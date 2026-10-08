Можно ли обогнать рынок, если доверить деньги управляющим? Ответ Баффетта
Кажется логичным доверить деньги профессиональным управляющим: если они лучше разбираются в фондовом рынке, то и заработать должны больше. Уоррен Баффетт — один из самых известных инвесторов в мире и руководитель Berkshire Hathaway — решил проверить это на практике.
В 2007 году он заключил десятилетнее пари с управляющими хедж-фондов. В письме акционерам Berkshire Hathaway за 2016 год Баффетт рассказал о промежуточных результатах и объяснил, почему высокие комиссии могут свести на нет преимущество профессионального управления. Рассказываем, к каким выводам пришёл звёздный инвестор.
Пари Баффетта и его промежуточные итоги
Предмет спора
В конце 2007 года Баффетт заключил пари на 500 тысяч долларов: за десять лет обычный индексный фонд на S&P 500 должен был обогнать портфель из пяти фондов фондов — структур, которые вкладывают деньги сразу в несколько хедж-фондов.
Для пари Баффетт выбрал недорогой фонд Vanguard, следующий за индексом S&P 500. Его оппонент Тед Сейдес, сооснователь управляющей компании Protégé Partners, выбрал пять фондов фондов. Они, в свою очередь, инвестировали более чем в 100 хедж-фондов. Такой подход должен был снизить зависимость результата от успеха одного управляющего.
По условиям соглашения Баффетта с Protégé Partners названия пяти фондов фондов никогда не раскрывались публично. При этом Баффетт ежегодно получал их аудиторские отчёты.
S&P 500 — один из главных фондовых индексов США, который отслеживает акции 500 крупнейших публичных компаний страны. Его часто используют как ориентир для оценки состояния американского рынка акций в целом.
Баффетт объяснил суть своей ставки ещё до её начала. Он хотел проверить, смогут ли профессиональные управляющие заработать больше, чем обычный индексный фонд, если вычесть их комиссии.
Главная идея Баффетта заключалась в том, что заранее найти управляющего, который сможет обгонять рынок, сложно. А его высокая комиссия забирает большую часть прибыли.
Баффетт делит всех инвесторов на две группы:
- Активные — пытаются заработать больше рынка.
- Пассивные — просто вкладывают деньги в индексный фонд и следуют за рынком.
Если сложить результаты всех активных инвесторов вместе, то до вычета комиссий они в среднем покажут такой же результат, как и рынок в целом. Ведь именно эти люди своими сделками и создают этот самый рынок, с которым их потом сравнивают.
Но затем появляются издержки. Активные инвесторы больше торгуют, платят управляющим и несут другие расходы.
Хедж-фондами управляют умные люди. Однако их усилия часто сводятся на нет. И даже высокий интеллект не способен компенсировать расходы, которые они перекладывают на инвесторов. Поэтому обычные люди могут получить больше на длинном горизонте, вложив деньги в недорогой индексный фонд, чем в группу фондов фондов, — Уоррен Баффетт.
Что показало пари
Первые результаты выглядели не в пользу Баффетта. В 2008 году, на фоне финансового кризиса, все пять фондов фондов обогнали индексный фонд: S&P 500 потерял 37%, а результаты пяти участников находились в диапазоне от минус 16,5% до минус 30,1%.
Но затем ситуация изменилась. К концу 2016 года накопленная доходность индексного фонда составила 85,4%. У пяти фондов фондов она находилась в диапазоне от 2,9 до 62,8%. Среднегодовой результат индексного фонда составил 7,1%, а пяти фондов фондов в среднем — 2,2%.
Баффетт подчёркивает в письме, что рыночная среда могла повлиять на соотношение результатов. Например, особенно слабый рынок мог бы помочь хедж-фондам, поскольку многие из них используют короткие позиции. А сильный рост акций, напротив, создаёт преимущество для индексных фондов.
Поэтому девять лет результатов он называет скорее нейтральным для сравнения периодом, а не доказательством того, что индексная стратегия будет превосходить любую активную стратегию в любых условиях.
В разделе письма о расходах Баффетт подчёркивает, что у фондов фондов было сразу несколько уровней комиссий. Сначала деньги получали хедж-фонды, в которые они инвестировали. Затем собственную комиссию брали управляющие самих фондов фондов.
