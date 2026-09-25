Эксперты рассказали, как заработать на колебаниях цен

Цены на рынке почти никогда не остаются на одном уровне. Сегодня акция может вырасти, а уже завтра снизиться — такие колебания часто тревожат начинающих инвесторов. За этими движениями стоит понятный показатель — волатильность. Он помогает разглядеть логику колебаний и учитывать неопределённость при инвестиционных решениях.

Что такое волатильность простыми словами

Волатильность (от анг. volatile — «непостоянный, летучий») — показатель изменчивости цены актива. Он отражает, насколько сильно цена отклоняется от привычного уровня за выбранный период.

В бытовом смысле «волатильный» означает «непредсказуемый». На бирже это измеримая величина: её можно посчитать по конкретной формуле и сравнить у разных финансовых инструментов.

Измеримость превращает волатильность в инструмент принятия решений. С её помощью инвестор понимает, как распределить портфель между более рискованными акциями и консервативными инструментами. Но большинство инвесторов напрямую не следят за волатильностью. Им важнее точки входа и риски потерь. Как отмечает начальник отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин:

Волатильность помогает заранее оценить, насколько сильно цена может отклониться после покупки. Поэтому инвестору важно закладывать возможные колебания в точку входа: покупать актив не просто по «интересной» цене, а с пониманием, какую просадку он готов выдержать. Александр Дорожкин Начальник отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции»

Виды волатильности: историческая и ожидаемая

Аналитики выделяют два основных вида волатильности. Каждый отвечает на свой вопрос — что уже произошло или что ожидается.

Историческая волатильность рассчитывается по фактическим ценам за прошедший период времени; показывает, как актив вёл себя раньше. Для расчёта используют изменение цены за каждый день выбранного периода и вычисляют среднее отклонение.

Ожидаемая волатильность показывает, какого разброса цен участники рынка ждут в будущем. Её оценивают не по прошлой динамике, а по ценам опционов: чем они выше, тем сильнее рынок закладывает будущие колебания.

Историческая волатильность полезна для оценки прошлого поведения бумаги, а ожидаемая волатильность — для понимания настроений рынка прямо сейчас, ещё до того, как событие произошло.

Как её измеряют: стандартное отклонение, бета, ATR

Самый распространённый метод — стандартное отклонение доходности актива от её среднего значения за период. Представьте маятник: в состоянии покоя он находится в центральной точке, которая символизирует среднюю цену акции. Под влиянием новостей и рыночных факторов маятник отклоняется в обе стороны.

Разберём на цифрах. Краткосрочные колебания за один торговый день переводят в годовые показатели. Если цена акции в среднем меняется всего на 0,1% в день, её годовая волатильность составит 1,58% (низкий уровень риска). Если же ежедневные колебания цен составляют ±1%, годовая волатильность вырастает до 15,81% при том же расчёте.

В статистике действует эмпирическое правило: примерно в 68% случаев цена актива остаётся в пределах одного стандартного отклонения от своего среднего уровня. Она удерживается в рамках определенного диапазона. Зная эти границы, инвестор может математически оценить, в каком ценовом коридоре актив будет двигаться в ближайшее время.

Ещё один инструмент — бета‑коэффициент. Он показывает, насколько сильно динамика конкретной акции зависит от движения всего фондового рынка в целом, например, от Индекса МосБиржи.

Если бета больше 1, значит акция обладает повышенной чувствительностью. Если рынок вырастает на 1%, данный актив в среднем увеличивается в стоимости на 1,5% или 2%. Однако при падении рынка эта акция будет снижаться опережающими темпами.

Если бета меньше 1, значит акция демонстрирует устойчивость. Когда на рынке происходят масштабные колебания, цена такого актива меняется незначительно. Данный вариант подходит для консервативных инвесторов.

Альтернативный метод — ATR (Average True Range), средний истинный диапазон. В отличие от стандартного отклонения, ATR показывает величину самих колебаний цен за период времени, а не отклонение от средней.

