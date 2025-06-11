Как подключить банковскую карту к NFC-сервису SberPay

SberPay позволяет клиентам Сбербанка оплачивать покупки без использования пластиковых карт. Платёж можно совершить в одно касание с помощью смартфона с NFC и другими способами. Сервис работает быстро, не взимает комиссий и не передаёт продавцам персональные данные клиентов. В этой статье разберем, как в несколько простых действий подключить банковскую карту к SberPay и воспользоваться бесконтактной оплатой.

© Сбер, Рамблер

Что такое SberPay и какие карты к нему можно подключить

SberPay — это сервис бесконтактной оплаты для клиентов Сбербанка. Он предоставляет четыре способа расчётов: оплату улыбкой, с помощью QR-кода, онлайн и посредством телефона. Последняя функция доступна только для владельцев Android. Далее мы расскажем, как подключить карту именно к приложению для оплаты смартфоном.

С помощью телефона можно расплачиваться в магазинах, где есть терминалы с технологией NFC. Оплата пройдет, если ваш смартфон оснащён NFC-модулем, а карта выпущена Сбербанком и принадлежит платёжной системе «Мир». Подключить можно любые виды карт.

Карты Visa и MasterCard NFC-приложением не поддерживаются, как и карты других банков, даже системы «Мир». Но сервис поддерживает подключение счетов любого российского банка. В данном случае при совершении платежа средства сначала поступают на карту Сбербанка через систему быстрых платежей (СБП).

Помимо платёжных карт, в SberPay можно добавлять бонусные карты магазинов. После этого носить их с собой будет необязательно: доступ появится в приложении в виде штрихкодов.

Какие возможности даёт SberPay

Главный плюс от использования NFC-сервиса SberPay заключается в том, что для осуществления платежей необязательно иметь привязанные карты под рукой. Вы сможете расплачиваться ими через Сбербанк Онлайн, частью которого является SberPay.

Возможности сервиса:

Расчёты за офлайн- и онлайн-покупки.

Оплата телефоном, улыбкой, по QR-коду, онлайн.

Накопление бонусов Спасибо за покупки.

Снятие денег в банкоматах с модулем NFC.

Проверка баланса карты во время оплаты.

Контроль суммы платежа перед оплатой.

Адаптация интерфейса под дизайн вашей карты.

При совершении покупок SberPay не раскрывает реквизиты вашей карты и следит за безопасностью платежей. Каждая транзакция требует дополнительного подтверждения. Система запросит разблокировку приложения Сбербанк Онлайн и отобразит детали операции: название торговой точки, сумму платежа и текущий баланс карты. Это позволяет проверить все параметры платежа перед его подтверждением.

Как привязать карту к SberPay

Для этого вам понадобится версия Сбербанк Онлайн от 14.5, а лучше всего последняя. После обновления приложения его нужно перезапустить — тогда в меню появится SberPay.

Есть 4 способа привязать карту:

1. Войдите в раздел «Кошелёк» с главного экрана приложения. В подразделе «Сервисы» выберите SberPay и способ оплаты телефоном. В открывшемся окне нажмите «Подключить карту или счёт».

© Сбербанк Онлайн

Если у вас несколько карт, выберите нужную, нажмите «Подключить карту» и подождите некоторое время — она подключится автоматически. При отсутствии карты «Мир» вы можете оформить виртуальную карту прямо в приложении, минуя этап выпуска «пластика».

© Сбербанк Онлайн

2. Нажмите на карту «Мир» на главной странице, откройте настройки и выберите «Оплата телефоном». Дальнейшие шаги совпадают с первым способом.

© Сбербанк Онлайн

3. Нажмите на карту «Мир» на главном экране, выберите иконку SberPay в правом верхнем углу карты и нажмите «Подключить карту».

© Сбербанк Онлайн

4. Откройте приложение и на экране приветствия, под кнопками с цифрами, выберите иконку с радиоволнами. После этого авторизуйтесь и следуйте подсказкам.

© Сбербанк Онлайн

Чтобы не заходить в Сбербанк Онлайн каждый раз при пользовании сервисом, после подключения карты можно создать на рабочем столе смартфона отдельный ярлык для него.

Есть 2 способа создания ярлыка:

Нажмите и не отпускайте иконку Сбербанк Онлайн. На экране мобильного телефона появится меню с возможностью добавления значка SberPay на рабочий стол.

© Сбербанк Онлайн

После привязки карты войдите в раздел «SberPay — оплата телефоном» и нажмите на надпись «Создать ярлык».

© Сбербанк Онлайн

Как произвести бесконтактную оплату

Расплатиться телефоном с помощью SberPay можно двумя способами:

Чтобы оплатить покупку без проверки баланса, разблокируйте смартфон и поднесите его к считывателю NFC на кассе. Через несколько мгновений на экране появится галочка, свидетельствующая об успешной оплате. Деньги будут списаны с основной карты. Перед первым платежом убедитесь, что SberPay — основное платёжное приложение на телефоне. Если сначала вам нужно проверить баланс или переключиться на другую карту, запустите SberPay и совершите необходимую операцию. После этого поднесите устройство к терминалу и расплатитесь.

Возможные проблемы

Трудности при подключении карты к SberPay могут возникнуть в нескольких случаях:

В случае отсутствия или слабой мобильной связи операция может завершиться неудачей. В таком случае повторите попытку позже. Просроченную карту невозможно добавить в сервис. А ранее привязанная просроченная карта исчезнет из SberPay. В таком случае её нужно перевыпустить. Если вашу карту заблокировали, она будет автоматически удалена из сервиса. Вернуть её обратно можно будет после снятия блокировки.

Для решения любых возникших проблем обращайтесь в техподдержку Сбербанка по номеру 900.

Коротко

SberPay — это платёжный сервис Сбербанка, позволяющий совершать платежи с помощью улыбки, QR-кода, мобильного телефона, а также онлайн-способом.

Опция оплаты телефоном доступна на смартфонах с Android и поддержкой NFC. Она позволяет расплачиваться в магазинах, где есть терминалы для оплаты касанием, а также совершать онлайн-покупки.

К сервису можно привязать только карты «Мир» от Сбербанка. Подключить к SberPay карты других банков не получится. Но можно привязать открытый в стороннем банке счёт. При оплате этим способом деньги со счёта сначала будут переводиться на карту Сбербанка через СБП.

В случаях, соответствующих правилам программы лояльности, за оплаченные через SberPay покупки клиенты получают баллы Спасибо.

Для привязки карты понадобится версия Сбербанк Онлайн от 14.5, а лучше всего последняя. Если карта просрочена или заблокирована, использовать её в SberPay нельзя.

Как вернуть деньги за покупку товара

Реклама

Рекламодатель: ПАО Сбербанк.

ОГРН: 1027700132195.

Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. www.sberbank.ru.

Сбербанк Онлайн 6+

Идентификатор ОРД: F7NfYUJCUneTRU6sZ9vN