Я уверен, что почти во всех случаях управляющие на обоих уровнях были честными и умными людьми. Но результаты для их инвесторов были удручающими. К тому же огромные фиксированные комиссии, которые взимали все участвовавшие в пари фонды и фонды фондов, за прошедшие девять лет принесли управляющим огромные выплаты, — Уоррен Баффетт.
Баффетт приводит классический пример — схему «2 и 20», популярную в хедж-фондах. Управляющие забирали 2% от суммы вклада каждый год, даже если фонд терпел убытки, и 20% от любой прибыли. При этом, если в следующем году фонд терял деньги, прошлые комиссии никто не возвращал.
Если же вы вкладывали через фонд фондов, сверху списывали ещё около 1% за посредничество. В итоге инвестор платил тройной слой комиссий, а управляющие ничем не рисковали.
Баффетт посчитал: за 9 лет управляющие забрали себе около 60% прибыли, которую заработали пять фондов фондов. Важный нюанс: это не статистика по всему рынку, а расчёт для конкретного пари. Но этот пример отлично показывает суть проблемы: даже если стратегия фонда успешная, инвестор получает копейки, потому что большую долю забирают комиссии.
Почему профессионального управляющего сложно выбрать заранее
Проблема активного управления заключается в том, что даже хороший результат в прошлом не гарантирует, что управляющий будет успешно работать дальше.
Баффетт признаёт, что существуют специалисты, которые способны долгое время обгонять S&P 500. Но за всю свою жизнь он смог заранее выделить, по его словам, лишь около десяти таких профессионалов.
Обогнать рынок — задача выполнимая, но на практике с ней справляются единицы. Большинство управляющих проигрывают индексу, поэтому шансы встретить того самого профессионала, которому стоит доверить деньги, крайне малы, — Уоррен Баффетт.
Причём инвестору нужно не просто найти успешного управляющего, а сделать это до того, как его успех станет очевидным для всех остальных. Баффетт рассуждает: если тысяча управляющих независимо друг от друга делает прогнозы относительно рынка, кто-то из них может несколько лет подряд оказываться прав просто по воле случая.
К тому же у успешного «пророка» возникает другая проблема: после нескольких удачных лет ему начинают доверять всё больше денег. Чем больше активов оказывается под его управлением, тем сложнее сохранять прежнюю эффективность. При этом рост объёма активов увеличивает и комиссионные доходы управляющего.
Завершает своё рассуждение Баффетт следующей мыслью:
Итог таков: когда триллионами долларов управляют специалисты с Уолл-стрит, взимающие высокие комиссии, обычно именно управляющие получают непропорционально большую прибыль, а не их клиенты. И крупным, и небольшим инвесторам стоит выбирать недорогие индексные фонды.
Пари завершилось в пользу индексного фонда: за десять лет, с 2008 по 2017 год, он принёс 125,8%, что соответствует средней годовой доходности 8,5%. Пять фондов фондов показали результат от 2,8 до 87,7% при средней годовой доходности от 0,3 до 6,5%. После первого года все пять фондов фондов в течение следующих девяти лет в совокупности отставали от индексного фонда.
Источник: Уоррен Баффетт — «Berkshire Hathaway Inc. 2016 Annual Report», письмо акционерам, 2017 (английский язык).
Выводы, которые может сделать российский инвестор из спора Баффета
Совет Баффета подходит и для российского рынка. Можно вложиться в фонды, которые повторяют за индексом. Например, БПИФ на индекс Мосбиржи*. Это пассивное инвестирование: не нужно самому выбирать акции, анализировать отчёты компании и осуществлять другие активные действия по покупке-продаже.
Но слепо доверять фондам тоже не стоит. Вот на что смотреть при выборе:
- Цена. Высокие комиссии «съедают» вашу прибыль на длинной дистанции. Если фонд берёт много денег за управление, но обгоняет индекс — это одно. Если он дорогой, а зарабатывает как рынок — вы просто теряете часть своего капитала.
- Точность. Проверьте, насколько точно график фонда повторяет движение индекса. Если фонд сильно от него отстаёт, им плохо управляют.
- Честная доходность. Сравнивая фонды, смотрите не на красивые цифры в рекламе, а на то, что остаётся на счету после вычета всех комиссий и налогов.
Суть: платите за управление только тогда, когда управляющий действительно приносит вам доход выше рынка. Дополнительная доходность должна компенсировать расходы.
*не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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