Этот показатель удобен, чтобы сравнить волатильность одного и того же актива в разные периоды времени, но не подходит для сравнения разных активов между собой. Один и тот же скачок в рублях для акции за 5 тысяч рублей и для акции за 50 рублей значит разное, а ATR эту разницу не учитывает.

Индексы волатильности: VIX и российский аналог

Чтобы не считать волатильность вручную каждый раз, рынок использует готовые индексы волатильности — своего рода барометры настроений инвесторов.

VIX —показывает, каких колебаний инвесторы ждут от индекса S&P500. Его считают по ценам опционов и часто называют «индексом страха»: когда на рынке паника, VIX обычно резко растёт. Полная методология расчёта VIX опубликована на сайте Чикагской биржи опционов CBOE.

—показывает, каких колебаний инвесторы ждут от индекса S&P500. Его считают по ценам опционов и часто называют «индексом страха»: когда на рынке паника, VIX обычно резко растёт. Полная методология расчёта VIX опубликована на сайте Чикагской биржи опционов CBOE. RVI — российский аналог, индекс волатильности, который рассчитывает Московская биржа на основе цен опционов на Индекс РТС. Методика расчёта индекса опубликована на сайте Московской биржи (файл pdf) и регулярно обновляется.

— российский аналог, индекс волатильности, который рассчитывает Московская биржа на основе цен опционов на Индекс РТС. Методика расчёта индекса опубликована на сайте Московской биржи (файл pdf) и регулярно обновляется. OVX — отражаетожидаемую волатильностьнефтяного рынка.

— отражаетожидаемую волатильностьнефтяного рынка. GVZ — аналогичный индекс для рынка золота (CBOE Gold ETF Volatility Index).

Механика проста: опционы дают право купить или продать актив по определённой цене. Если участники рынка ждут сильных колебаний цен, спрос на опционы растёт, их цена увеличивается, и индекс волатильности поднимается. Их рост указывает на нервозность рынка и может предшествовать резким движениям цен.

Два двигателя волатильности: что раскачивает российский рынок

Волатильность не возникает из ниоткуда — за каждым всплеском колебаний стоят конкретные события и действия инвесторов. Старший аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова выделяет два главных драйвера нестабильности: геополитику и уровень ключевой ставки.

Геополитика и структура рынка

Геополитическая повестка напрямую формирует риски для экономики, оказывая давление на внутреннюю инфраструктуру, топливный сегмент и производственные цепочки, отметила Попова. Это повышает вероятность редких, но очень сильных скачков цен и резких разрывов между котировками, добавляет руководитель управления доверительного управления УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Дорожкин.

Ситуацию усугубляет структура рынка. По словам Дорожкина, сейчас его наполняет множество частных инвесторов. В отсутствие понятного тренда они не готовы удерживать бумаги порой даже до следующего дня, быстро фиксируя позиции. При этом крупных институциональных игроков, которые могли бы сглаживать такие движения, не хватает. Из-за этого особенно сильно лихорадит акции второго-третьего эшелона, где мало ликвидности и покупателей.

Денежно-кредитная политика и расхождение ожиданий

Не менее весомый фактор — решения Банка России по ключевой ставке. В пример Попова приводит ситуацию летом 2026 года, когда ярким триггером стала переоценка сроков снижения ключевой ставки. Инвесторы ожидали более скорого разворота монетарной политики, и это несовпадение прогнозов всё лето давило на рыночные настроения.

Дорожкин уточняет природу риска: решения ЦБ сейчас носят характер event-driven, то есть событийного риска. Консенсус аналитиков расходится с ожиданиями рынка — по его наблюдениям, такое происходило на четырёх из шести последних заседаний регулятора. Во многом это вопрос коммуникации Банка России с участниками торгов.

Сам регулятор подтверждает эту связь: в обзорах рисков финансовых рынков ЦБ указывает на влияние геополитики, динамики цен на нефть и пересмотра ожиданий по ставке. Чаще всего резкое движение цены — результат совпадения нескольких причин одновременно.

Как отслеживать риски Для базового контроля волатильности Валерия Попова советует использовать:

индекс RVI на сайте Мосбиржи;

тепловую карту для оценки секторальной волатильности.

