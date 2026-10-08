Кажется логичным доверить деньги профессиональным управляющим: если они лучше разбираются в фондовом рынке, то и заработать должны больше. Уоррен Баффетт — один из самых известных инвесторов в мире и руководитель Berkshire Hathaway — решил проверить это на практике.

Dennis Van Tine via www.imago-im/www.imago-images.de © Globallookpress

В 2007 году он заключил десятилетнее пари с управляющими хедж-фондов. В письме акционерам Berkshire Hathaway за 2016 год Баффетт рассказал о промежуточных результатах и объяснил, почему высокие комиссии могут свести на нет преимущество профессионального управления. Рассказываем, к каким выводам пришёл звёздный инвестор.

Пари Баффетта и его промежуточные итоги

Предмет спора

В конце 2007 года Баффетт заключил пари на 500 тысяч долларов: за десять лет обычный индексный фонд на S&P 500 должен был обогнать портфель из пяти фондов фондов — структур, которые вкладывают деньги сразу в несколько хедж-фондов.

Для пари Баффетт выбрал недорогой фонд Vanguard, следующий за индексом S&P 500. Его оппонент Тед Сейдес, сооснователь управляющей компании Protégé Partners, выбрал пять фондов фондов. Они, в свою очередь, инвестировали более чем в 100 хедж-фондов. Такой подход должен был снизить зависимость результата от успеха одного управляющего.

По условиям соглашения Баффетта с Protégé Partners названия пяти фондов фондов никогда не раскрывались публично. При этом Баффетт ежегодно получал их аудиторские отчёты.

S&P 500 — один из главных фондовых индексов США, который отслеживает акции 500 крупнейших публичных компаний страны. Его часто используют как ориентир для оценки состояния американского рынка акций в целом.

Баффетт объяснил суть своей ставки ещё до её начала. Он хотел проверить, смогут ли профессиональные управляющие заработать больше, чем обычный индексный фонд, если вычесть их комиссии.

Главная идея Баффетта заключалась в том, что заранее найти управляющего, который сможет обгонять рынок, сложно. А его высокая комиссия забирает большую часть прибыли.

Баффетт делит всех инвесторов на две группы:

Активные — пытаются заработать больше рынка. Пассивные — просто вкладывают деньги в индексный фонд и следуют за рынком.

Если сложить результаты всех активных инвесторов вместе, то до вычета комиссий они в среднем покажут такой же результат, как и рынок в целом. Ведь именно эти люди своими сделками и создают этот самый рынок, с которым их потом сравнивают.

Но затем появляются издержки. Активные инвесторы больше торгуют, платят управляющим и несут другие расходы.

Хедж-фондами управляют умные люди. Однако их усилия часто сводятся на нет. И даже высокий интеллект не способен компенсировать расходы, которые они перекладывают на инвесторов. Поэтому обычные люди могут получить больше на длинном горизонте, вложив деньги в недорогой индексный фонд, чем в группу фондов фондов, — Уоррен Баффетт.

Что показало пари

Первые результаты выглядели не в пользу Баффетта. В 2008 году, на фоне финансового кризиса, все пять фондов фондов обогнали индексный фонд: S&P 500 потерял 37%, а результаты пяти участников находились в диапазоне от минус 16,5% до минус 30,1%.

Но затем ситуация изменилась. К концу 2016 года накопленная доходность индексного фонда составила 85,4%. У пяти фондов фондов она находилась в диапазоне от 2,9 до 62,8%. Среднегодовой результат индексного фонда составил 7,1%, а пяти фондов фондов в среднем — 2,2%.

© berkshirehathaway.com/letters

Баффетт подчёркивает в письме, что рыночная среда могла повлиять на соотношение результатов. Например, особенно слабый рынок мог бы помочь хедж-фондам, поскольку многие из них используют короткие позиции. А сильный рост акций, напротив, создаёт преимущество для индексных фондов.

Поэтому девять лет результатов он называет скорее нейтральным для сравнения периодом, а не доказательством того, что индексная стратегия будет превосходить любую активную стратегию в любых условиях.

В разделе письма о расходах Баффетт подчёркивает, что у фондов фондов было сразу несколько уровней комиссий. Сначала деньги получали хедж-фонды, в которые они инвестировали. Затем собственную комиссию брали управляющие самих фондов фондов.

