С 30 мая введут лимит на перевод денег без открытия счёта: что нужно знать

С 30 мая изменятся правила для совершения транзакций без открытия банковского счёта. Без полноценной регистрации можно будет перевести не более 100 тысяч рублей — как через банки, так и с помощью электронных кошельков. «Рамблер» разобрался, кого затронут нововведения, как законно отправлять большие суммы и почему контроль за такими операциями ужесточили.

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Какие лимиты будут введены

С 30 мая меняются правила денежных переводов для отправителей, прошедших только упрощённую идентификацию — по паспорту. Теперь без открытия банковского счёта можно будет за один раз отправить до 100 тысяч рублей.

Ранее без открытия счёта, только по Ф. И. О. и паспорту, клиент мог отправлять любую сумму без ограничений. Теперь для отправки более 100 тысяч рублей нужно будет завести счёт и пройти полную верификацию. При этом переводы до 15 тысяч рублей в России можно делать без идентификации, и это правило продолжит действовать.

Новые правила затронут банковские переводы, операции через платёжные сервисы и электронные кошельки. По словам авторов законопроекта, это поможет пресечь обналичивание и вывод средств за рубеж.

Также будет повышен размер допустимого остатка на электронных кошельках, например, WebMoney, Яндекс.Деньги. При упрощённой верификации лимит вырастет с 60 до 100 тысяч рублей, то есть до того же уровня, что и на переводы.

Каких переводов коснутся изменения

Новшества затронут переводы без открытия счёта — это способ перечисления денег, при котором отправителю не нужно оформлять банковский счёт или заключать договор с финансовой организацией. Достаточно пройти упрощённую идентификацию (обычно по паспорту) в платёжном сервисе или банке. Это удобно для разовых операций, когда нет необходимости в полноценном банковском обслуживании.

Для совершения операции нужно указать реквизиты адресата, сумму и подтвердить транзакцию. Деньги зачисляются напрямую получателю.

Совершить такие переводы можно через:

Банковские кассы.

Платёжные системы («Золотая Корона», Western Union).

Электронные кошельки (ЮMoney, WebMoney).

Сервисы переводов по телефонному номеру.

Главные преимущества таких платежей — скорость и минимум формальностей. Однако для крупных сумм или регулярных операций этот способ уже не подойдёт.

Новые изменения не коснутся системы быстрых платежей (СБП) — одного из самых популярных сервисов для переводов. Транзакция в таком случае фактически происходит с карты на карту.

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Зачем вводят ограничения

Эти ограничительные меры приняты в рамках усовершенствования «антиотмывочного» законодательства. Они направлены на борьбу с выводом из тени нелегальных доходов и спонсированием терроризма. Многие серые финансовые схемы действительно опираются на переводы между физлицами.

Такие переводы в ряде случаев использовались и используются для распыления средств на счета подконтрольных физических лиц. Дробление на небольшие переводы позволяет не привлекать внимание и избегать блокировки транзакций и банковских счетов. В дальнейшем эти деньги или снимаются в банкоматах, или аккумулируются для покупки имущества и иных платежей. Уменьшение суммы перевода осложнит такие операции, а систематические мелкие платежи могут привлечь внимание банка. Алексей Некрасов советник юридической фирмы «Легикон-Право»

В частности, появление лимита на упрощённые переводы осложнит деятельность так называемых дропперов. Это сообщники телефонных мошенников, через которых идёт транзит похищенных денег. Труднее будет и тем, кто финансирует различные запрещённые группировки.

Преградой для самого кибермошенничества нововведения не станут, считает Алексей Некрасов из «Легикон-Право». Переводы без открытия счёта — лишь один из инструментов в арсенале преступников. Например, телефонные мошенники стараются получить доступ к полному профилю на Госуслугах, где они могут найти данные для прохождения полной идентификации клиента.

Под влиянием телефонных мошенников люди часто совершают действия, не связанные с переводами: снимают деньги, получают кредиты наличными, продают квартиры. Также человек сам может санкционировать банковский перевод и предоставить злоумышленникам необходимые для идентификации в банке данные. Алексей Некрасов советник юридической фирмы «Легикон-Право»

Тем не менее вместе с другими нововведениями ограничение упрощённых переводов может сделать преступный бизнес как минимум более сложным, чем сейчас. Так, с 15 мая банки обязаны жёстче контролировать переводы с карт, чьи владельцы уже попадали под подозрения в мошенничестве или дроппинге.

А с 1 сентября в стране появится период охлаждения при кредитовании. Получить потребительский заём срочно после этого будет нельзя: перед выдачей денег должно будет пройти от 4 часов до 2 суток — в зависимости от размера кредита.

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Как лимит отразится на обычных гражданах

Большинство россиян вряд ли ощутят на себе какие-то последствия этого нововведения, предполагает Алексей Некрасов. Не каждый гражданин имеет необходимость часто делать крупные переводы в упрощённом порядке.

С другой стороны, для многих больших городов 100 тысяч рублей — не такая крупная сумма, считает эксперт. Поэтому тем, кто привык использовать платёжные системы для расчётов или помощи родным и близким, всё же придётся адаптироваться к новым правилам — указывать дополнительные сведения и проходить верификацию.

Банки и платёжные системы могут просить об этом по-разному: при первом пользовании услугой, при совершении каждого платежа или периодически (например, раз в год). Какой путь выберут финансовые организации, пока неизвестно. Но для большинства граждан безналичные расчёты в упрощённом порядке в любом случае останутся удобными.

Коротко

Новые правила переводов без открытия счёта начинают работать 30 мая и устанавливают лимит на отправку денег с упрощённой идентификацией. Без полноценного оформления можно будет перевести до 100 тысяч рублей. Одновременно до этого же размера повышается допустимый остаток на электронных кошельках.

Эти изменения укладываются в общий тренд на усиление контроля за денежными потоками при сохранении определённого уровня удобства для пользователей. По задумке ограничение должно помешать киберпреступникам отмывать доходы и осложнить финансирование террористических групп.

Если вы постоянно переводите суммы сверх этого лимита, оптимальным решением станут платежи с полной верификацией. Для разовых небольших операций по-прежнему подойдут мгновенные переводы через кассу банка или электронные кошельки. Главное — помнить о новых ограничениях и заранее планировать свои финансовые операции, чтобы избежать неожиданных трудностей.

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