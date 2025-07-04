В Турции снова можно платить картами российских банков

Весной Сбер, ВТБ и МТС Банк запустили оплату с помощью QR-кода в Турции. Механика схожа с оплатой через Систему быстрых платежей (СБП) в России: необходимо иметь счёт в банке, скачанное мобильное приложение и интернет. Узнали, работает ли оплата по QR-коду в Турции летом и как ей воспользоваться.

© MicroStockHub/iStock.com, Михаил Воскресенский/РИА Новости

Чтобы проверить информацию, редакция «Рамблера» обратилась в службы поддержки Сбера, ВТБ и МТС Банка. Там нам подтвердили, что клиенты могут расплачиваться при помощи QR-кода в Турции летом 2025 года.

Сбер

Сейчас можно расплачиваться через SberPay в Турции более чем в 30 тысячах торговых точек в 81 городе. Главное, чтобы на кассе была специальная наклейка с логотипом SberPay. Она служит ориентиром, что оплата таким способом доступна, — поддержка Сбербанк Онлайн.

Механика платежа никак не отличается от обычной оплаты по QR-коду, заверили в банке:

Заходите в Сбербанк Онлайн. Нажимаете на иконку QR-кода в левом верхнем углу или находите раздел «Платежи» в нижнем меню → «Сканировать QR или телефон». Сканируете QR-код. Система конвертирует лиры и покажет, сколько спишется в рублях. Оплачиваете.

Расчёты проходят через партнёров, всё в рублях — со стороны Сбера конвертации нет, уточнили в поддержке. Однако она есть со стороны партнёров банка: обменный курс станет известен непосредственно перед оплатой.

Обратите внимание. Для оплаты QR-кодом через мобильное приложение необходимо подключение к интернету. Отдельную карту открывать не нужно, списание идёт с российского счёта.

В Сбере также рекомендовали, помимо российской карты, брать с собой наличные на случай ошибки в транзакции на кассе или отсутствия возможности оплаты SberPay.

© Сбербанк Онлайн

ВТБ

В Турции можно воспользоваться сервисом оплаты товаров и услуг по QR-коду. Для этого у торговой точки должен быть стикер с QR-кодом или возможность вывести QR на экран платёжного терминала или распечатать его на чеке, — поддержка ВТБ.

Процесс оплаты:

Входите в ВТБ Онлайн. Нажимаете на иконку QR-кода в правом верхнем углу главного экрана или переходите в раздел «Платежи» → «QR и оплата по фото». Наводите камеру на QR-код на стикере, чеке или терминале. Отобразится экран оформления оплаты, где будут указаны: название торговой точки, счёт списания, назначение платежа (необязательное поле, может быть пустым), сумма платежа в местной валюте и в рублях, курс конвертации. Нажимаете «Оплатить».

Если сумма не указана, клиент может сам указать её в национальной валюте или в рублях. Размер списания рассчитается автоматически. Конвертация прямая: рубль — лира/сомони по курсу посредника, — поддержка ВТБ.

Обратите внимание. Счёт в местной валюте открывать не нужно, оплата происходит с рублёвого счёта. С кредитной карты оплатить покупку нельзя.

© ВТБ Онлайн

МТС

Сервис оплаты по QR-коду в Турции работает, он предоставляется со стороны сотового оператора МТС. Сначала следует уточнить, поддерживает ли магазин или кафе такой способ оплаты. Если да, скажите: «ТэРэ КарэКод Банка КуАр», чтобы сотрудник вывел QR-код для оплаты на терминал, — поддержка МТС.

Процесс оплаты:

Откройте приложение Мой МТС. Перейдите в раздел «Деньги» → «Карты и платежи» → «Оплата по QR-коду». Отсканируйте QR-код. Система выведет сумму комиссии на экран при оплате. Подтвердите оплату.

Обратите внимание. В МТС можно расплачиваться не только картами МТС Банка и МТС Деньги, но и подключить карты других российских банков и использовать их для оплаты через QR-код. Комиссии при оплате с карт экосистемы МТС не будет, заверили в поддержке. Точную сумму комиссии других банков и курс конвертации можно увидеть в момент оплаты.

© Мой МТС

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