Как оплачивать покупки по QR-коду через SberPay

Чтобы сделать покупку, сегодня необязательно носить с собой банковскую карту или наличные. Система бесконтактной оплаты SberPay позволяет платить за товары и услуги смартфоном по QR-коду. Рассказываем, что такое оплата по QR-коду и как ей воспользоваться.

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Что такое оплата по QR-коду

QR-код для оплаты — это графическое изображение, в котором зашифрованы реквизиты платежа. Отсканировав QR-код, потребуется лишь подтвердить операцию, после чего средства автоматически спишутся с вашего счёта и поступят продавцу.

Использование QR-кода в SberPay отличается от остальных разновидностей бесконтактных платежей универсальностью:

оплата доступна как на смартфонах Android, так и на iOS;

расплачиваться за покупки можно, даже если телефон не поддерживает технологию NFC;

не требуются дополнительные приспособления, как при оплате стикерами;

оплачивать покупки можно не только с карт Сбербанка, но и с карт других банков.

При использовании сервиса вы получаете бонусы СберСпасибо или кешбэк от банков-партнёров, как и при традиционной оплате картой.

Как платить за покупки через QR-код

Для использования QR-кода нужно иметь телефон с камерой, на котором есть приложение Сбербанк Онлайн.

По QR-коду продавца

Такой QR-код может располагаться в виде наклейки на кассе торговой точки, на экране терминала оплаты или кассового аппарата, на дисплее монитора при оплате покупки онлайн.

© sberbank.ru

Что нужно сделать для оплаты покупки:

1. Откройте Сбербанк Онлайн и считайте QR-код с помощью приложения. Значок сканирования находится в верхней части экрана слева. Отсканировать QR-код можно и с помощью камеры телефона. В этом случае по ссылке вы перейдёте в приложение банка для оплаты.

© Сбербанк Онлайн

2. Укажите сумму платежа или убедитесь, что она указана верно.

© Сбербанк Онлайн

3. Укажите счёт списания средств и подтвердите платёж.

По QR-коду покупателя

В некоторых торговых предприятиях можно платить при помощи собственного QR-кода. В этом случае его сканирует продавец.

Чтобы сгенерировать свой код:

Войдите в Сбербанк Онлайн и нажмите на значок сканирования. Откройте раздел «Оплатить». Выберите счёт списания средств (или убедитесь, что выбран нужный счёт) и поднесите изображение к сканеру.

© Сбербанк Онлайн

Сервис оплаты по QR-коду получателя можно использовать даже тогда, когда ваш телефон находится не в сети. Для подключения этой функции следует выполнить шаги № 1 и № 2, описанные выше, и на вкладке «Оплатить» перевести бегунок в активное положение, указав максимальный денежный лимит на одну покупку при оплате данным способом.

© Сбербанк Онлайн

Теперь вы можете оплачивать покупки, не заходя в приложение Сбербанка. Для этого нажмите на иконку Сбербанк Онлайн, но вместо ввода пароля выберите внизу экрана функцию «Оплата». Нажмите на неё, и откроется ваш код.

Обратите внимание, что использовать данный способ, не заходя в приложение, можно не более 10 раз. Чтобы восстановить лимит, понадобится авторизоваться в системе банка.

Как сделать оплату по QR-коду ещё проще

Чтобы не искать банковское приложение и не запоминать, куда нужно войти, настройте на главном экране телефона специальный виджет — разместите иконку быстрого доступа к нужному сервису.

Для этого на смартфоне Android нажмите пальцем на пустую часть дисплея и держите, пока внизу не появится новое меню. Затем выберите «Виджеты», укажите в поисковой строке «Сбербанк», установите соответствующий виджет на экране.

© Рамблер

Для установки на iOS выполните следующие шаги: удерживайте палец на экране телефона, затем кликните по появившемуся в верхней части устройства значку «+». Далее введите в строку поиска «Сбербанк», выберите нужный элемент и разместите его на главном экране.

Коротко

Платёж QR-кодом через SberPay — сервис, который позволяет оплачивать покупки без карты. Для его использования нужен только смартфон с приложением Сбербанк Онлайн.

Проводить оплату можно как по QR-коду продавца, так и по собственному QR-коду, который нужно сгенерировать. В первом случае код сканируете вы, а во втором — продавец.

Чтобы получить быстрый доступ к функции оплаты по коду, установите соответствующий виджет на экран своего телефона.

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Как подключить банковскую карту к NFC-сервису SberPay