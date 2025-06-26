В Госдуме объяснили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в июле 2025 года в среднем по России составит 11,9%. При этом в каждом субъекте страны рост цен будет разным. В Госдуме главной причиной повышения тарифов «Рамблеру» назвали необходимость направления денежных средств на обновление коммунальной инфраструктуры. Рассказываем, как подорожает коммуналка в регионах и что увидят в платёжках москвичи.

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Как подорожают коммунальные услуги в Москве

В столице средний рост стоимости услуг ЖКХ составит 15%. Отдельные коммунальные услуги будут стоить:

холодная вода (за исключением ТиНАО) — 65,77 рубля за куб. м (+10%);

водоотведение (за исключением ТиНАО) — 51,62 рубля за куб. м (+12,4%);

горячая вода (за исключением ТиНАО) — 312,50 рубля за куб. м (+14,8%);

отопление — 3738,37 рубля за Гкал (+16,2%);

газ для газовых плит и нагрева воды — 9,71 рубля (+7,9%);

газ для отопления — 8,54 рубля за куб. м (+20,6%).

Рост цен на электричество будет зависеть от того, есть в квартире электроплита или нет, а также какого типа установлены счётчики. В зависимости от этих факторов тарифы вырастут на 12,6–22,8%. Их можно посмотреть в приказе департамента экономической политики и развития города Москвы.

Так, при использовании одноставочного тарифа, не дифференцированного по времени суток, плата составит:

7,87 руб./кВт·ч (+12,6%) в домах без электроплит;

7,16 руб./кВт·ч (+16,4%) в домах с электроплитами.

При использовании тарифа, дифференцированного по двум зонам суток в квартирах, оснащённых электроплитами:

8,60 руб./кВт·ч (+15,4%) — днём;

3,71 руб./кВт·ч (+22,8%) — ночью.

Если учёт электроэнергии ведётся по трём временным зонам, в квартирах с электроплитами тарифы составят:

10,23 руб./кВт·ч (+14,4%) — в пиковое время;

7,16 руб./кВт·ч (16,4%) — в полупиковое время;

3,71 руб./кВт·ч (+22,8%) — в ночное время.

Увеличится и стоимость вывоза мусора — до 8,43 рубля с кв. м, то есть на 14,9%. А вот тарифы на содержание жилых помещений и взносы на капитальный ремонт останутся прежними.

Как повысятся тарифы в регионах

Тарифы на услуги ЖКХ в июле будут проиндексированы в среднем по стране на 11,9%. Цены на электроэнергию вырастут на 12,6%, а на газ — на 10,3%. Подорожание коммунальных услуг произойдёт во всех субъектах РФ, но везде будет разным.

Индексы для каждого региона, а также предельные отклонения от них установлены распоряжением правительства. В соответствии с документом, наибольший рост цен ждёт жителей следующих субъектов:

Пермский край — 21,1%;

Архангельская обл. — 20%;

Кемеровская обл. — 19,8%;

Северная Осетия — 19,1%;

Челябинская обл. — 18%

Мордовия — 18%.

Меньше других изменение тарифов затронет жителей Амурской области (8,6%), Республики Алтай (8,8%), Чечни (9,2%), Ханты-Мансийского автономного округа (9%).

Почему растут цены: объясняют эксперты

Согласно пояснениям, которые приведены в прогнозе социально-экономического развития РФ, повышение тарифов на ЖКУ связано со следующими причинами:

изменение прогнозируемого уровня инфляции;

повышение оптовых цен на ресурсы;

реализация программ социальной газификации;

реализация инвестиционных проектов в энергетической отрасли.

Цены на ЖКУ растут, потому что нужно индексировать зарплаты работникам этой отрасли, говорят опрошенные «Рамблером» экономисты — Олег Николаев и Борис Копейкин.

Николаев также указывает на необходимость чинить устаревшее оборудование, теплотрассы, водопроводные трубы. По словам экономиста, материалы дорожают, а оборудование доступнее не становится — ни по цене, ни по ассортименту, ни по качеству. Копейкин соглашается с тем, что требуются затраты на капитальный ремонт. Он считает, что состояние основных фондов системы ЖКХ «оставляет желать лучшего».

В Госдуме «Рамблеру» подтвердили, что главной причиной повышения тарифов является необходимость направления денежных средств на обновление коммунальной инфраструктуры. На сегодняшний день 43% сетей в России нуждается в ремонте или замене, сказал депутат Госдумы Сергей Колунов, ссылаясь на данные Минстроя. Он предупредил, что если эту работу не проводить, следствием становится аварийность, коммунальные аварии, особенно в морозы.

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