Для глубокого анализа подойдут платформы TradingView и Investing.com, а также доска опционов Московской биржи.

Волатильность рубля и валютных пар

Базовые экономические факторы

На курс рубля влияют несколько основных рычагов:

Решения ЦБ по ключевой ставке: разница в ставках между странами определяет привлекательность рублевых активов для сбережений.

разница в ставках между странами определяет привлекательность рублевых активов для сбережений. Геополитическая обстановка: санкционное давление напрямую ограничивает доступ к капиталу и технологиям.

санкционное давление напрямую ограничивает доступ к капиталу и технологиям. Баланс внешней торговли: соотношение экспорта и импорта формирует чистый приток или отток иностранной валюты.

соотношение экспорта и импорта формирует чистый приток или отток иностранной валюты. Цены на нефть: хотя зависимость бюджета снизилась благодаря бюджетному правилу, нефтегазовые доходы остаются фундаментом притока валютной выручки.

Каждый из этих факторов способен как сгладить колебания курса, так и спровоцировать резкий скачок.

Специфические факторы российской экономики

Помимо макропоказателей, динамика рубля сегодня сильно зависит от внутренних механизмов торгов. Ключевую роль играют объёмы трансграничных платежей и доступность ликвидности в дружественных валютах — прежде всего в китайских юанях. Кроме того, значительная часть оборота переместилась с биржи на внебиржевой рынок (OTC), что меняет прозрачность ценообразования и может увеличивать амплитуду колебаний при крупных сделках.

Что это значит для инвестора

При формировании портфеля из валютных активов важно учитывать: резкое изменение курса рубля практически никогда не бывает вызвано одной причиной. Высокая волатильность почти всегда становится результатом наложения нескольких событий одновременно — например, падения цен на нефть на фоне новых геополитических ограничений и изменения логистики экспортных потоков.

Различия между активами с высокой и низкой волатильностью

Единого числового порога высокой волатильности не существует, однако на практике ориентиром часто служит отклонение цены актива более чем на 10%-15% от своего среднего значения.

По статистике аналитической группы Fidelity Investments, снижение фондового рынка более чем на 15% происходит в среднем один раз в три года. Понимание этого цикла позволяет инвестору отличать стандартную волатильность от системного экономического кризиса.

Не стоит принимать решения по одному показателю. Стандартное отклонение, ATR и коэффициент Бета показывают разные стороны колебаний цены. Лучше смотреть на них вместе — так проще оценить риск вложений.

Самый доступный способ оценить изменчивость — сравнить минимальную и максимальную цену акции за последние 52 недели. У волатильных компаний этот диапазон может отличаться в несколько раз, тогда как у крупных дивидендных эмитентов цена стабильна.

Волатильность тесно связана с ликвидностью — возможностью быстро купить или продать актив по рыночной цене.

Высоколиквидные акции обычно более стабильны, так как большой объем сделок сглаживает колебания котировок. Исключение составляют бумаги технологического сектора, которые могут резко меняться в цене даже при высокой ликвидности.

обычно более стабильны, так как большой объем сделок сглаживает колебания котировок. Исключение составляют бумаги технологического сектора, которые могут резко меняться в цене даже при высокой ликвидности. Низколиквидные активы (например, акции вне котировальных списков биржи) подвержены резким скачкам. По оценке экспертов Сбербанка, на таком рынке даже одна крупная заявка способна сдвинуть цену на десятки процентов за день.

Для опытного инвестора просадки портфеля на 10–20% — не аномалия, а нормальная часть рыночных колебаний. Профессиональный подход к риску строится на объективных индикаторах — таких как индекс волатильности VIX или пробой многолетних ценовых диапазонов, — а не на эмоциональном восприятии рыночных колебаний.

Как волатильность связана с риском и доходностью

Ключевой тезис для инвестиционной стратегии: чем выше волатильность актива, тем выше и потенциальная доходность, и риск потерь. Это две стороны одной медали, а не отдельные характеристики.

