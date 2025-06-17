В каких случаях банк может списать деньги без согласия владельца

Несмотря на то что права на деньги, размещённые на банковском счёте, принадлежат клиенту, в некоторых случаях банк имеет право самостоятельно списывать средства с клиентских счетов. При каких обстоятельствах это возможно, «Рамблеру» рассказали эксперты.

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Основополагающим законодательным положением, определяющим порядок списания денежных средств с банковского счёта его владельца, является норма п. 1 ст. 854 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), рассказывает генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Она устанавливает, что списание денежных средств со счёта осуществляется банком на основании распоряжений клиента.

Без распоряжения клиента списание денег допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом (п. 2 ст. 854 ГК РФ). Юрий Мирзоев Генеральный директор Национальной юридической компании «Митра»

Рассмотрим основные ситуации, когда банк может списать деньги без согласия клиента:

1. Судебные и исполнительные документы.

Банк может списать деньги по решению суда или иному исполнительному документу — это предусмотрено ст. 854 ГК РФ, поясняет адвокат, партнёр NOVATOR Legal Group Александр Катков. Например, если клиент проиграл суд и против него выдан исполнительный лист, банк обязан исполнить это требование — списать нужную сумму со счёта и перевести взыскателю. То же касается постановлений судебного пристава, исполнительных надписей нотариуса и других органов, которые имеют право на бесспорное взыскание средств.

Особо стоит обратить внимание на исполнительную надпись нотариуса — это специальная отметка нотариуса на копии документа, подтверждающая права кредитора на взыскание долга без суда. Нотариус проверяет все обстоятельства сделки и бесспорность долга. Евгения Безмаленко Юрист, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal

На основании исполнительной надписи возможно без суда взыскать задолженность по нотариально заверенным сделкам, кредитных договорам, договору проката и иным договорам, пояснил эксперт. Их перечень вы можете найти в ст. 90 Основ законодательства РФ о нотариате.

2. Подозрение в мошенничестве или отмывании денег.

Банк может заблокировать или списать средства по требованию Росфинмониторинга, если есть подозрение в мошенничестве или отмывании денег. Это предусмотрено Федеральным законом № 115, говорит Мирзоев.

3. Технические ошибки и излишнее зачисление.

Если деньги ошибочно зачислены на счёт, банк может вернуть их, продолжает эксперт. Это регулируется ГК РФ, ст. 1102.

4. Банковские комиссии и обслуживание.

Средства могут быть списаны банком в счёт погашения задолженности по договору с самим банком, отмечает Катков. Например, если у клиента есть кредит в этом же банке, а в договоре прописано право на безакцептное списание (то есть без согласия клиента), банк может списать деньги для погашения просроченного платежа. Это закрепляется в договоре кредита или банковского обслуживания.

Также банк может удержать комиссию за обслуживание счёта, переводы, выпуск карты и другие услуги, если это предусмотрено договором. Такие списания возможны без отдельного согласия клиента, потому что они являются исполнением условий договора (ст. 421 ГК РФ — свобода договора). Александр Катков Партнер Novator Legal Group, адвокат

5. Налоговые, страховые взносы и таможенные платежи (только для ИП и юрлиц).

Налоговая инспекция может направить в банк инкассовое поручение на списание налогов, пеней и штрафов. В этом случае согласие клиента тоже не требуется — достаточно наличия долга и соответствующего решения налоговой, отмечает Катков. Аналогично действуют органы Социального фонда России, Фонда социального страхования и других уполномоченных госорганов, если это прямо предусмотрено законом.

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