рыночная цена фьючерса начинает заметно расходиться со значением индекса, фандинг сближает их, стимулируя одну сторону рынка выравнивать баланс.

Место в линейке и объёмы торгов

Спрос инвесторов на производные финансовые инструменты на цифровые активы остаётся высоким, отметила Мария Патрикеева, управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи.

Запуск вечных фьючерсов на цифровые валюты — важный этап развития российского срочного рынка. Мы видим высокий запрос со стороны инвесторов. <...> Принципиально важно предоставить доступ к таким инструментам в рамках российского правового поля, — Мария Патрикеева.

По данным Мосбиржи, с момента запуска первых крипто-фьючерсов летом 2025 года сделки с ними совершили более 72 тысяч квалифицированных инвесторов. Общий объём операций превысил 600 миллиардов рублей.

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