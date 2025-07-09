Карты россиян защищает новая онлайн-модель: объем хищений сократился в 7 раз

Карты россиян защищает новая онлайн-модель: объём хищений сократился в 7 раз
В Сбербанке рассказали, что объём хищений денег со счетов россиян с использованием технологии NFC Gate только за один месяц сократился в 7 раз — с 3,3 до 0,5 миллиарда рублей. Этого удалось достичь благодаря эффективной работе регулятора, кредитных организаций, национальной системы платежных карт (НСПК) и правоохранительных ведомств.
Сбербанк совместно с НСПК внедрили онлайн-модель, которая позволила в режиме реального времени выявлять подозрительные операции. Банки начали использовать блокировку дропов по данной схеме. А Центробанк разработал указания, помогающие в борьбе с мошенниками.
Напомним, суть мошеннической схемы с использованием NFC Gate в следующем:
- мошенники предлагают пользователям смартфонов установить приложение;
- после этого потенциальную жертву просят приложить к телефону банковскую карту и ввести ПИН-код;
- данные с карты посредством NFC передаются злоумышленникам;
- мошенники прикладывают своё устройство с тем же приложением к банкомату и после ввода кода получают доступ к деньгам жертвы.
Бдительность граждан в этом случае усыпляют убеждениями в том, что банковскую карту никто не видит, она остаётся в руках человека, поэтому вводить код на телефоне абсолютно безопасно.
Также мошенники используют и обратную схему. По ней, после установки вредоносного программного обеспечения на телефон, деньги жертвы попадают на счёт злоумышленников после того, как человек делает пополнение через банкомат.