За какие слова в сообщениях при переводе банк заблокирует карт

Карточные переводы облегчают нашу повседневную жизнь: мы отправляем подарки, собираем пожертвования, оплачиваем небольшие покупки и личные услуги. Отправитель платежа часто задается вопросом, что указывать в сообщении при его отправке. Содержание текста может стать поводом для блокировки счёта. Вместе с экспертами разбираемся, как банки отслеживают комментарии к платежам и какие формулировки лучше исключить.

© A stockphoto/iStock.com; Рамблер

Нужно ли писать сообщение получателю средств

При переводе денег с карты на карту между физлицами писать сообщение необязательно. Но иногда назначение платежа лучше указывать:

Платёж носит коммерческий характер. При оплате за услуги индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятых указание назначения платежа позволяет получателям избежать вопросов со стороны налоговых органов.

При оплате за услуги индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятых указание назначения платежа позволяет получателям избежать вопросов со стороны налоговых органов. Платёж связан с исполнением обязательств. Возврат долга, добровольные алименты. В таком случае комментарий позволит доказать оплату при возникновении разногласий с другой стороной.

Возврат долга, добровольные алименты. В таком случае комментарий позволит доказать оплату при возникновении разногласий с другой стороной. Платёж имеет безвозмездный характер. Сообщение избавит получателя от необходимости возвращать деньги.

Как и зачем банки читают ваши комментарии к переводам

Перечислить деньги с карты на карту может любой человек. При этом цели перевода могут быть разными: от пополнения счёта супруга до финансирования незаконной деятельности. Банковский мониторинг позволяет выявить подозрительные транзакции. Кредитные учреждения обязаны проверять платежи согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (№115-ФЗ).

Банки анализируют сообщения получателям, чтобы выявить операции, связанные с преступной деятельностью, отмыванием денег или уклонением от налогов. Существует специальный перечень слов и выражений, которые могут сигнализировать о таких нарушениях. Оксана Коханюк Начальник отдела пластиковых карт ПАО Росдорбанк

Транзакционные системы банков запрограммированы на распознавание определенных стоп-маркеров. Их список в кредитных организациях может различаться.

Отслеживают ли банки, что клиент занимается предпринимательством

Кредитные учреждения проверяют все платежи на признаки предпринимательской деятельности, отмечает Коханюк. В том числе на ведение бизнеса могут указывать и комментарии к переводу.

Запросить информацию об операциях по карточному счёту также может налоговая инспекция. Это происходит, если у налоговиков появляются подозрения в неуплате налогов. Например, если в инспекцию поступила жалоба или держатель карты размещает объявления о своих услугах в социальных сетях.

Что будет за некорректный комментарий

Согласно статье 858 ГК РФ и закону №115-ФЗ при выявлении сомнительных комментариев кредитная организация имеет право приостановить транзакцию и даже временно наложить блокировку на карту до выяснения обстоятельств.

Банк вправе заблокировать карту, если сообщение получателю содержит фразы, которые вызывают сомнения в правомерности перевода. Даже если фраза в сообщении была написана в шутку, она может быть воспринята как потенциально рискованная. Анна Волкова Директор по развитию розничного бизнеса банка Синара

Блокировка может инициироваться автоматически системой мониторинга. Это происходит, если операция выглядит необычной для клиента, добавляет Волкова. Это делается в интересах клиента и направлено на предотвращение незаконных или ошибочных операций, пояснила эксперт.

Каких фраз нужно избегать в сообщениях при переводе денег

В сообщениях к карточным переводам нельзя писать ничего, что может быть связано с запрещённой деятельностью, коррупцией, экстремизмом. Стоит избегать неоднозначных трактовок. Например, если в овощной палатке вы покупаете гранаты, при их оплате лучше написать «за фрукты» либо вообще ничего не указывать.

При заполнении поля следует избегать двусмысленных или провокационных фраз, упоминаний незаконных товаров и услуг. Рекомендуется использовать нейтральные и чёткие формулировки, максимально точно отражающие реальную цель операции, например "возврат долга", "оплата за услуги" или "подарок другу". Александр Петровский Заместитель начальника Управления информационной безопасности ББР Банка

Стоп-слова, которые точно не нужно упоминать в сообщении получателю:

слова, которые могут быть связаны с оборотом наркотиков: «травка», «закладка», «таблетки»;

слова, относящиеся к теневому заработку: «взятка», «обнал», «откат»;

слова, связанные с террором: «оружие», «взрывчатка», «теракт».

