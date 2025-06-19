Сколько банковских карт может открыть один человек

По данным Банка России на начало апреля 2025 года, в стране было выдано 525,6 миллиона платёжных карт, в среднем — 3,6 карты на каждого жителя. Почему уже осенью власти хотят ограничить число карт, оформленных на одного владельца, «Рамблеру» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Также мы выяснили, какое количество банковских карт может иметь физическое лицо на сегодняшний день.

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Сколько карт может иметь один человек

На середину июня 2025 года никаких ограничений на количество банковских карт, выданных одному держателю, нет. Однако банки устанавливают собственные лимиты, различающиеся в зависимости от типа платёжного инструмента.

Дебетовые карты

Владельцы дебетовых карт пользуются собственными средствами. Поэтому большинство банков разрешают оформлять по несколько дебетовок: обычно — по одной каждого вида. Плюс к каждому банковскому счёту разрешается выпускать по несколько дополнительных карт для членов вашей семьи.

Как правило, банки не устанавливают жёстких ограничений на выпуск дебетовых карт, рассказывает продуктовый аналитик Своего Банка Иван Михайлов. Поэтому клиенты могут оформить несколько карт, например с разными условиями по кешбэку или назначению: зарплатная карта, карта для текущих расходов, карта с кешбэком.

Данные о дебетовых картах не заносятся в кредитную историю. Исключение составляют те карты, по которым действует овердрафт (краткосрочное кредитование). Поэтому у банков нет возможности отследить, сколько у вас действующих карт в других кредитных организациях. То есть вы можете оформить дебетовые карты в 5–10 банках и более.

Кредитные карты

Правила выпуска кредитных карт более строгие. Банки предоставляют их держателям свои деньги, поэтому не хотят рисковать и вводят ограничения. В каждом банке действуют свои правила:

Клиенты Сбербанка могут оформить одну кредитную карту.

Газпромбанк также оформляет не более одной кредитки на одного человека.

В Райффайзен Банке максимальное количество счетов кредитной карты на одного клиента — 39 штук. Однако общий кредитный лимит ограничен.

Некоторые банки разрешают открывать максимум одну кредитную карту, а другие — несколько, но решение о выдаче в любом случае основывается на тщательном анализе кредитной истории клиента и его платёжеспособности, подчёркивает Михайлов.

Оптимальное количество карт

Оптимальное количество карт зависит от вашего образа жизни. Обычно карты заводят для следующих ситуаций:

Оплата покупок. Карта, с которой вы оплачиваете покупки в интернете и офлайн, — самая лёгкая добыча для мошенников. Поэтому на ней не нужно хранить много денег. Получение зарплаты. Клиентам, которые пользуются зарплатной картой, банки предлагают дополнительные преимущества: выгодные условия кредитования, дополнительные проценты по вкладам, бонусы и скидки. Получение выгоды. Карту можно завести, если она даёт вам выгоду при оплате товаров или услуг, которые вы часто приобретаете. Вы можете оформить дебетовую или кредитную карту с повышенным кешбэком в определённом магазине, маркетплейсе, авиакомпании. Но если вы пользуетесь кредиткой, закрывайте долги до окончания беспроцентного периода.

Для выгодного использования можно оформить дебетовую и кредитную карты. Кредитную — для регулярных расходов, по которым банк предоставляет льготный период кредитования (обычно это безналичные платежи). А дебетовую — для расходных операций, на которые не распространяется льготный период по кредитке (например, снятие наличных и переводы), а также для пополнения кредитной карты до окончания льготного срока. Дмитрий Долженко Руководитель направления по развитию потребительского кредитования Ингосстрах Банка

В пресс-службе Газпромбанка наблюдают увеличение количества дебетовых карт на одного клиента. Люди открывают карты разных банков, так как ищут выгодные ставки и условия в рамках программ лояльности.

Решая, сколько карт вам оформить, учитывайте стоимость их обслуживания. Банки могут взимать плату за ведение счёта, СМС-информирование и другие сервисы.

И помните, что вся информация о ваших кредитных картах отражается в кредитной истории. Поэтому наличие карты в одном банке может усложнить получение новой карты в другой финансовой организации: учреждение внимательно изучит ваш уровень долговой нагрузки и соблюдение дисциплины платежей.

Плюсы и минусы нескольких банковских карт

Плюсы:

Безопасность. Используя разные карты для хранения средств и оплаты покупок, вы защищаете свои средства от кражи.

Используя разные карты для хранения средств и оплаты покупок, вы защищаете свои средства от кражи. Выгода. Каждая карта приносит максимальную выгоду в определённых ситуациях и магазинах. При наличии разных карт вы сможете использовать возможности каждой.

Каждая карта приносит максимальную выгоду в определённых ситуациях и магазинах. При наличии разных карт вы сможете использовать возможности каждой. Контроль трат. Вы можете завести отдельные карты для трат на одежду, развлечения или другие статьи бюджета. Так вы сможете контролировать свои финансы и избегать лишних расходов.

Вы можете завести отдельные карты для трат на одежду, развлечения или другие статьи бюджета. Так вы сможете контролировать свои финансы и избегать лишних расходов. Повышение кредитного рейтинга. Если правильно пользоваться кредиткой, не допуская просрочек, будет улучшаться ваша кредитная история.

Минусы:

Дополнительные расходы. Возникают, если вы платите за обслуживание карты, дополнительные сервисы, проценты по кредитке.

Возникают, если вы платите за обслуживание карты, дополнительные сервисы, проценты по кредитке. Сложность управления. Если у вас есть несколько кредитных карт, становится сложнее отслеживать сроки беспроцентного периода.

Если у вас есть несколько кредитных карт, становится сложнее отслеживать сроки беспроцентного периода. Ниже шансы получить кредит. При наличии кредитных карт получить кредит в банке сложнее. А при его выдаче кредитный лимит будет рассчитан с учётом одобренной по кредитке суммы.

Какие ограничения хотят ввести осенью 2025 года

Уже осенью 2025 года могут ввести ограничения на число карт, выданных одному человеку. О необходимости таких лимитов впервые заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании Владимира Путина с членами правительства 5 марта.

Подробнее о новой инициативе «Рамблеру» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, ограничения нужны для борьбы с дропперами — лицами, за вознаграждение или по незнанию передающими свои карты мошенникам для обналичивания украденных денег.

«На данный момент предполагается, что человек сможет иметь не более 20 банковских карт в целом и не более 5 карт в одном банке. Законопроект внесут в Госдуму этим летом. Планируем оперативно его принять, чтобы новые правила заработали уже осенью 2025 года», — председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По некоторым оценкам, доля клиентов, имеющих более 20 карт, не превышает 0,5%, добавил Аксаков. Поэтому 20 карт простому человеку хватит с избытком, если это не злоумышленник, который выводит похищенные мошенническим путём деньги.

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Коротко

Любой человек может завести неограниченное число дебетовых карт. Количество кредиток зависит от финансовой нагрузки на бюджет: чем она выше, тем меньше шансов получить одобрение банка.

Обычному человеку достаточно использовать 2–4 карты: для получения зарплаты, оплаты покупок и дополнительных выгод.

В целях противодействия мошенникам Банк России хочет ограничить количество банковских карт, выдаваемых одному физическому лицу. Ограничения могут заработать уже осенью 2025 года.

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