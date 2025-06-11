Топ банковских сервисов и подписок для комфортного путешествия

Бронирование отелей со скидкой, проход в бизнес-залы и бесплатное страхование туристов — далеко не все сервисы, которые предлагают банки своим подписчикам. Рассмотрим преимущества банковских подписок, которые помогут в путешествии чувствовать себя более комфортно.

© CentralITAlliance/iStock.com, Рамблер

Новый СберПремьер от Сбербанка

Новый СберПремьер — обновлённая программа премиального обслуживания для клиентов Сбербанка. Её можно подключить бесплатно при выполнении условий кредитной организации либо платно по цене от 1 тысячи рублей в месяц.

Преимущества программы для путешественников:

Бесплатно пользоваться бизнес-залами аэропортов и ж/д вокзалов в России и за рубежом по программе ONPASS (до 6 проходов). Опция доступна подписчику и его спутникам.

аэропортов и ж/д вокзалов в России и за рубежом по программе ONPASS (до 6 проходов). Опция доступна подписчику и его спутникам. Страхование в путешествиях . Страховое покрытие — до 100 тысяч евро для поездок за рубеж и до 30 тысяч евро для путешествий по России. Полис подходит для получения визы и включает риски, связанные с катанием на горных лыжах и сноуборде. Возмещению также подлежат стоимость потерянного багажа, расходы из-за задержки рейса и отмены поездки. Услуга доступна владельцу СберПремьер, его супруге/супругу, родителям и детям.

. Страховое покрытие — до 100 тысяч евро для поездок за рубеж и до 30 тысяч евро для путешествий по России. Полис подходит для получения визы и включает риски, связанные с катанием на горных лыжах и сноуборде. Возмещению также подлежат стоимость потерянного багажа, расходы из-за задержки рейса и отмены поездки. Услуга доступна владельцу СберПремьер, его супруге/супругу, родителям и детям. Возмещение расходов за рестораны в аэропортах и ж/д вокзалах , произведённых не ранее 6 часов до отправления. За один день можно возместить 2 чека по 2 тысячи рублей, то есть до 4 тысяч рублей в день.

, произведённых не ранее 6 часов до отправления. За один день можно возместить 2 чека по 2 тысячи рублей, то есть до 4 тысяч рублей в день. Возмещение расходов за такси до аэропорта или ж/д вокзала и обратно два раза в месяц. Сумма возмещения за одну поездку — до 1,5 тысячи рублей бонусами.

до аэропорта или ж/д вокзала и обратно два раза в месяц. Сумма возмещения за одну поездку — до 1,5 тысячи рублей бонусами. Скидка 15% на билеты в театры и на другие мероприятия. Скидка распространяется на покупку билетов на портале «Афиша».

в театры и на другие мероприятия. Скидка распространяется на покупку билетов на портале «Афиша». До 10% кешбэка в пяти категориях по собственному выбору.

в пяти категориях по собственному выбору. Действуют специальные условия на обмен валюты и снятие наличных: можно снимать до 1 миллиона рублей в банкоматах Сбера и других банков, а также пользоваться круглосуточной поддержкой из любой точки мира.

Условия получения привилегий собрали в таблице:

© Рамблер

Premium от Т-Банка

Т-Банк предлагает клиентам подписку Premium. Она открывает следующие возможности:

от 2 проходов в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов;

аэропортов и ж/д вокзалов; до 10% кешбэка за покупку авиабилетов и бронирование отелей;

за покупку авиабилетов и бронирование отелей; страховка путешественников на пять человек с покрытием до 100 тысяч долларов на каждого;

на пять человек с покрытием до 100 тысяч долларов на каждого; возмещение затрат на такси , максимум — 2,5 тысячи за поездку;

, максимум — 2,5 тысячи за поездку; 1 Гб интернета в Европе и Турции по сим-карте Т‑Мобайла.

Для подписчиков Premium действуют увеличенные лимиты на переводы и снятие наличных.

Условия получения привилегий зависят от уровня подписки:

© Рамблер

Orange Premium Club от ПСБ

Клиенты ПСБ могут оформить подписки Orange Premium Club или Orange Premium Club+. Они дают следующие преимущества:

Проход в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов. Подписчикам Orange Premium Club доступно 10 проходов в год, для Orange Premium Club+ — безлимитно.

аэропортов и ж/д вокзалов. Подписчикам Orange Premium Club доступно 10 проходов в год, для Orange Premium Club+ — безлимитно. Скидка в ресторанах российских аэропортов . Подписчики Orange Premium Club могут вместо 4 проходов в бизнес-залы 4 раза получить скидку в ресторанах, за один раз — до 2 тысяч рублей. По подписке Orange Premium Club+ скидкой можно пользоваться 10 раз в год.

. Подписчики Orange Premium Club могут вместо 4 проходов в бизнес-залы 4 раза получить скидку в ресторанах, за один раз — до 2 тысяч рублей. По подписке Orange Premium Club+ скидкой можно пользоваться 10 раз в год. Кешбэк 100% за такси . Подписчики Orange Premium Club+ могут компенсировать 100% расходов на такси — до 20 тысяч рублей в год. Максимальный кешбэк для держателей пакета Orange Premium Club — 4 тысячи рублей, доступен при наличии на балансе за прошлый месяц 4 миллионов рублей.

. Подписчики Orange Premium Club+ могут компенсировать 100% расходов на такси — до 20 тысяч рублей в год. Максимальный кешбэк для держателей пакета Orange Premium Club — 4 тысячи рублей, доступен при наличии на балансе за прошлый месяц 4 миллионов рублей. Страхование путешественников. Распространяется на держателя пакета, его супруга/супругу и детей. Включает покрытие до 100 тысяч евро для подписчиков Orange Premium Club и до 300 тысяч евро для подписчиков Orange Premium Club+.

© Рамблер

Карта Alfa Only от Альфа-Банка

Alfa Only — премиальная карта, которая открывает следующие возможности для путешественников:

бесплатные визиты в бизнес-залы ;

; компенсация затрат в ресторанах при аэропортах, максимум по чеку — 5 тысяч рублей;

при аэропортах, максимум по чеку — 5 тысяч рублей; компенсация затрат на такси и каршеринг , максимум 2,5 тысячи рублей за поездку;

, максимум 2,5 тысячи рублей за поездку; страхование в поездках, годовая страховая сумма — 1 миллион евро, по одному страховому случаю — до 150 тысяч евро.

© Рамблер

Коротко

Банки предлагают клиентам подписки и сервисы, которые позволяют экономить в путешествиях.

По ним можно получить скидку на покупку билетов, бронирование отеля, компенсировать затраты в ресторанах аэропорта, бесплатно пройти в бизнес-зал и возместить расходы на такси.

Возможности, доступные подписчикам, зависят от уровня подписки. Чтобы пользоваться преимуществами, необходимо держать на счету в банке определённую сумму или совершать ежемесячные траты не менее установленного лимита.

В некоторых банках можно подключить подписку без выполнения условий за ежемесячную плату.

Выгодные страховки для путешественников в 2025 году