Волкова добавляет, что в сообщениях также нельзя писать названия криптовалют, торговых площадок, ставок и азартных игр. Нежелательно использовать термины, которые могут быть истолкованы как признаки коммерческой или теневой деятельности, например «покупка», «долг за товар» или «вознаграждение». Такие фразы могут спровоцировать проверку.

Также лучше не указывать получателя платежа, если его Ф. И. О. не совпадают с данными держателя карты. В сети встречаются жалобы, когда из-за подобной ситуации банк приостанавливал транзакцию.

Например, девушка делала перевод подруге Смирновой И., но на карту её гражданского мужа. В назначении она указала фамилию подруги. Банк посчитал перечисление ошибочным и не провел его.

Как грамотно оформлять сообщения к переводам

Сведения, которые нужно указывать в комментарии к переводу, зависят от того, за что и кому вы производите оплату. Это может быть перечисление денег между своими счетами, другому человеку, оплата услуг, погашение кредита.

В назначении платежа всегда рекомендуется отражать финансовую суть перевода, это может быть наименование услуги или товара. Если оплата по договору, необходимо указать его реквизиты, если это оплата аренды жилья, обязательно указать период, за который осуществляется оплата, чтобы впоследствии можно было доказать, за что именно был перевод, особенно при периодических переводах физическому лицу. Оксана Коханюк Начальник отдела пластиковых карт ПАО Росдорбанк

Перевод между своими счетами

Заполнять сообщение необязательно. При желании можно указать фразу «Перевод собственных средств».

Перевод другому человеку

Заполнять поле не требуется. Однако, если впоследствии может возникнуть необходимость доказать цель перевода, сообщение написать стоит. Например, «Возврат долга», «Оплата алиментов».

Оплата услуг

При оплате услуг в сообщении нужно написать их наименование. В некоторых случаях важно указать, за кого происходит оплата. А при наличии договора — его реквизиты. При этом нужно уложиться в максимальное количество символов — 140.

Шаблоны комментариев:

«Оплата ремонтных работ по договору № 456 от 05.03.2025»;

«Оплата за кружок танцев, за Иванову Дарью, за март-2025. Л/с 1111111111»;

«Оплата за аренду квартиры, за март-2025. Договор найма № 05 от 01.01.2025».

Погашение кредита

В комментарии обязательно нужно указать Ф. И. О. заёмщика и реквизиты кредитного договора:

Погашение задолженности по договору № 123 от 01.02.2024, заключённому с Ивановым И.И.

Как разблокировать карту после подозрительного перевода

Если на карточный счёт наложили блокировку:

свяжитесь с кредитным учреждением и уточните причину произошедшего;

отправьте в банк пояснения по операции в свободной форме;

при необходимости отправьте документы, подтверждающие операцию (договор, чек).

После получения всех необходимых данных банк оперативно рассматривает ситуацию. В большинстве случаев, если клиент предоставляет адекватное обоснование, карта разблокируется в течение нескольких рабочих дней. Анна Волкова Директор по развитию розничного бизнеса банка Синара

Коротко

При отправке денег с карты на карту человек сам выбирает, указывать назначение перевода или оставить поле пустым. Это не обязательное требование.

Указать сообщение стоит, если вы переводите деньги за услуги ИП или самозанятых, в счёт исполнения обязательств или операция носит безвозмездный характер.

Банки проверяют все платежи на предмет нарушения законодательства. Если в назначении перевода написать некорректную фразу, операцию приостановят или заблокируют карту до выяснения обстоятельств.

В сообщениях получателю следует избегать выражений, связанных с запрещённой деятельностью, коррупцией, азартными играми. Банки также проверяют комментарии на признаки коммерческой деятельности.

Если карту заблокировали из-за некорректного комментария, обратитесь в банк и объясните суть перевода.

На карту поступил анонимный денежный перевод: что делать