Оплата улыбкой: как работает сервис и как его подключить

Даже если вы оставили карту дома и у вас разрядился телефон, это не причина отказываться от покупок. Оплатить их можно при помощи сервиса «Оплата улыбкой». Он доступен и для клиентов Сбербанка, и для держателей карт других кредитных организаций. Рассказываем, как работает «Оплата улыбкой» и как её подключить.

© Сбер, Рамблер

Как работает «Оплата улыбкой»

«Оплата улыбкой» — сервис Сбербанка, позволяющий оплачивать покупки по биометрии, а точнее, по чертам вашего лица. Продукт появился в 2023 году и сначала был доступен только клиентам Сбера. С 2024 года им могут пользоваться держатели карт других банков.

Подключив сервис, вы сможете расплачиваться в магазинах, кафе, ресторанах, аптеках и других торговых точках просто посмотрев в камеру терминала оплаты. Система распознаёт уникальные черты вашего лица, сверяет их с информацией, хранящейся в базе данных, и авторизует перевод.

Как расплачиваться за покупки улыбкой:

Дождитесь, пока кассир пробьёт ваши товары.

Скажите, что для оплаты будете использовать карту.

Выберите «Оплатить улыбкой» на дисплее терминала. Сервис доступен на сенсорных терминалах, оснащённых камерой.

Посмотрите в объектив.

© sberbank.com

Несмотря на название продукта, его действие не зависит от улыбки. Система идентифицирует личность по лицу, вне зависимости от его выражения и вашего эмоционального состояния.

Точность идентификации по биометрии достигает 99,99%. Поэтому оплачивать товары и услуги таким способом можно, даже если вы изменили причёску или сделали необычный мейкап.

Биометрические сервисы используют систему Liveness Detection, которая позволяет отличить живого человека от имитации. Любые попытки расплатиться по фото, видео или маске сразу же выявляются, что защищает пользователей от действий мошенников.

Чтобы система авторизовала транзакцию, в кадре должен быть один человек. Если кто-то расплачивается по биометрии, а вы случайно попали в объектив камеры, перевод не пройдёт.

При оплате по биометрическим данным сохраняются все действующие в вашем банке привилегии: начисление бонусов, кешбэка, скидки. Сервис доступен совершеннолетним россиянам.

Как подключить сервис

Чтобы подключить сервис, нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) и сдать свои данные. Для использования банковской карты подходит упрощенная биометрия по фото.

Чтобы сдать данные, скачайте и установите на телефон приложение «Госуслуги Биометрия», авторизуйтесь в нём через Госуслуги и нажмите «Зарегистрировать». Согласитесь с обработкой личных данных и сделайте селфи. На этом упрощённая биометрия будет сдана.

Система просит делать фотографию на однотонном, светлом фоне без посторонних предметов и теней. На практике фон не играет большого значения, самое главное — хорошее освещение вашего лица.

© Приложение «Госуслуги Биометрия»

Оплату улыбкой можно подключить с помощью Сбер ID и через Сбербанк Онлайн. Первый способ доступен всем желающим, второй — только клиентам Сбербанка.

Через Сбер ID

1. Авторизуйтесь в Сбер ID. Если у вас нет личного кабинета, он будет сформирован по номеру вашего телефона при первом входе.

2. Откройте блок «Безопасность», найдите строчку «Оплата улыбкой», нажмите «Настроить».

© id.sber.ru

3. Отметьте карту Сбербанка или добавьте карту другого кредитного учреждения.

© id.sber.ru

4. Придумайте код. Он понадобится для подтверждения оплаты покупок от 5 тысяч рублей.

© id.sber.ru

5. Подтвердите согласие на обработку данных на Госуслугах.

© id.sber.ru

6. Подождите, пока данные будут обработаны. Процедура может занять до 24 часов. Но обычно на неё уходит несколько минут. После обработки информации в вашем профиле Сбер ID отразится доступ к сервису.

© id.sber.ru

Через Сбербанк Онлайн

Войдите в свой кабинет через сайт или приложение банка. Укажите в поисковой строке «Оплата улыбкой», выберите сервис, нажмите «Подключить». Выберите или добавьте карту, которая будет привязана к услуге. Придумайте код для одобрения операций. Дайте согласие на использование данных и дождитесь, пока услуга будет подключена.

Коротко

«Оплата улыбкой» — один из способов оплаты за товары и услуги с банковской карты. Он работает по биометрии.

Чтобы произвести оплату улыбкой, достаточно посмотреть в камеру платёжного терминала. Система отсканирует ваши черты лица, сравнит их с загруженным эталоном и авторизует платёж.

Чтобы пользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться в приложении «Госуслуги Биометрия» и сдать упрощённую биометрию, то есть сделать фото.

Подключить сервис можно через Сбербанк Онлайн или Сбер ID. Первый вариант подходит клиентам Сбербанка, второй доступен всем.

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