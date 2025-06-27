Как подорожают тарифы на ЖКУ в Санкт-Петербурге с 1 июля

В Санкт-Петербурге, как и в других городах России, с 1 июля повышаются тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Средний рост цен составит 14,6%. Рассказываем, сколько будут стоить коммунальные услуги, какими льготами могут воспользоваться жители города и как можно сэкономить.

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Как вырастут цены на услуги ЖКХ с 1 июля

Вода и отопление

холодная вода и водоотведение — 42,42 рубля за куб. м (+16,1%);

горячая вода — 145,55 рубля за куб. м (+14,9%) ;

; отопление — 2425,79 рубля за Гкал (+14,9%).

Содержание жилых помещений

Размер платы за содержание жилых помещений установлен распоряжением комитета по тарифам Санкт-Петербурга. Общая стоимость содержания жилых помещений состоит из тарифов за отдельные услуги. С 1 июля они будут стоить:

управление многоквартирным домом — 5,19 рубля за кв. м (+10,9%) ;

; содержание общего имущества в многоквартирном доме — 10,26 рубля за кв. м (+8,8%) ;

; текущий ремонт общего имущества — 8,33 рубля за кв. м (+13,3%) ;

; уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка — 3,16 рубля за кв. м (+15,8%) ;

; очистка мусоропровода — 2,19 рубля за кв. м (+10,6%) ;

; содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств (АвтЗУ) дверей подъездов — 0,35 рубля за кв. м (+0%) ;

; содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты — 0,49 рубля за кв. м (+11,4%) ;

; содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения — 0,94 рубля за кв. м (+10,6%) ;

; эксплуатация приборов учёта электрической энергии — 0,07 рубля за кв. м (+0%) ;

; эксплуатация приборов учёта тепловой энергии и горячей воды — 0,58 рубля за кв. м (+7,4%) ;

; эксплуатация приборов учёта холодной воды — 0,06 рубля за кв. м (+0%) ;

; содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об угрозе ЧС — 0,07 рубля за кв. м (+0%).

Собственники жилья на общем собрании имеют право установить свой размер платы за содержание жилого помещения.

Вывоз мусора

В Санкт-Петербурге установлен единый тариф на вывоз мусора. С 1 июля его цена вырастет на 11,8% — до 9,82 рубля с одного квадратного метра.

Электроэнергия

Стоимость электричества зависит от типа установленного в квартире счётчика, а также типа плиты: газовая или электрическая.

Повышение тарифов на электроэнергию при использовании одной временной зоны составит:

6,97 руб./кВт·ч (+12,6%) в домах без электроплит;

в домах без электроплит; 5,22 руб./кВт·ч (+12,5%) в домах с электроплитами.

При использовании тарифа, дифференцированного по двум зонам суток в квартирах, оснащённых электроплитами:

5,98 руб./кВт·ч (+12,8%) — днём;

— днём; 3,26 руб./кВт·ч (+12,4%) — ночью.

При использовании тарифа, дифференцированного по двум зонам суток в квартирах без электроплит:

7,97 руб./кВт·ч (+12,7%) — днём;

— днём; 4,35 руб./кВт·ч (+12,7%) — ночью.

Природный газ

Стоимость газоснабжения с июля станет дороже на 10,3%. Стоимость одного кубометра голубого топлива составит 9,03 рубля.

Капитальный ремонт

Стоимость взносов на капитальный ремонт в Санкт-Петербурге была повышена с 1 января 2025 года. В июле она индексироваться не будет.

Льготы и субсидии на оплату ЖКУ в Санкт-Петербурге

Многодетным семьям

В соответствии с ч. 3 ст. 18 Социального кодекса Санкт-Петербурга, многодетным семьям полагается компенсация трат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере:

30% — для семей с тремя детьми ;

; 40% — для семей, воспитывающих от трёх до семи детей ;

; 50% — для семей, в которых воспитываются восемь и более детей.

Льготой можно пользоваться до достижения старшим ребёнком совершеннолетия или возраста 23 лет при условии обучения в учебном заведении по очной форме.

Пенсионерам, проработавшим в городе от 20 лет

Мужчины пенсионного возраста с трудовым стажем от 45 лет и женщины со стажем от 40 лет, проработавшие в Петербурге от 20 лет, имеют право на компенсацию стоимости ЖКУ в размере 50%. Основание — ч. 2 ст. 63 Социального кодекса СПб.

Женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей

Эта категория горожан, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 65 Социального кодекса СПб, может компенсировать 50% от стоимости коммунальных услуг.

Ветеранам и героям

Ветеранам, перечисленным в законе № 5-ФЗ, полагается скидка на услуги ЖКХ в размере 50%. А граждане, имеющие особые заслуги перед Отечеством, полностью освобождаются от платежей по квартплате. Список таких категорий льготников указан в законах № 5-ФЗ и № 4301-1.

Инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов

Инвалиды, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право на компенсацию 50% от стоимости коммунальных услуг. Льгота распространяется на инвалидов всех групп, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов I или II группы. Основание — ст. 17 закона № 181-ФЗ.

Семьям с невысокими доходами

Семьям, чьи траты на оплату услуг ЖКХ превышают 14% от доходов, полагается субсидия. Сумма субсидии определяется индивидуально, с учётом региональных нормативов жилплощади.

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Электричество

Существенно снизить расходы позволяет установка современных энергосберегающих лампочек, рассказывает «Рамблеру» руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнёры» Сергей Сергеев.

Например, светодиодная лампочка мощностью 6 ватт даёт столько же света, сколько лампочка накаливания мощностью 60 ватт. А потребляет в 10 раз меньше электроэнергии.

Тепло уходит через старые окна, плохо утеплённые балконы и щели в дверях, добавляет эксперт. Поэтому экономить помогает даже простое утепление помещений.

О пользе энергоэффективного оборудования и энергосберегающих систем говорит и директор по проектированию ООО «Вектор Проект» Павел Семёнов. Так, техника, относящаяся к классу А, потребляет на 45% меньше электричества, чем техника класса D.

Напомним, что всего существует семь классов энергопотребления — от G до A. Оборудование класса G является самым неэкономичным. Техника, относящаяся к классу А, наоборот, характеризуется наименьшим потреблением электричества.

Вода

Контролировать расход воды и экономить на её стоимости позволяют счётчики. Если в квартире нет приборов учёта, начисления производятся по нормативу. Это почти всегда выше фактического расхода. Получить дополнительную экономию можно, используя специальные смесители и сантехнику с низким расходованием воды, отмечает Семёнов.

Системы автоматизации

Снизить стоимость услуг ЖКХ помогают современные системы автоматизации, которые в народе называются «умный дом». Они позволяют контролировать потребление энергии и воды в реальном времени. «Умный дом» может включать термостаты, датчики движения и системы управления освещением, указал директор по проектированию ООО «Вектор Проект» Павел Семёнов.

Контроль начислений

Ошибки в начислениях не редкость, отмечает Сергеев. Он рекомендует сравнивать показания счётчиков с тем, что указано в платёжке. А при обнаружении расхождений — требовать перерасчёт на основании ст. 157 Жилищного кодекса РФ.

Помимо этого, Сергеев советует контролировать начисления на общедомовые нужды (ОДН). Ваша управляющая компания обязана предоставить подробный расчёт ОДН, говорит Сергеев. Если есть подозрения на завышенные начисления, требуйте пояснений, ссылаясь на постановление правительства № 354, п. 45.1.

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