Я уверен, что почти во всех случаях управляющие на обоих уровнях были честными и умными людьми. Но результаты для их инвесторов были удручающими. К тому же огромные фиксированные комиссии, которые взимали все участвовавшие в пари фонды и фонды фондов, за прошедшие девять лет принесли управляющим огромные выплаты, — Уоррен Баффетт.

Баффетт приводит классический пример — схему «2 и 20», популярную в хедж-фондах. Управляющие забирали 2% от суммы вклада каждый год, даже если фонд терпел убытки, и 20% от любой прибыли. При этом, если в следующем году фонд терял деньги, прошлые комиссии никто не возвращал.

Если же вы вкладывали через фонд фондов, сверху списывали ещё около 1% за посредничество. В итоге инвестор платил тройной слой комиссий, а управляющие ничем не рисковали.

Баффетт посчитал: за 9 лет управляющие забрали себе около 60% прибыли, которую заработали пять фондов фондов. Важный нюанс: это не статистика по всему рынку, а расчёт для конкретного пари. Но этот пример отлично показывает суть проблемы: даже если стратегия фонда успешная, инвестор получает копейки, потому что большую долю забирают комиссии.

Почему профессионального управляющего сложно выбрать заранее

Проблема активного управления заключается в том, что даже хороший результат в прошлом не гарантирует, что управляющий будет успешно работать дальше.

Баффетт признаёт, что существуют специалисты, которые способны долгое время обгонять S&P 500. Но за всю свою жизнь он смог заранее выделить, по его словам, лишь около десяти таких профессионалов.

Обогнать рынок — задача выполнимая, но на практике с ней справляются единицы. Большинство управляющих проигрывают индексу, поэтому шансы встретить того самого профессионала, которому стоит доверить деньги, крайне малы, — Уоррен Баффетт.

Причём инвестору нужно не просто найти успешного управляющего, а сделать это до того, как его успех станет очевидным для всех остальных. Баффетт рассуждает: если тысяча управляющих независимо друг от друга делает прогнозы относительно рынка, кто-то из них может несколько лет подряд оказываться прав просто по воле случая.

К тому же у успешного «пророка» возникает другая проблема: после нескольких удачных лет ему начинают доверять всё больше денег. Чем больше активов оказывается под его управлением, тем сложнее сохранять прежнюю эффективность. При этом рост объёма активов увеличивает и комиссионные доходы управляющего.

Завершает своё рассуждение Баффетт следующей мыслью:

Итог таков: когда триллионами долларов управляют специалисты с Уолл-стрит, взимающие высокие комиссии, обычно именно управляющие получают непропорционально большую прибыль, а не их клиенты. И крупным, и небольшим инвесторам стоит выбирать недорогие индексные фонды.

Пари завершилось в пользу индексного фонда: за десять лет, с 2008 по 2017 год, он принёс 125,8%, что соответствует средней годовой доходности 8,5%. Пять фондов фондов показали результат от 2,8 до 87,7% при средней годовой доходности от 0,3 до 6,5%. После первого года все пять фондов фондов в течение следующих девяти лет в совокупности отставали от индексного фонда.

Источник: Уоррен Баффетт — «Berkshire Hathaway Inc. 2016 Annual Report», письмо акционерам, 2017 (английский язык).

Выводы, которые может сделать российский инвестор из спора Баффета

Совет Баффета подходит и для российского рынка. Можно вложиться в фонды, которые повторяют за индексом. Например, БПИФ на индекс Мосбиржи*. Это пассивное инвестирование: не нужно самому выбирать акции, анализировать отчёты компании и осуществлять другие активные действия по покупке-продаже.

Но слепо доверять фондам тоже не стоит. Вот на что смотреть при выборе:

Цена. Высокие комиссии «съедают» вашу прибыль на длинной дистанции. Если фонд берёт много денег за управление, но обгоняет индекс — это одно. Если он дорогой, а зарабатывает как рынок — вы просто теряете часть своего капитала. Точность. Проверьте, насколько точно график фонда повторяет движение индекса. Если фонд сильно от него отстаёт, им плохо управляют. Честная доходность. Сравнивая фонды, смотрите не на красивые цифры в рекламе, а на то, что остаётся на счету после вычета всех комиссий и налогов.

Суть: платите за управление только тогда, когда управляющий действительно приносит вам доход выше рынка. Дополнительная доходность должна компенсировать расходы.

*не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Ваш кошелёк скажет спасибо: 50 текстов о деньгах, которые нужно прочесть

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.