Важно уточнить: высокая волатильность не гарантирует высокую доходность — она расширяет диапазон возможных исходов в обе стороны. Актив может выстрелить вверх, но может и провалиться. Оценка «хорошо» или «плохо» появляется только тогда, когда волатильность сопоставляется с целями конкретного инвестора, его горизонтом и готовностью переживать просадки без паники.

Высоковолатильные активы чаще рекомендуют держать на длительном горизонте (обычно несколько лет). Низковолатильные инструменты, напротив, лучше подходят для краткосрочных вложений на срок до года, когда сохранность капитала важнее потенциального роста. Эта базовая классическая рекомендация закреплена в теории портфельного инвестирования.

Как заработать на колебаниях и чем это опасно

Профессиональные трейдеры зарабатывают на волатильности, покупая и продавая активы на коротких временных интервалах, используя резкие движения цены в свою пользу.

Однако для непрофессионального инвестора такая стратегия рискованна. Угадать точку разворота цены практически невозможно, а частые сделки увеличивают издержки на комиссии и повышают вероятность эмоциональных ошибок.

Для большинства частных инвесторов волатильность полезнее рассматривать не как инструмент спекуляции, а как фактор, который нужно учитывать при формировании долгосрочного портфеля.

Методы снижения рисков: горизонт инвестирования, диверсификация и усреднение

Для минимизации негативного влияния рыночных колебаний инвесторы используют три классических подхода:

Увеличение инвестиционного горизонта. Чем дольше срок вложений, тем выше вероятность, что временные просадки компенсируются последующим ростом.

Чем дольше срок вложений, тем выше вероятность, что временные просадки компенсируются последующим ростом. Диверсификация портфеля. Распределение капитала между разными классами активов — акциями, облигациями, валютой — снижает зависимость итогового результата от колебаний цен одного инструмента.

Распределение капитала между разными классами активов — акциями, облигациями, валютой — снижает зависимость итогового результата от одного инструмента. Усреднение (DCA). Регулярные покупки небольшими суммами на разных уровнях цены вместо одной крупной сделки снижают влияние случайного момента входа в рынок.

Практические правила управления рисками

Оценивать изменчивость до совершения сделки. Важно заранее понять, укладывается ли такой риск в вашу стратегию. Соотносить волатильность со сроком вложений. Если капитал может потребоваться в течение года, высоковолатильные акции не подходят для покупки, несмотря на их потенциальную доходность. Исключить эмоциональные покупки на пике роста. Резкий взлет котировок часто сопровождается рыночной эйфорией. Покупка активов в этот период увеличивает риск долгосрочных убытков. Использовать индексы волатильности как индикаторы фона. Рост индексов VIX или RVI свидетельствует о росте нервозности рынка в целом, но не является сигналом для покупки или продажи конкретных ценных бумаг. Формировать защитную долю портфеля. Наличие низковолатильных инструментов с фиксированной доходностью стабилизирует общую стоимость портфеля и снижает вероятность панических продаж. Проводить ребалансировку по графику. Пересмотр долей активов раз в квартал или полугодие помогает следовать долгосрочной стратегии, а не реагировать на текущий новостной фон.

Частые ошибки инвестора на просадках

Резкое падение цен провоцирует эмоциональные решения, которые чаще вредят портфелю, чем помогают.

Панические продажи актива на локальном минимуме цены .

. Попытка точно угадать дно или пик рынка перед совершением сделки.

Вложение всей суммы разом без учёта инвестиционного горизонта и запаса прочности портфеля.

Даже технически грамотно составленный портфель не защищает от импульсивных решений, если инвестор не подготовлен психологически к тому, что стоимость его активов будет колебаться. Полезная привычка — заранее письменно фиксировать инвестиционную стратегию и горизонт вложений, чтобы в момент резкого падения цены вернуться к изначальному плану, а не принимать решение под влиянием момента.

Коротко: что запомнить

Волатильность — это размах колебаний цены. Чем она выше, тем выше потенциальная доходность и риск. Такие активы чаще подходят для длинного горизонта, а для краткосрочных целей лучше выбирать более спокойные инструменты. Полностью убрать волатильность нельзя, но её можно учитывать в стратегии.

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