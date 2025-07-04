ЦБ ограничит работу карт с продлённым сроком годности

Национальная система платёжных карт (НСПК) и банки в 2022 году приняли решение увеличить срок действия банковских карт. Теперь период использования продлённых карт могут ограничить. Об этом сообщила глава департамента национальной платёжной системы Алла Бакина.

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Почему действие карт хотят ограничить

Решение об увеличении срока действия банковских карт было принято весной 2022 года в связи с уходом из России систем Visa и Mastercard. Период использования карт продлили или сделали их бессрочными, чтобы не столкнуться с нехваткой пластиковых носителей и чипов при их замене. Однако это противоречит политике Центробанка, направленной на борьбу с мошенничеством.

Любое киберпреступление требует вывода средств. Именно на усложнение этого процесса для организаторов мошеннических действий направлены последние инициативы, объясняет эксперт по кибербезопасности Института экономики роста им. П.А. Столыпина Алексей Горелкин.

Логика проста: чем дольше будет действовать карта физического лица, которая была получена мошенническим путём, тем дольше злоумышленникам не потребуются новые карты, продолжает Горелкин. А в текущих условиях получить их сложнее, так как желающих участвовать в подобных схемах из-за ужесточения законодательства становится всё меньше.

Как ограничения повлияют на россиян

На обычных граждан нововведение сильно не повлияет, кроме того, что им придётся выпускать новую карту по истечении срока действия старой, говорит Горелкин. В настоящее время количество «бессрочных» карт уже снижается.

«Постепенная замена карт с истекшим сроком годности не должна создать неудобств для граждан. Большинство клиентов банков уже получили новые карты. Держатели просроченных карт в России смогут их оперативно заменить. Центробанк заранее объявит сроки введения ограничений, чтобы обеспечить плавный переход», — рассказывает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Новые карты оснащаются более совершенными чипами и средствами безопасности, включая технологию EMV (микропроцессорные карты), токенизацию и защиту от скимминга. Это значительно снижает риск клонирования карты и несанкционированных операций по ней, сообщил Аксаков.

Сколько банковских карт может открыть один человек